OpenAI nộp hồ sơ IPO tại Mỹ trong cuộc đua AI sôi động

Công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI vừa âm thầm nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ. Bước đi này đưa OpenAI nhập cuộc đua lên sàn cùng đối thủ nặng ký Anthropic, ngay trong bối cảnh giới đầu tư toàn cầu đang đổ xô tìm kiếm cơ hội rót vốn vào làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo.

Dù ban lãnh đạo vẫn giữ kín mốc thời gian và các điều khoản cụ thể, các nguồn tin tài chính cho biết ông lớn này đang hướng tới mức định giá kỷ lục lên đến 1000 tỷ USD.

Trước đó, công ty vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã nổ phát súng đầu tiên với kế hoạch gọi vốn lớn nhất lịch sử, tiếp theo là Anthropic với dòng sản phẩm trợ lý lập trình Claude Code cũng vừa nộp hồ sơ niêm yết sau khi hoàn tất vòng gọi vốn khổng lồ. Việc các thế lực này liên tiếp lên sàn đang định hình lại bộ mặt của thị trường tài chính, biến trí tuệ nhân tạo thành chủ đề đầu tư cốt lõi của thập kỷ. Đầu năm nay, OpenAI đã thu hút thêm nguồn vốn lớn từ các ông lớn như SoftBank, Amazon hay Nvidia nhờ nền tảng ChatGPT hiện sở hữu hơn chín trăm triệu người dùng hàng tuần. Hãng cũng vừa tái đàm phán hợp đồng với Microsoft để mở rộng liên minh với các đối thủ đám mây khác nhằm gia tăng sức mạnh.

Bất chấp mức doanh thu tăng trưởng thần tốc, nhanh gấp bốn lần so với kỷ nguyên internet hay di động trước đây, OpenAI vẫn lưu ý các nhà đầu tư rằng họ dự kiến sẽ chưa thể có lãi trước năm 2030 do chi phí vận hành hệ thống quá đắt đỏ. Thêm vào đó, thị trường mà hãng khai phá đang ngày càng chật chội khi Anthropic liên tục tung ra các công cụ lập trình thông minh để giành giật tệp khách hàng doanh nghiệp. Giới phân tích tài chính cũng cảnh báo việc các siêu thương vụ như SpaceX, Anthropic và OpenAI đồng loạt lên sàn có thể hút cạn dòng tiền khả dụng trên thị trường, gây khó khăn cho việc gọi vốn của các công ty nhỏ hơn.

Song song với thách thức thương mại, cấu trúc quản trị xuất phát từ một tổ chức phi lợi nhuận của OpenAI cũng từng gây ra nhiều tranh cãi lớn, đỉnh điểm là vụ kiện tụng kéo dài với Elon Musk. Vị tỷ phú này cáo buộc công ty đã đi lệch hướng và biến mục tiêu cống hiến cho nhân loại thành công cụ trục lợi cá nhân. Tuy nhiên, phán quyết mới nhất từ tòa án Mỹ phản đối các cáo buộc của Elon Musk đã chính thức gỡ bỏ rào cản pháp lý quan trọng cuối cùng, dọn đường cho kế hoạch cải tổ cấu trúc và đẩy nhanh tiến trình gia nhập thị trường vốn của hãng.

Theo Reuters