Ai có nguy cơ bị khóa SIM sau 15/4?

Không chỉ SIM rác, nhiều thuê bao hợp lệ cũng có thể bị khóa sau 15/4 nếu chưa chuẩn hóa dữ liệu. Việc kiểm tra thông tin sớm sẽ giúp người dùng tránh rủi ro mất liên lạc.

Từ ngày 15/4, Thông tư 08/2026 chính thức có hiệu lực, mở ra một đợt rà soát lớn đối với thông tin thuê bao di động trên toàn quốc.

Quy định mới sẽ chuẩn hóa dữ liệu người dùng, hạn chế SIM không chính chủ, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các hình thức lừa đảo qua điện thoại.

5 nhóm thuê bao có nguy cơ bị khóa SIM sau 15/4

Trên thực tế, không phải mọi thuê bao di động đều bị ảnh hưởng. Quy định mới chủ yếu áp dụng với một số nhóm người dùng chưa cập nhật hoặc xác thực đầy đủ thông tin.

Đổi SIM sang máy mới nhưng không xác thực khuôn mặt có thể khiến thuê bao bị khóa một chiều sau 2 giờ. Ảnh: Pocket-lint.

Việc khóa SIM cũng được thực hiện theo từng bước, từ khóa một chiều, khóa hai chiều đến thu hồi số. Vì vậy, người dùng nên sớm kiểm tra để biết thuê bao của mình có thuộc diện phải cập nhật hay không.

Các nhóm thuê bao có thể bị khóa SIM gồm:

1. Người đổi SIM sang máy khác nhưng chưa xác thực khuôn mặt: Khi SIM được lắp sang điện thoại mới, hệ thống có thể yêu cầu xác thực danh tính. Nếu không làm đúng hạn, thuê bao có thể bị khóa một chiều sau 2 giờ.

2. Người vẫn đăng ký SIM bằng CMND 9 số: Nhóm này phải cập nhật sang căn cước công dân và bổ sung dữ liệu sinh trắc học. Thời hạn thực hiện là 60 ngày.

3. Người khai báo không sử dụng số điện thoại trên VNeID: Nếu người dùng xác nhận trên VNeID rằng mình không dùng số điện thoại đó, nhà mạng sẽ yêu cầu xác minh lại. Sau 5 ngày thông báo mà không cập nhật, thuê bao có thể bị khóa.

4. Người có thông tin thuê bao không khớp dữ liệu quốc gia: Trường hợp họ tên, ngày sinh, số giấy tờ hoặc thông tin cá nhân không trùng với dữ liệu dân cư, người dùng phải chuẩn hóa lại trong 60 ngày.

5. Người nước ngoài đăng ký SIM bằng hộ chiếu: Những thuê bao này cũng phải xác thực lại thông tin trong vòng 60 ngày kể từ khi quy định có hiệu lực.

Người nước ngoài đăng ký SIM bằng hộ chiếu cũng phải xác thực lại thông tin trong vòng 60 ngày để tránh bị khóa SIM. Ảnh: Simify.

Nhìn chung, người dùng cần chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin thuê bao theo quy định mới. Nếu thuộc 1 trong 5 nhóm trên, nên chuẩn hóa sớm để tránh bị khóa SIM, gián đoạn liên lạc và ảnh hưởng đến các dịch vụ gắn với số điện thoại.

Cách kiểm tra SIM của mình có thuộc diện bị khóa hay không

Người dùng có thể tự kiểm tra thông tin thuê bao bằng cách nhắn tin đến tổng đài 1414.

- Nếu SIM đăng ký bằng căn cước công dân, soạn TTTB số Căn cước công dân gửi 1414.

- Nếu vẫn đăng ký bằng chứng minh nhân dân cũ, soạn TTTB số Chứng minh nhân dân gửi 1414.

Người dùng có thể kiểm tra thông tin thuê bao bằng cách nhắn tin đến 1414 để đối chiếu và kịp thời cập nhật nếu có sai lệch. Ảnh: Thượng Tâm.

Sau khi thao tác, hệ thống sẽ gửi lại thông tin thuê bao như họ tên, ngày sinh, số giấy tờ và nơi cấp. Người dùng chỉ cần đối chiếu với thông tin cá nhân hiện tại.

Có 2 trường hợp cần lưu ý:

1. Thông tin trả về đúng và đầy đủ: Thuê bao cơ bản được xem là hợp lệ, ít có nguy cơ bị yêu cầu chuẩn hóa ngay.

2. Thông tin trả về sai hoặc thiếu: Người dùng nên sớm liên hệ nhà mạng hoặc cập nhật lại theo hướng dẫn để tránh bị khóa SIM.

Ngoài cách nhắn tin, người dùng cũng có thể kiểm tra trên VNeID. Trong ứng dụng, vào Ví giấy tờ, chọn Số điện thoại để xem các số đang đứng tên mình. Cách này giúp phát hiện số lạ hoặc số không còn sử dụng nhưng vẫn gắn với thông tin cá nhân.

Sau ngày 15/4, người dùng cũng nên chú ý theo dõi thông báo từ 3 kênh:

- Tin nhắn từ nhà mạng



- Ứng dụng của nhà mạng



- Ứng dụng VNeID

Nếu nhận được yêu cầu xác thực hoặc cập nhật thông tin, nên làm sớm để tránh bị gián đoạn liên lạc. Việc kiểm tra và chuẩn hóa từ sớm cũng giúp bảo đảm quyền sử dụng số điện thoại đang gắn với ngân hàng, mạng xã hội và nhiều dịch vụ quan trọng khác.