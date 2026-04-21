"Quái vật hiển thị" mới của TCL có gì để cạnh tranh với TV cao cấp Samsung, Sony?

Sự xuất hiện của dòng C8L SQD-Mini LED từ TCL với cấu hình mạnh và mức giá cạnh tranh đang tạo ra sức ép mới lên phân khúc TV cao cấp.

TCL vừa ra mắt dòng C8L SQD-Mini LED tại Việt Nam, tạo ra đối thủ đáng gờm cho OLED và Neo QLED trong cùng tầm giá. Mẫu TV này gây chú ý nhờ kích thước lớn, độ sáng vượt trội và cấu hình hiển thị mạnh mẽ.

Xem phim, thể thao rõ nét hơn, tích hợp loa cao cấp B&O

Điểm nổi bật nhất của TCL C8L nằm ở phần cứng hiển thị. TV có độ sáng tối đa 6.000 nit, cao hơn mặt bằng chung của nhiều mẫu OLED cao cấp hiện nay.

Nếu OLED thường phát huy tốt nhất trong phòng tối thì C8L hướng đến trải nghiệm dễ nhìn hơn trong phòng khách sáng đèn hoặc xem ban ngày.

Ông Yi Pengwei, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam, phát biểu về định hướng chiến lược mới. Ảnh: TCL.

Bên cạnh đó, TV được trang bị tới 4.032 vùng làm mờ cục bộ ở phiên bản lớn, cho khả năng kiểm soát sáng tối chính xác hơn. Hiểu đơn giản, vùng sáng như đèn xe, ánh nắng hay hiệu ứng cháy nổ sẽ nổi bật hơn, trong khi vùng tối vẫn giữ được chiều sâu thay vì bị xám hoặc bệt màu.

TCL cũng nhấn mạnh khả năng tái tạo màu với độ phủ 100% BT.2020, tức hướng đến dải màu rộng hơn các TV phổ thông. Kết hợp với công nghệ SQD-Mini LED, hãng muốn tạo ra một mẫu TV vừa có độ sáng rất cao, vừa giữ được màu sắc ổn định khi hiển thị nội dung HDR.

Ở góc độ người dùng, khác biệt của C8L khá dễ cảm nhận trong quá trình sử dụng hàng ngày. Khi xem phim HDR, khung hình trông rực rỡ và có chiều sâu hơn. Với các nội dung như bóng đá, game hay YouTube, màn hình vẫn giữ màu sắc rõ và sáng hơn ngay cả trong không gian nhiều ánh sáng.

Ngoài ra, việc có nhiều lựa chọn từ 55 inch đến 98 inch cũng giúp dòng TV này dễ tiếp cận hơn, từ nhu cầu xem cơ bản của gia đình đến nhóm người dùng muốn một màn hình lớn cho phòng khách.

Cận cảnh dàn TV SQD-Mini LED mới nhất của TCL vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TCL.

Ngoài hình ảnh, TCL trang bị thiết kế Zero Border gần như không viền và hệ thống âm thanh hợp tác cùng Bang & Olufsen. Cách hoàn thiện này thường thấy ở nhóm TV cao cấp, giúp cải thiện trải nghiệm nghe nhìn so với các mẫu phổ thông.

Tuy vậy, chất lượng âm thanh tích hợp vẫn khó thay thế soundbar hoặc dàn loa rời. Trang Tom's Guide cũng đánh giá loa trên các mẫu Mini LED của TCL ở mức đủ dùng, chưa phải điểm mạnh.

Có đủ sức cạnh tranh các "ông lớn" Sony, Samsung, LG?

Trên thị trường hiện nay, C8L nằm giữa hai nhóm đối thủ rõ rệt: OLED của LG và Sony với lợi thế màu đen sâu, và Neo QLED của Samsung nổi bật về độ sáng. TCL chọn cách cạnh tranh bằng thông số mạnh và giá bán dễ tiếp cận hơn.

So với OLED, C8L có lợi thế độ sáng cao, phù hợp với phòng khách nhiều ánh sáng. Người dùng cũng yên tâm hơn khi xem nội dung có logo tĩnh trong thời gian dài, thay vì phải cân nhắc như trên OLED.

Tuy nhiên, trang RTINGS cho biết một số mẫu Mini LED trước đây của TCL vẫn có thể xuất hiện blooming (quầng sáng nhẹ quanh vật thể sáng), chi tiết này cần thêm thời gian kiểm chứng với C8L tại Việt Nam.

Với độ sáng cao và hình ảnh sắc nét, C8L là lựa chọn thực tế cho nhu cầu xem thể thao, tin tức liên tục mà không lo tình trạng lưu ảnh như trên OLED. Ảnh: TCL.

TV TCL C8L được bán với giá 37,5-150 triệu đồng, từ phiên bản 55 đến 98 inch. Với dải giá này, sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng TV OLED cao cấp từ Samsung (từ 28,4 triệu đồng), LG (từ 24,9 triệu đồng), Sony (từ 43,9 triệu đồng) ở cùng phân khúc màn hình lớn.

Ngoài cấu hình, Samsung, Sony hay LG còn có lợi thế về thương hiệu, xử lý hình ảnh và hậu mãi. Với TCL, các yếu tố như độ bền, xử lý chuyển động hay phần mềm vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng.

Ngoài C8L, TCL còn mang về dòng RM7L RGB Mini LED ở phân khúc thấp hơn. Mẫu này có giá khoảng 35,5 đến 44,7 triệu đồng, dùng công nghệ RGB Mini LED, độ phủ màu 100% BT.2020 và tần số quét 144 Hz. Trong khi đó, dòng A400 lại đánh vào nhóm thích TV có tính thẩm mỹ, giá từ khoảng 7,5 triệu đồng đến 37,5 triệu đồng.