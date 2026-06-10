Nhóm G7 chuẩn bị ra tuyên bố chung đầu tiên về việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Lãnh đạo các quốc gia thuộc Nhóm G7 đang có kế hoạch ban hành một tuyên bố chung đầu tiên về việc bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tuần tới tại Pháp. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ đang nỗ lực giải quyết tình trạng nghiện mạng xã hội nghiêm trọng và việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các hình ảnh độc hại.

Văn kiện của các nhà lãnh đạo sẽ đảm bảo trẻ em có thể sử dụng các ứng dụng chia sẻ video và dịch vụ mạng xã hội một cách an toàn. Trong đó, giải pháp cốt lõi được đưa ra là yêu cầu triển khai các thiết lập kỹ thuật để ngăn chặn trẻ em tiếp xúc với những nội dung không phù hợp với lứa tuổi, còn các quy định cụ thể về giới hạn tuổi sẽ do từng quốc gia tự quyết định.

Văn kiện này cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ những nội dung dẫn đến hành vi lạm dụng hoặc xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Hiện tại, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác đã bắt đầu xem xét việc áp dụng độ tuổi tối thiểu cho người dùng mạng xã hội khi mối lo ngại về tính chất gây nghiện của các nền tảng này ngày càng tăng cao. Trong cuộc họp của các lãnh đạo G7 vào cuối tháng năm, 7 nguyên tắc chung đã được đề xuất bao gồm việc xác minh độ tuổi nghiêm ngặt, các biện pháp hạn chế nội dung lạm dụng tình dục và tăng cường quyền kiểm soát của phụ huynh đối với việc sử dụng thiết bị của con cái.

Tại châu Á, chính phủ Nhật Bản cũng vừa hoàn thiện dự thảo báo cáo thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ phải xác minh nghiêm ngặt độ tuổi của người dùng ngay khi họ bắt đầu đăng ký dịch vụ, đồng thời xem xét sửa đổi các điều luật liên quan ngay trong năm nay để bảo vệ giới trẻ khỏi thông tin độc hại. Bên cạnh vấn đề an ninh mạng, hội nghị thượng đỉnh G7 lần này cũng hướng tới việc thông qua các văn kiện quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác như bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi, điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế và cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển nhằm xây dựng hạ tầng cơ sở vững chắc.

Theo Nikkei Asia