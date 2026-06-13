Nhật Bản phóng thành công tên lửa chiến lược H3 nhằm cạnh tranh với SpaceX

Với công nghệ mới, Nhật Bản giảm chi phí và thúc đẩy thương mại hóa tên lửa, cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn như SpaceX của Elon Musk.

Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản vừa thực hiện thành công đợt phóng tên lửa đẩy hạng nặng mang tên H3, đánh dấu bước tiến quan trọng của quốc gia này trong thị trường phóng vệ tinh giá rẻ toàn cầu vốn đang bị thống trị bởi tập đoàn SpaceX của Mỹ.

Chiếc tên lửa chiến lược số 6 đã rời bệ phóng từ trung tâm vũ trụ Tanegashima thuộc tỉnh Kagoshima và tiến vào quỹ đạo thành công sau hơn 15 phút bay. Sau khi hoàn thành việc kích hoạt động cơ giai đoạn hai, phương tiện này đã giải phóng các vệ tinh nhỏ vào không gian theo đúng lộ trình định sẵn. Lãnh đạo đội ngũ phát triển của cơ quan vũ trụ bày tỏ sự nhẹ nhõm khi đạt được mục tiêu lớn sau nửa năm chuẩn bị đầy áp lực, dọn đường cho việc khôi phục hoàn toàn các hoạt động đưa thiết bị lên không gian vốn bị gián đoạn do những sự cố thử nghiệm trước đó.

Đợt phóng thành công lần này sử dụng một cấu hình kỹ thuật mới hoàn toàn, chỉ bao gồm các động cơ nhiên liệu lỏng mà không cần đến các tầng đẩy nhiên liệu rắn phụ trợ. Được gọi với mã hiệu H3-30, đây là cấu hình tối ưu hóa chi phí nhất của cơ quan hàng không vũ trụ nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm một nửa chi phí vận hành so với thế hệ tên lửa tiền nhiệm vốn tiêu tốn hàng chục triệu USD cho mỗi lần rời bệ phóng.

Việc cắt giảm tối đa chi phí sản xuất giúp quốc gia này chứng minh tiềm năng cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ phương Tây. Theo kế hoạch chiến lược, toàn bộ hoạt động quản lý và vận hành dòng tên lửa này sẽ sớm được chuyển giao cho tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi nhằm đẩy nhanh tiến độ thương mại hóa và gia tăng số lượng các chuyến bay trong năm nay.

Việc chuyển giao công nghệ cho khối doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp Nhật Bản dễ dàng tìm kiếm và tiếp nhận các đơn đặt hàng phóng vệ tinh thương mại từ các đối tác nước ngoài nhờ khả năng linh hoạt điều chỉnh lịch trình theo nhu cầu của từng khách hàng. Trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang chạy đua xây dựng hạ tầng không gian phục vụ truyền thông, quan sát địa cầu và an ninh quốc gia, số lượng tên lửa được phóng lên đã tăng trưởng gấp bốn lần so với thập kỷ trước.

Dù vậy, thị trường toàn cầu hiện nay vẫn vô cùng khốc liệt khi tập đoàn của tỷ phú Elon Musk liên tục thử nghiệm thành công các dòng siêu tên lửa thế hệ mới với sức chở lớn và chi phí vận chuyển đơn vị cực thấp. Giới chuyên gia nhận định thành công này là bước đi cốt lõi giúp quốc gia châu Á bước vào cùng một sân chơi đẳng cấp với các đối thủ lớn và thu hút tệp khách hàng tiềm năng.

Theo Nikkei Asia