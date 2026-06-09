Khai thác tối đa hệ sinh thái Apple Watch nhờ loạt tính năng ẩn độc đáo

Đồng hồ Apple Watch là một trong những thiết bị thú vị và hữu ích nhất dành cho những ai đang sử dụng iPhone và tai nghe AirPods. Chiếc đồng hồ này không chỉ là một món phụ kiện thời trang cao cấp, mà còn giúp người dùng theo dõi sức khỏe, xem nhanh thông báo và kiểm tra các chỉ số của cơ thể. Dù bạn mới mua chiếc Apple Watch đầu tiên hay đã dùng qua nhiều đời máy, thiết bị này vẫn luôn mang lại cảm giác đặc biệt nhờ sở hữu những tính năng thông minh.

Điều tuyệt vời là các tiện ích này không hề bị giới hạn ở các phiên bản phần mềm mới nhất, giúp người dùng các dòng máy cũ ra mắt vài năm trước vẫn có thể sử dụng mượt mà để tối ưu hóa công việc hàng ngày.

Cơ chế đẩy nước tự động bằng sóng âm

Tất cả các dòng Apple Watch hiện nay đều có khả năng chống nước rất tốt. Để bảo vệ máy khi người dùng đi bơi hoặc tắm biển, Apple đã tích hợp tính năng khóa nước thông minh. Khi tính năng này bật lên, màn hình cảm ứng sẽ hoàn toàn bị khóa để tránh hiện tượng nước làm loạn cảm ứng, dù người dùng vẫn có thể xem giờ và đọc thông báo bình thường. Sau khi lên bờ, bạn chỉ cần ấn và giữ nút nguồn để tắt chế độ này. Ngay lập tức, đồng hồ sẽ tự động phát ra một chuỗi âm thanh trầm bổng bằng sóng âm để tạo độ rung, giúp đẩy toàn bộ nước đang đọng bên trong màng loa ra ngoài, trả lại âm thanh rõ ràng tự nhiên mà không cần mất thời gian chờ khô.

Điều khiển đồng hồ bằng cử chỉ một tay

Các phiên bản hệ điều hành mới đã giới thiệu tính năng chạm hai ngón tay và lắc cổ tay rất độc đáo. Các cử chỉ này cực kỳ hữu ích khi người dùng đang không tiện dùng tay còn lại để chạm vào màn hình. Ví dụ, bằng cách chạm nhanh ngón trỏ và ngón cái vào nhau hai lần, bạn có thể thực hiện ngay các hành động như trả lời nhanh tin nhắn, tắt báo thức hoặc tạm dừng bài hát đang phát. Trong khi đó, một lần lắc cổ tay nhanh ra phía ngoài rồi quay lại sẽ giúp bạn ngay lập tức từ chối một cuộc gọi đến hoặc tắt các bộ đếm thời gian đang đổ chuông liên tục, giúp bạn không bị làm phiền mà không cần phải chạm tay trực tiếp vào đồng hồ.

Tự động mở khóa máy tính Mac và iPhone

Một tính năng liên kết thiết bị cực kỳ tiện lợi là khả năng tự động mở khóa máy tính Mac thông qua Apple Watch. Người dùng có thể dễ dàng bật tính năng này trong phần cài đặt bảo mật của máy tính. Khi bạn ngồi trước màn hình với chiếc đồng hồ đã mở khóa trên tay, máy tính sẽ tự động nhận diện và đăng nhập thẳng vào màn hình làm việc mà không bắt bạn phải nhập mật khẩu hay chạm vào nút quét vân tay. Cơ chế mở khóa thông minh này cũng hoạt động tương tự khi bạn cần mở khóa điện thoại iPhone trong lúc đang đeo khẩu trang, giúp giảm thiểu đáng kể các thao tác rườm rà và tạo ra sự đồng bộ tuyệt vời trong hệ sinh thái của Apple.

Trợ lý ảo hỗ trợ tập luyện chạy bộ

Mặc dù không có quá nhiều chỉ số chuyên sâu như các dòng đồng hồ thể thao chuyên dụng, Apple Watch vẫn có tính năng thiết lập tốc độ chạy bộ rất hiệu quả. Khi mở ứng dụng tập luyện và chọn bài chạy bộ, người dùng có thể cài đặt mục tiêu quãng đường và thời gian mong muốn cho buổi tập. Trong suốt quá trình chạy, màn hình đồng hồ sẽ hiển thị một thanh đo trực quan để báo cho bạn biết mình đang chạy nhanh hay chậm hơn so với mục tiêu đề ra, kèm theo các thông số về nhịp tim và tốc độ hiện tại. Đây là cách tuyệt vời để bạn tự thử thách bản thân, cải thiện tốc độ và theo dõi chi tiết hiệu suất thể lực của mình.

Biến đồng hồ thành màn hình camera từ xa cho iPhone

Cuối cùng, tính năng điều khiển camera từ xa mang lại sự tiện lợi tối đa khi người dùng muốn tự chụp ảnh nhóm hoặc quay video từ xa. Ngay khi mở ứng dụng máy ảnh trên điện thoại, một biểu tượng camera sẽ xuất hiện trên Apple Watch. Khi nhấn vào đó, màn hình đồng hồ sẽ biến thành một kính ngắm hiển thị trực tiếp toàn bộ khung cảnh từ camera iPhone với độ trễ cực thấp. Người dùng có thể hẹn giờ, chuyển đổi giữa camera trước và sau, bật đèn flash hoặc phóng to thu nhỏ ngay từ cổ tay của mình.

Theo BGR