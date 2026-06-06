VNG không tăng nhân sự, đặt mục tiêu tăng trưởng bằng AI

Ông Lê Hồng Minh cho biết VNG đặt mục tiêu trở thành công ty AI native, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi hoạt động vận hành và phát triển, đồng thời duy trì quy mô khoảng 4.000 nhân sự để tập trung nâng cao hiệu quả tăng trưởng.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 6/6, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) công bố định vị mới là "Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI".

Theo ông Lê Hồng Minh, chiến lược phát triển của VNG trong giai đoạn tới được xây dựng trên 3 trụ cột gồm tiếp tục phát triển các nền tảng số, mở rộng hoạt động quốc tế và chuyển đổi thành công ty AI native.

"AI sẽ được ứng dụng trong mọi hoạt động vận hành và phát triển của doanh nghiệp", ông Minh cho biết.

Lãnh đạo VNG cho biết từ năm 2024, doanh nghiệp gần như không tăng số lượng nhân viên. Với quy mô hiện nay khoảng 4.000 người, công ty tập trung tối ưu nguồn lực để gia tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động thay vì mở rộng nhân sự.

Theo ông Minh, AI đang được triển khai trên nhiều nền tảng của VNG. Với Zalo, doanh nghiệp đặt mục tiêu khoảng 30% người dùng sử dụng các tính năng AI. Một số tính năng như tóm tắt tin nhắn, tạo ảnh đại diện đã được tích hợp trên nền tảng này.

Tại đại hội, VNG công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI.

Ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG cho biết AI cũng đang được ứng dụng trong mảng trò chơi trực tuyến, từ sáng tạo nội dung, lập trình, phát triển sản phẩm đến hoạt động marketing.

Theo ông Wong, doanh nghiệp đã hình thành các nhóm phát triển game theo hướng AI-native, trong đó AI đảm nhận một phần công việc kỹ thuật, giúp nhân sự tập trung nhiều hơn vào thiết kế sản phẩm và trải nghiệm người dùng.

Ở mảng GreenNode, đơn vị được tái định vị từ VNG Cloud, AI được xác định là trọng tâm phát triển. Doanh nghiệp này hiện cung cấp hạ tầng và các giải pháp AI cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

Về kết quả kinh doanh, VNG cho biết năm 2025 doanh thu hợp nhất đạt 10.894 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chuyển từ mức lỗ 286 tỷ đồng sang lãi 57 tỷ đồng.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 12.500-13.500 tỷ đồng, tăng 15-25% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) tăng 15-30%. Đây cũng là lần đầu tiên VNG đặt mục tiêu lãi cả năm kể từ khi cổ phiếu VNZ bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM vào năm 2023.