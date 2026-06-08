Trạm dữ liệu dưới biển bằng năng lượng gió giúp tiết kiệm năng lượng và đất đai

Tập đoàn công nghệ Hailanyun vừa hợp tác với các cơ quan chính phủ Trung Quốc để kích hoạt trạm dữ liệu dưới nước vận hành bằng năng lượng gió đầu tiên trên thế giới tại vùng biển Thượng Hải. Nằm sâu khoảng 10 mét dưới mặt nước và được bao quanh bởi hơn 50 tuabin gió khổng lồ, dự án trị giá 280 triệu USD này đang vận hành khoảng hai nghìn máy chủ.

Khi chạy hết công suất, trạm tiêu thụ lượng điện lớn tương đương mức sử dụng của hai vạn hộ gia đình Mỹ mỗi năm. Giới chuyên gia kỳ vọng mô hình này sẽ giải quyết tận gốc ba bài toán khó nhất của ngành công nghệ hiện nay bao gồm chi phí tiền điện, hệ thống làm mát và quỹ đất xây dựng.

Thông thường, các trạm dữ liệu trên đất liền phải dùng tới 40% lượng điện chỉ để chạy máy lạnh, đồng thời tiêu tốn một nguồn nước ngọt khổng lồ để làm mát phần cứng. Bằng cách đưa các thùng chứa máy chủ xuống đáy biển, dự án mới tận dụng luôn dòng nước lạnh tự nhiên để giải nhiệt, giúp tiết kiệm hàng vạn tấn nước ngọt và cắt giảm lượng khí thải carbon tương đương việc giảm 600 chiếc ô tô lưu thông.

Phương thức này cũng giúp tiết kiệm tối đa diện tích đất nền tại các thành phố lớn đông dân. Thấy rõ hiệu quả kinh tế này, công ty đã tiếp tục ký hợp đồng xây dựng một siêu trạm dữ liệu dưới nước mới có công suất lớn gấp nhiều lần.

Dù mang lại hiệu quả kinh tế cao, việc thả các khối thiết bị sắt thép xuống biển vẫn khiến giới khoa học lo ngại về nguy cơ làm ấm nguồn nước và ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Nhiệt lượng tỏa ra từ các máy chủ có thể làm thay đổi nồng độ ôxy, độ pH và kết cấu bùn đất, gây hại cho các sinh vật biển xung quanh.

Tuy nhiên, kết quả theo dõi thực tế cho thấy nước biển xung quanh trạm mới chỉ tăng chưa đầy một độ C, thậm chí các đàn cá còn tìm đến đây để trú ẩn trước dòng hải lưu xiết. Ngoài ra, áp lực nước cực lớn cùng hiện tượng rong rêu, hàu biển bám chặt vào vỏ thiết bị và hệ thống cáp ngầm cũng là những thách thức rất lớn cho việc sửa chữa, bảo trì máy móc trong suốt vòng đời 25 năm của dự án.

Theo BGR

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