Khám phá 5 cách tối đa hóa cổng USB-C trên máy tính bảng của bạn

Hầu hết các dòng máy tính bảng Android hiện đại đều được trang bị một cổng kết nối USB-C ở cạnh dưới thân máy. Không chỉ xuất hiện trên máy tính bảng, loại cổng cắm này hiện đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trên cả máy tính xách tay và điện thoại thông minh. Tuy nhiên, đối với phần lớn người dùng phổ thông, bộ phận này vẫn chỉ được sử dụng cho một mục đích duy nhất là cắm dây sạc pin. Việc giới hạn thói quen này vô tình làm bạn bỏ lỡ rất nhiều tính năng mở rộng hữu ích giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng và tối ưu hóa quy trình xử lý công việc hàng ngày.

Lý do định dạng kết nối USB-C hoàn toàn thay thế các chuẩn cắm cũ không chỉ nằm ở sự tiện lợi từ thiết kế đối xứng giúp người dùng không còn lo cắm ngược đầu dây. Định dạng mới này sở hữu tốc độ truyền tải dữ liệu cực nhanh đi kèm năng lực chịu tải dòng điện mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhờ những đặc tính kỹ thuật vượt trội đó, cổng USB-C đã biến chiếc máy tính bảng từ một thiết bị giải trí thông thường thành một công cụ làm việc mạnh mẽ. Dưới đây là năm phương thức khai thác công năng của cổng cắm dữ liệu này để tận dụng tối đa sức mạnh chiếc máy tính bảng của bạn.

Mở rộng không gian lưu trữ dữ liệu bằng ổ cứng ngoài

Phương thức đầu tiên và thiết thực nhất chính là việc mở rộng không gian lưu trữ cho các dòng máy tính bảng phân khúc phổ thông vốn thường bị giới hạn bộ nhớ ở mức thấp. Người dùng chỉ cần cắm một ổ USB-C di động trực tiếp vào thân máy, hệ thống sẽ tự động nhận diện và gửi một thông báo hiển thị trên màn hình. Bằng cách nhấn vào thông báo đó, trình quản lý tệp tin nội bộ sẽ mở ra cho phép bạn xem trực tiếp, sao chép hoặc di chuyển dữ liệu qua lại nhằm giải phóng bộ nhớ cho máy. Đối với các ổ lưu trữ chân USB-A thế hệ cũ, bạn có thể dễ dàng mua thêm các đầu chuyển đổi nhỏ gọn đang được bán rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử để kết nối nhanh chóng.

Thiết lập đường truyền Internet có dây tốc độ cao và ổn định

Mặc dù kết nối mạng Wi-Fi hiện đã trở nên phổ biến, phương thức này đôi khi vẫn gặp hiện tượng chập chờn, độ trễ cao và tốc độ không ổn định khi bạn di chuyển ra xa bộ phát sóng. Để giải quyết triệt để vấn đề này, người dùng hoàn toàn có thể thiết lập một đường truyền mạng có dây trực tiếp từ cục router bằng cách sử dụng một sợi cáp mạng và một đầu chuyển đổi USB-C sang mạng LAN. Hệ thống sẽ ngay lập tức kích hoạt kết nối mạng dây trong phần cài đặt của máy, mang lại tốc độ truy cập Internet tối đa và đường truyền mượt mà nhất cho các tác vụ tải tệp tin dung lượng lớn hoặc chơi game trực tuyến đòi hỏi phản hồi nhanh.

Trình chiếu hình ảnh lên màn hình lớn hoặc tivi thông minh

Một tính năng hữu ích khác là khả năng truyền chiếu toàn bộ nội dung hiển thị từ màn hình máy tính bảng lên các không gian lớn hơn như màn hình máy tính làm việc hoặc tivi thông minh thông qua các sợi cáp chuyển đổi từ USB-C sang HDMI. Phương thức kết nối có dây này luôn được khuyến khích sử dụng hơn các giải pháp truyền phát không dây nhờ sự ổn định tuyệt đối và triệt tiêu được hiện tượng trễ hình. Sau khi thiết lập xong, chiếc máy tính bảng của bạn sẽ lập tức biến thành một thiết bị phát phim ảnh chuyên nghiệp, đặc biệt hữu dụng khi một số ứng dụng xem video chỉ tối ưu hóa giao diện hiển thị dành riêng cho các dòng thiết bị di động.

Sạc pin ngược cho các thiết bị công nghệ nhỏ hơn

Bên cạnh việc tiếp nhận nguồn năng lượng từ bên ngoài, cổng kết nối thế hệ mới này còn có khả năng vận hành theo chiều ngược lại để chia sẻ pin từ máy tính bảng sang các thiết bị công nghệ nhỏ hơn trong các tình huống khẩn cấp. Bạn chỉ cần sử dụng một sợi cáp hai đầu phù hợp để kết nối máy tính bảng với điện thoại, tai nghe không dây hay đồng hồ thông minh là quá trình sạc pin sẽ tự động được kích hoạt mà không cần cài đặt phức tạp. Mặc dù máy tính bảng không thể thay thế hoàn toàn cho một viên pin dự phòng chuyên dụng, giải pháp này vẫn là một cứu cánh tuyệt vời để duy trì hoạt động cho các thiết bị liên lạc cốt lõi.

Kết nối bộ điều khiển chơi game, chuột, bàn phím và micrô chuyên dụng

Cuối cùng, chuẩn kết nối tiên tiến này mở ra khả năng đồng bộ với một hệ sinh thái các thiết bị ngoại vi vô cùng phong phú nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của người sử dụng. Các game thủ có thể cắm thêm tay cầm điều khiển để trải nghiệm trò chơi mượt mà hơn, trong khi những người làm văn phòng có thể kết nối chuột và bàn phím để có trải nghiệm soạn thảo văn bản tương tự như trên máy tính xách tay. Những người sáng tạo nội dung cũng có thể cắm micrô chuyên dụng để thu âm chất lượng cao hoặc kết nối các loại quạt tản nhiệt mini để làm mát cho máy khi vận hành liên tục. Nếu có nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị cùng một lúc, bạn chỉ cần trang bị thêm một bộ chia cổng USB-C đa năng để biến chiếc máy tính bảng thành một công cụ làm việc đa nhiệm thực thụ.

Theo BGR