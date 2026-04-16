Asus ra mắt máy tính bảng RAM 128 GB giá ngang Honda SH

Một thiết bị mang dáng dấp máy tính bảng nhưng sở hữu cấu hình của laptop gaming cao cấp vừa được Asus giới thiệu, hướng đến nhóm người dùng cần hiệu năng mạnh trong một thiết kế gọn nhẹ.

Thiết kế lai tablet, cấu hình thuộc nhóm cao cấp

ROG Flow Z13-KJP là mẫu máy mới thuộc dòng ROG Flow, nổi bật với thiết kế dạng tablet khi toàn bộ phần cứng được đặt phía sau màn hình.

ROG Flow Z13-KJP với thiết kế lai giữa tablet và laptop khi gắn bàn phím rời. Ảnh: Asus.

Cách bố trí này giúp máy giữ được độ mỏng và trọng lượng chỉ khoảng 1,25 kg, đồng thời tối ưu không gian tản nhiệt. So với các laptop gaming mỏng nhẹ truyền thống, hướng tiếp cận này mang lại tính cơ động rõ rệt hơn.

Máy sử dụng vi xử lý AMD Ryzen AI Max+ 395, đi kèm đồ họa Radeon 8060S. Đây là nền tảng mới của AMD, hướng đến việc đáp ứng tốt cả nhu cầu chơi game, làm việc sáng tạo và xử lý các tính năng AI ngay trên thiết bị. Phần NPU tích hợp đạt 50 TOPS, giúp tăng tốc các tác vụ AI đang ngày càng phổ biến trên laptop cao cấp.

Một điểm nổi bật khác của ROG Flow Z13-KJP là bộ RAM 128 GB, mức dung lượng rất hiếm gặp trên các thiết bị xách tay hiện nay. Thậm chí so với mặt bằng chung của laptop gaming, thông số này cho phép máy xử lý thoải mái nhiều tác vụ nặng như dựng video, chỉnh sửa đồ họa hay chạy các ứng dụng AI. Máy đi kèm ổ SSD 1 TB có thể nâng cấp lên 2 TB.

Ở mặt trước, ROG Flow Z13-KJP sở hữu màn hình 13,4 inch độ phân giải 2.5K, kết hợp tần số quét 180Hz để mang lại hình ảnh sắc nét và mượt mà hơn trong quá trình sử dụng.

Mặt trước của thiết bị với màn hình 13,4 inch và bàn phím rời đi kèm. Ảnh: Asus.

Màn hình này cũng cho chất lượng hiển thị tốt, đáp ứng cả nhu cầu chơi game, giải trí lẫn làm việc với nội dung hình ảnh. Việc hỗ trợ cảm ứng và phủ kính bảo vệ giúp thiết bị phù hợp hơn với cách dùng như một mẫu máy lai giữa tablet và laptop.

Về kết nối, máy được trang bị 2 cổng USB 4 Type C và sạc nhanh, 1 cổng USB-A, 1 cổng HDMI, khe thẻ microSD UHS II và jack âm thanh 3,5 mm. Hệ thống âm thanh gồm 4 loa hỗ trợ Dolby Atmos cùng công nghệ chống ồn AI hai chiều, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và làm việc.

Giá 110 triệu đồng - định vị kén người dùng

Ngoài cấu hình, ROG Flow Z13-KJP còn thu hút sự chú ý khi là phiên bản giới hạn hợp tác cùng Kojima Productions. Asus cho biết sản phẩm được tùy biến thiết kế theo chủ đề riêng, giúp mẫu máy này mang đậm dấu ấn sưu tầm hơn so với một thiết bị gaming thông thường.

Cạnh trên của máy với hệ thống tản nhiệt và dòng chữ For Ludens Who Dare đặc trưng của phiên bản hợp tác Kojima Productions. Ảnh: Asus.

Với mức giá 110 triệu đồng - tương đương giá một chiếc xe máy Honda SH, ROG Flow Z13-KJP nằm trong nhóm laptop cao cấp, nơi người dùng có thể cân nhắc một số mẫu như MacBook Pro 16 inch M5 Max (105 triệu đồng), Acer Predator Helios 16 AI (106 triệu đồng), Asus ROG Zephyrus G14 GU405 (108 triệu đồng) hay MSI Raider 18 HX AI (120 triệu đồng).

Thay vì đi theo công thức laptop gaming quen thuộc, mẫu máy của Asus tạo khác biệt với thiết kế tablet đi kèm bàn phím rời, màn hình cảm ứng và RAM 128 GB hiếm gặp, qua đó hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị mạnh, gọn và mang tính thử nghiệm rõ nét trong phân khúc cao cấp.