Những lợi thế giúp Đà Nẵng phát triển kinh tế tầm thấp từ UAV

Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển lĩnh vực UAV khi hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang từng bước hoàn thiện, có mạng lưới trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghiệp với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngày 12/6, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp các sở, ngành tổ chức hội thảo “Công nghệ UAV - Thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp tại thành phố Đà Nẵng”.

Hội thảo nhằm kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ UAV và đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thương mại hóa và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Đà Nẵng đang xây dựng Chương trình phát triển công nghệ chiến lược và công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Trong đó, công nghệ hàng không vũ trụ, đặc biệt là thiết bị bay không người lái (UAV), được xác định là lĩnh vực ưu tiên.

Đà Nẵng hiện có nhiều lợi thế để phát triển UAV như hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang hình thành, mạng lưới trường đại học, viện nghiên cứu, nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng sự hiện diện của Khu Công nghệ cao và các khu công nghệ thông tin tập trung.

Bên cạnh đó, nhu cầu ứng dụng UAV ngày càng rõ nét trong các lĩnh vực quản lý đô thị, giám sát môi trường, logistics, du lịch và cứu hộ cứu nạn.

Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế tầm thấp vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến khung pháp lý, hạ tầng thử nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn nhân lực chuyên sâu và khả năng kết nối thị trường. Vì vậy, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia trong và ngoài nước được xem là yếu tố quan trọng để biến tiềm năng thành hiện thực.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghệ chiến lược nói chung và công nghệ UAV nói riêng; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường khoa học và công nghệ cũng như tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn lực cho lĩnh vực này.

Những thiết bị UAV với công nghệ tiên tiến trưng bày tại hội thảo.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cũng tập trung trao đổi về cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, những khó khăn trong quá trình triển khai ứng dụng UAV, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp tại Đà Nẵng trong thời gian tới.