Chuyển điện thoại mới phải xác thực lại thuê bao bằng sinh trắc học

Từ 15/6/2026, các quy định mới về xác thực thuê bao sẽ áp dụng đồng bộ, nhưng vẫn còn nhiều thuê bao chưa hoàn tất thủ tục.

Nhân viên nhà mạng Viettel hỗ trợ người già, người lớn tuổi xác thực thông tin thuê bao. Ảnh: Thu Hằng.

Hàng chục triệu thuê bao ở vùng sâu, vùng xa “gặp khó”

Theo đó Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết đã hỗ trợ thành công cho hơn 90% khách hàng thuộc diện phải xác thực thông tin.

Tuy nhiên Viettel cho biết vẫn đang tiếp tục hỗ trợ khoảng 5 triệu khách hàng còn lại, phần lớn là người già yếu và đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Trong số 5 triệu thuê bao chưa xác thực có nhiều người không sử dụng điện thoại thông minh và hạn chế trong việc tự thao tác công nghệ.

Đặc thù của 5 triệu khách hàng này là những rào cản khó vượt qua: Đó là đồng bào sinh sống tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, hải đảo khó tiếp cận thông tin; Người cao tuổi, người có sức khỏe yếu không thể tự di chuyển; Những người không sử dụng điện thoại thông minh và không có khả năng tự thao tác công nghệ, Viettel cho biết thêm.

Vì vậy Viettel các Tỉnh/Thành phố tiếp tục tăng cường các điểm hỗ trợ lưu động đến thôn bản, khu dân cư để hỗ trợ người dân. Hàng chục ngàn cán bộ nhân viên Viettel Telecom trên toàn quốc vẫn đang bám trụ địa bàn, làm việc xuyên đêm và không có ngày nghỉ.

Đồng thời tiếp tục duy trì Kênh hỗ trợ tận nhà qua tổng đài miễn phí 1800 8098 (Bấm phím 0). Khách hàng cao tuổi, không thể đi lại chỉ cần gọi điện tới tổng đài cung cấp địa chỉ, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà phục vụ hoàn toàn miễn phí.

Theo thống kê, đến nay đã có 18 triệu thuê bao VinaPhone hoàn thành xác thực thông tin thuê bao. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao thuộc diện cần thực hiện xác thực theo quy định mới. Với thời hạn chỉ còn tính bằng ngày, nhà mạng khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục ngay khi nhận được thông báo để tránh những ảnh hưởng không đáng có.

Về phía VinaPhone, để tạo thuận lợi cho khách hàng, nhà mạng này tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc. Khách hàng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng My VNPT hoặc đến các điểm giao dịch của VinaPhone để được hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp. Đồng thời, nhà mạng cũng tăng cường nhân sự, mở rộng các kênh tư vấn và đẩy mạnh truyền thông nhằm giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ thông tin về quy định mới.

Kể từ thời điểm Thông tư có hiệu lực, VinaPhone duy trì hàng ngày gửi tin nhắn thông báo tới các thuê bao thuộc diện cần xác thực, đồng thời bố trí hơn 1.000 điểm giao dịch và khoảng 4.000 điểm xác thực lưu động trên toàn quốc. Mạng lưới hỗ trợ được tăng cường đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn hoặc nơi có đông người dân cần được hướng dẫn thực hiện xác thực thông tin thuê bao.

Trong những ngày cuối trước thời hạn 15/6, lượng khách hàng thực hiện xác thực dự kiến sẽ tăng mạnh. Vì vậy, VinaPhone khuyến nghị khách hàng kiểm tra tình trạng thuê bao và chủ động hoàn tất xác thực ngay từ bây giờ để tránh tình trạng quá tải cục bộ tại các điểm hỗ trợ cũng như bảo đảm việc sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn.

Chuyển sang thiết bị mới phải thực hiện xác thực lại bằng sinh trắc học

Một điểm đáng chú ý khác là quy định liên quan đến việc thay đổi thiết bị.

Cụ thể, từ ngày 15/6/2026, khi người dùng chuyển sang thiết bị mới, họ phải thực hiện xác thực lại bằng sinh trắc học.

Nếu chưa hoàn tất, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin.

Quy định này nhằm khắc phục tình trạng người dùng làm mất hoặc thất lạc SIM nhưng không kịp khóa, tạo kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng. Đây cũng là giải pháp kỹ thuật nhằm chống lại việc mua bán SIM kích hoạt sẵn.

Việc bổ sung hình thức xác thực sinh trắc học là giải pháp cần thiết, tương tự cách các ngân hàng đang áp dụng để tăng cường bảo mật.