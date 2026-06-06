SpaceX ký thỏa thuận hạ tầng điện toán đám mây khổng lồ với Alphabet trước thềm IPO

SpaceX và Google ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ đám mây dài hạn, mở ra nguồn doanh thu lớn và tăng cường khả năng AI cho cả hai công ty.

Tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ SpaceX vừa chính thức ký kết một thỏa thuận cung ứng dịch vụ đám mây dài hạn với công ty mẹ của Google là Alphabet, nhằm đảm bảo nguồn lực tính toán khổng lồ ngay trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tuần tới. Theo hồ sơ quản lý được doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk tiết lộ, phía đối tác sẽ chi trả khoản phí cố định lên tới 920 triệu USD mỗi tháng bắt đầu từ cuối năm nay cho đến giữa năm 2029, đi kèm các điều khoản ưu đãi trong giai đoạn vận hành thử nghiệm ban đầu.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được cung cấp trong hợp đồng này bao gồm khoảng một trăm mười nghìn bộ xử lý đồ họa tiên tiến của Nvidia, hệ thống vi xử lý trung tâm, bộ nhớ và các linh kiện phần cứng đi kèm nhằm phục vụ cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo chuyên sâu.

Cú bắt tay chiến lược này mang về cho doanh nghiệp thêm một khách hàng tầm cỡ quốc tế ngay sau thương vụ đình đám với công ty Anthropic, giúp củng cố vững chắc câu chuyện công nghệ thông minh của hãng trong chiến dịch huy động nguồn vốn kỷ lục 75 tỷ USD trên sàn chứng khoán.

Trước đó, nhà phát triển chatbot Claude cũng đã đạt được thỏa thuận khai thác toàn bộ công suất từ siêu máy tính Colossus 1 của hãng tại bang Tennessee nhằm gia tăng đáng kể năng lực xử lý dữ liệu. Tính toán trên cơ sở hàng năm, các hợp đồng cung ứng hạ tầng phần cứng của công ty hàng không vũ trụ với hai thế lực công nghệ này mang lại nguồn doanh thu lên tới hàng chục tỷ USD, biến dữ liệu tính toán trở thành một động cơ tăng trưởng tài chính cốt lõi bên cạnh mảng phóng tên lửa truyền thống.

Tuy nhiên, văn bản quy định cũng đề ra các điều khoản ràng buộc pháp lý và chấm dứt hợp đồng tương đối khắt khe giữa các bên. Nếu doanh nghiệp không thể bàn giao đủ số lượng bộ vi xử lý đúng thời hạn cam kết vào cuối tháng 9, phía đối tác có quyền hủy bỏ ngay lập tức thỏa thuận hoặc chấp nhận số lượng thực tế với mức giảm giá tương ứng. Ngoài ra, sau khi kết thúc năm nay, cả hai bên đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu gửi thông báo trước ba tháng, đồng thời Google vẫn sẽ giữ quyền sở hữu tuyệt đối đối với tất cả nội dung dữ liệu và các mô hình thuật toán thông minh được vận hành trên hệ thống này.

Theo Reuters