SpaceX đẩy nhanh lộ trình thử nghiệm siêu máy tính AI trên quỹ đạo

Tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX đang hướng tới mục tiêu khởi động các sứ mệnh thử nghiệm đầu tiên cho hệ thống hạ tầng điện toán trí tuệ nhân tạo ngoài không gian vào cuối năm tới. Theo thông tin từ , mốc thời gian này diễn ra sớm hơn đáng kể so với lộ trình triển khai thương mại được doanh nghiệp tiết lộ trong hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trước đó.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định nỗ lực xây dựng các trạm dữ liệu trên quỹ đạo chính là vũ khí chiến lược trong bài toán tăng trưởng dài hạn nhằm thuyết phục các định chế tài chính lớn rót vốn vào đợt phát hành cổ phiếu quy mô lịch sử sắp tới. Doanh nghiệp này cũng đã chính thức gửi văn bản lên các cơ quan quản lý để xin cấp phép phóng hàng triệu vệ tinh lưu trữ dữ liệu lên không gian trong tương lai.

Trong các buổi làm việc kín với các ngân hàng đầu tư lớn nhằm chuẩn bị cho đợt gọi vốn hàng chục tỷ USD trên sàn chứng khoán Nasdaq dưới mã giao dịch SPCX, chủ tịch Gwynne Shotwell cùng các giám đốc tài chính đã phác thảo một lộ trình cụ thể để kiểm định năng lực tính toán ngoài không gian.

Việc đẩy nhanh thử nghiệm hệ thống phần cứng trước giai đoạn thương mại hóa được giới phân tích nhận định là bước đi khôn ngoan nhằm giúp ban điều hành có thêm thời gian dự phòng cho những chậm trễ có thể xảy ra trong quy trình sản xuất vệ tinh hoặc tiến độ thử nghiệm dòng tên lửa siêu nặng Starship. Đây là phương tiện vận chuyển tái sử dụng cốt lõi chịu trách nhiệm đưa các thiết bị cơ khí nặng nề lên quỹ đạo nhưng hiện vẫn chưa đạt được hiệu suất phóng tối ưu.

Bất chấp những rào cản kỹ thuật vẫn còn đó, giám đốc điều hành Elon Musk khẳng định việc thiết lập các trung tâm dữ liệu thông minh ngoài không gian không phải là một bài toán quá khó khăn đối với doanh nghiệp. Vị tỷ phú cho biết phần lớn nền tảng công nghệ cần thiết để vận hành trạm máy tính này hiện đã tồn tại và đang hoạt động ổn định trên mạng lưới vệ tinh internet Starlink thế hệ mới. Theo kế hoạch thiết kế, phiên bản đầu tiên của các vệ tinh công nghệ này dự kiến sẽ sử dụng hệ thống chip xử lý đồ họa tiên tiến do tập đoàn Nvidia cung cấp, mang lại năng lực tính toán cực mạnh tương đương với một cấu hình máy chủ mặt đất hiện đại nhất hiện nay để phục vụ các khách hàng công nghệ toàn cầu.

Theo Reuters