Intel sau 20 năm tại TP.HCM: Xuất xưởng 4 tỷ chip và dấu ấn với ngành bán dẫn Việt Nam

Sau 20 năm hoạt động tại TP.HCM, Intel đã xuất xưởng hơn 4 tỷ sản phẩm bán dẫn, đầu tư 4,1 tỷ USD và góp phần phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam.

Nhà máy Intel tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP). Ảnh: Intel.

Hơn 4 tỷ sản phẩm xuất xưởng

Ngày 12/6/2026, Tập đoàn Intel đã kỷ niệm 20 năm hiện diện và hoạt động của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (IPV) tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP).

Hai thập kỷ trước, Intel đặt nền móng cho một trong những khoản đầu tư công nghệ lớn nhất tại Việt Nam. Từ những ngày đầu khởi công nhà máy tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) vào năm 2006 với quy mô nhân sự còn khiêm tốn, Intel đã từng bước xây dựng nên một cơ sở sản xuất đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn này.

Kiểm định, lắp ráp các sản phẩm bán dẫn bên trong nhà máy Intel Việt Nam. Ảnh: Intel Việt Nam.

Đến nay, Intel Products Vietnam (IPV) đã trở thành cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất của Intel trên toàn thế giới, tạo việc làm cho khoảng 6.500 lao động trong lĩnh vực công nghệ cao. Tổng vốn đầu tư mà Intel cam kết tại Việt Nam hiện đạt 4,1 tỷ USD.

Không chỉ giữ vai trò sản xuất, IPV còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển các dòng sản phẩm mới của Intel. Nhà máy hiện tham gia sản xuất nhiều dòng vi xử lý hiện đại, bao gồm Intel Series 3 dành cho thế hệ AI PC mới, được phát triển trên tiến trình Intel 18A.

Sau 20 năm hoạt động, cơ sở này đã xuất xưởng hơn 4 tỷ sản phẩm và đóng góp trên 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu. Riêng năm 2025, giá trị xuất khẩu của IPV đạt khoảng 11,67 tỷ USD, tương đương hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của Khu Công nghệ cao TP.HCM và chiếm khoảng 12% tổng giá trị xuất khẩu của toàn Thành phố.

Thúc đẩy phát triển nhân lực bán dẫn

Song song với hoạt động sản xuất, Intel cũng dành nguồn lực đáng kể cho việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ tại Việt Nam. Thông qua hợp tác với Chính phủ Việt Nam, Đại học Bang Arizona cùng nhiều trường đại học và tổ chức đào tạo trong nước, Intel đã góp phần hình thành mô hình hợp tác công – tư đầu tiên trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật thông qua Chương trình Liên minh Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật (HEEAP).

Chương trình này đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ thuật, nâng cao chất lượng đào tạo STEM và tạo thêm cơ hội tiếp cận các ngành công nghệ cho thế hệ lao động tương lai. Hơn 9.000 giảng viên đã được đào tạo, trong đó trên một phần ba là nữ giới, góp phần thúc đẩy sự đa dạng và bình đẳng trong lĩnh vực kỹ thuật.

Công nhân làm việc bên trong nhà máy Intel Việt Nam. Ảnh: Intel Việt Nam.

Nhằm hỗ trợ ngành bán dẫn Việt Nam phát triển, Intel gần đây đã trao tặng hơn 30 thiết bị phục vụ lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây được xem là bước đi quan trọng khi các thiết bị từng phục vụ sản xuất được chuyển đổi để phục vụ đào tạo và nghiên cứu, tạo điều kiện cho sinh viên và các đơn vị nghiên cứu tiếp cận môi trường thực hành sát với thực tế ngành công nghiệp bán dẫn.

Bước vào giai đoạn "bùng nổ" của trí tuệ nhân tạo, Intel cho hay đã tiếp tục mở rộng các chương trình phát triển kỹ năng số tại Việt Nam thông qua sáng kiến Intel Digital Readiness. Chương trình hướng tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ nhà lãnh đạo, người dân, lực lượng lao động tương lai cho đến thế hệ trẻ, với mục tiêu nâng cao nhận thức và khả năng ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực của đời sống và kinh tế.

Sự hiện diện của Intel cũng tạo ra tác động đến toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ trong nước. Trong hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp đã góp phần đào tạo gần 10.000 kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và nhà quản lý người Việt. Đồng thời hỗ trợ hơn 600 doanh nghiệp nội địa tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ cao. Các đối tác này cũng được tiếp cận với những tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, đổi mới sáng tạo và vận hành sản xuất.

Nhìn lại các dấu mốc quan trọng của Intel từ khi bắt đầu hiện diện tại Việt Nam

Tháng 2 và 11/2006: Intel chính thức nhận giấy phép đầu tư và tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp và kiểm định chip (ATM) tại SHTP. Ban đầu, dự án được công bố với số vốn 300 triệu USD, sau đó nhanh chóng nâng lên 1 tỷ USD vào cuối năm – trở thành dự án công nghệ cao lớn nhất của Mỹ tại Việt Nam thời điểm đó.

Tháng 10/2010: Nhà máy Intel Products Việt Nam (IPV) chính thức khánh thành hạ tầng nhà xưởng sạch rộng 47.000 m². Tập đoàn bắt đầu đi vào vận hành sản xuất thương mại với dòng sản phẩm đầu tiên là chipset di động thế hệ cũ (FCBGA7). Từ vài trăm nhân sự tiên phong, số lượng kỹ sư tăng lên nhanh chóng.

Năm 2016: Nhà máy IPV nhận giải thưởng Intel Quality Award (IQA) từ tập đoàn mẹ, khẳng định năng lực sản xuất và quản trị chất lượng của đội ngũ kỹ sư Việt Nam hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới.

Tháng 3/2020: Giữa bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu gặp nhiều biến động vì dịch bệnh COVID-19, IPV vẫn vận hành tối đa công suất và tổ chức đón mừng sản phẩm thứ 2 tỷ xuất xưởng. Danh mục sản xuất lúc này đã mở rộng đáng kể sang các dòng chip cho mạng 5G, thiết bị IoT và CPU máy tính.

Năm 2021: Intel tiếp tục rót thêm 475 triệu USD vào IPV, nâng tổng số vốn đầu tư lên 1,5 tỷ USD. Khoản đầu tư này giúp nhà máy tiếp nhận các công nghệ đóng gói chip phức tạp hơn (như công nghệ đóng gói 3D Foveros) và sản xuất các bộ vi xử lý Core thế hệ mới.

Năm 2022 - 2024: Nhà máy tiếp tục nhận giải thưởng Chất lượng Toàn cầu (IQA 2022). Đến giữa năm 2024, IPV đã cán mốc lũy kế hơn 3,8 tỷ sản phẩm, bao gồm việc tham gia đóng gói các dòng vi xử lý kiến trúc mới như Lunar Lake và Arrow Lake.

Năm 2025 - đến nay: Tổng vốn đầu tư cam kết của Intel tại Việt Nam đạt con số kỷ lục 4,1 tỷ USD. Nhà máy tại TP.HCM chính thức tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, công bố cột mốc xuất xưởng vượt 4 tỷ sản phẩm và đảm nhiệm sản xuất dòng vi xử lý Intel Series 3 dành cho AI PC chạy trên tiến trình tiên tiến nhất Intel 18A.