Làm gì để Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh đẳng cấp thế giới?

Các chuyên gia quốc tế nhận định Đà Nẵng có cơ hội trở thành thành phố thông minh tầm vóc toàn cầu trong 5 năm tới, nếu đẩy mạnh nền tảng dữ liệu số, AI và mô hình triển khai theo từng giai đoạn rõ ràng.

Top 50 thành phố thông minh toàn cầu vào năm 2030

Sáng 12/6, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Viettel tổ chức hội thảo giới thiệu các mô hình, giải pháp về dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số và đô thị thông minh phục vụ phát triển thành phố. Đây là một trong những bước triển khai Nghị quyết 57, đồng thời hiện thực hóa các nội dung hợp tác chiến lược giữa Đà Nẵng và Viettel giai đoạn 2026-2030.

Sáng 12/6, tại Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng và Viettel phối hợp tổ chức Hội thảo giới thiệu các mô hình, giải pháp dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số và đô thị thông minh phục vụ phát triển thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về quản trị điều hành, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh mô hình chính quyền hai cấp.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo

Theo ông Hồ Quang Bửu, Đà Nẵng xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là nền tảng then chốt để xây dựng chính quyền hiện đại và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc tế, đồng thời lọt top 50 thành phố uy tín toàn cầu vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu này, Đà Nẵng đang thúc đẩy hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm như phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế không gian tầng thấp, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do thông minh. Tuy nhiên, thực tế đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là bài toán quản trị đô thị dựa trên dữ liệu thời gian thực và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Hội thảo là dịp để Đà Nẵng tiếp cận các mô hình quản lý tiên tiến trên thế giới, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để giải các bài toán phát triển đô thị thông minh”, ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Giải pháp nào cho dữ liệu đô thị thông minh

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, ông Jacky Lee, Giám đốc APJ Innovation Hub, cho rằng Đà Nẵng có thể trở thành thành phố thông minh đẳng cấp thế giới trong vòng 5 năm nếu xây dựng được một nền tảng dữ liệu thống nhất, triển khai theo lộ trình rõ ràng và đo lường hiệu quả cụ thể.

Theo chuyên gia này, lộ trình phát triển nên được chia thành 3 giai đoạn gồm: Xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất; Triển khai các chương trình ưu tiên; Vận hành, tối ưu và mở rộng quy mô toàn thành phố. Đồng thời, ông cho rằng Đà Nẵng cần xây dựng lộ trình dài hạn khoảng 10 năm, phát triển từ “xương sống số” đến các dịch vụ công kết nối, hệ thống giao thông thông minh và nền tảng dữ liệu địa lý quy mô đô thị. Đây là cơ sở để tiến tới mô hình “thành phố AI” trong tương lai.

Theo ông Jacky Lee, thành công của một thành phố thông minh không chỉ thể hiện ở công nghệ, mà còn ở hiệu quả vận hành thực tế. Các tiêu chí đánh giá bao gồm khả năng phát hiện và xử lý sự cố nhanh, mức độ phối hợp giữa các cơ quan, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, mức độ an toàn công cộng, cũng như trải nghiệm dịch vụ của người dân.

Để đáp ứng các tiêu chí đó, Đà Nẵng cần xây dựng một nền tảng dữ liệu mở, tin cậy và có khả năng mở rộng, với các yếu tố cốt lõi: Tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, GIS và các hệ thống hiện hữu; Quản trị dữ liệu an toàn, tuân thủ chính sách; Linh hoạt triển khai, tối ưu chi phí và hiệu suất; Dễ dàng bổ sung các ứng dụng mới mà không cần tái đầu tư hạ tầng

“Nền tảng dữ liệu phải dựa trên tiêu chuẩn mở và sẵn sàng cho tương lai, giúp thành phố có thể mở rộng quy mô theo nhu cầu phát triển”, ông Jacky Lee nhấn mạnh.

Ông Jacky Lee, Giám đốc APJ Innovation Hub.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra loạt giải pháp để Đà Nẵng có thể hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố thông minh trong 5 năm tới.

Thông qua 5 topic mang chủ đề: Kiến tạo Bản sao số (Digital Twin) phục vụ điều hành đô thị thông minh; nền tảng dữ liệu thông minh – Hạ tầng dữ liệu dùng chung cho chính quyền số; mở rộng giao thông thông minh trên nền AI & dữ liệu thời gian thực; Nền tảng phòng thủ dân sự thông minh & điều hành khẩn cấp; Nền tảng Y tế thông minh & chăm sóc sức khỏe số... các chuyên gia đã đưa ra các bài học kinh nghiệm thực tế, cùng các khuyến nghị, giải pháp để Đà Nẵng định hướng, xây dựng thành phố thông minh.

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