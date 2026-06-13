Tập đoàn Nissan ứng dụng AI để rút ngắn một nửa thời gian phát triển xe mới

Hãng sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản đang đặt mục tiêu cắt giảm một nửa thời gian nghiên cứu và phát triển các dòng xe mới nhằm học tập chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các hãng xe Trung Quốc để nhanh chóng tung sản phẩm ra thị trường. Giám đốc điều hành Ivan Espinosa cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu rút ngắn quy trình này xuống còn 30 tháng, thay vì kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu do không kịp cung cấp các mẫu xe hợp thị hiếu.

Dòng xe thế hệ mới mang tên Skyline dự kiến ra mắt vào mùa đông năm nay sẽ là sản phẩm đầu tiên áp dụng quy trình cải tiến này với thời gian hoàn thiện chỉ 26 tháng. Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định phần lớn sự đột phá này dựa trên năng lực của trí tuệ nhân tạo và các công cụ kỹ thuật số mới trong suốt các giai đoạn thiết kế, thử nghiệm và sản xuất hàng loạt.

Thương hiệu ô tô Nhật Bản dự kiến sẽ áp dụng quy trình công nghệ mới này cho hầu hết các hoạt động phát triển phương tiện của mình trong năm nay nhằm phản ứng linh hoạt trước những thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng và chính sách của các chính phủ.

Trên thực tế, các nhà sản xuất Trung Quốc hiện đang thiết lập các tiêu chuẩn mới cho toàn ngành về cả công nghệ lẫn chi phí khi chỉ mất khoảng hai năm để hoàn thiện một mẫu xe mới. Nhờ việc tiếp thu kinh nghiệm từ đối tác liên doanh Dongfeng tại thị trường tỷ dân, mẫu xe điện mới của hãng đã giảm được một nửa thời gian chế tạo. Chiến lược tiếp theo của hãng xe Nhật Bản là chuẩn hóa khung gầm cùng các linh kiện cốt lõi để phát triển nhiều dòng xe dùng chung bộ phận, giúp tối ưu hóa dây chuyền lắp ráp tại các nhà máy lớn ở Mỹ và Nhật Bản.

Bên cạnh nỗ lực tăng tốc tiến độ xuất xưởng, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch triển khai một chiến dịch ra mắt sản phẩm mới với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử để cải thiện tình hình kinh doanh sau giai đoạn sụt giảm doanh số toàn cầu.

Hãng dự kiến tung ra nhiều mẫu xe mới trong vòng một năm tới, đồng thời nâng cấp hệ thống lái tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo lên hầu hết các phân khúc xe giá rẻ để tăng tính cạnh tranh với các đối thủ lớn như Tesla. Doanh nghiệp cũng đang tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hợp tác kỹ thuật sâu rộng với đồng hương Honda nhằm chuẩn hóa linh kiện bán dẫn và phát triển phần mềm điều khiển thông minh, hứa hẹn sẽ sớm công bố các dự án sản xuất chung để nâng cao biên lợi nhuận cho cả hai bên.

Theo Nikkei Asia