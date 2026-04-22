Oppo mang Find X9 Ultra về Việt Nam: Camera 200 MP, zoom 10x đã đủ đấu iPhone?

Với hệ thống 4 camera, trong đó có 2 cảm biến 200 MP và zoom quang học 10x, Find X9 Ultra là bước đi mạnh tay của Oppo trong phân khúc cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Sự xuất hiện của Find X9 Ultra cho thấy Oppo đang muốn tiến sâu hơn vào nhóm smartphone cao cấp tại Việt Nam, nơi người dùng ngày càng quan tâm đến camera và trải nghiệm thực tế thay vì chỉ cấu hình.

Camera 200 MP, zoom quang học 10x là điểm nhấn lớn nhất

Điểm đáng chú ý nhất trên Find X9 Ultra là hệ thống 4 camera sau, gồm camera chính 200 MP, camera tele 200 MP, camera tele 50 MP và camera siêu rộng 50 MP. Trong đó, camera chính 200 MP có khẩu độ f/1.5, được Oppo giới thiệu là cho khả năng thu sáng tốt hơn so với cảm biến 1 inch truyền thống, từ đó cải thiện chi tiết khi chụp đêm hoặc trong bối cảnh ngược sáng.

Cụm 4 camera 200 MP trên Find X9 Ultra, nổi bật với camera chính khẩu độ f/1.5 cho khả năng thu sáng tốt, giúp ảnh đêm rõ chi tiết và ít mất sáng hơn. Ảnh: Oppo.

Khác biệt của Find X9 Ultra không chỉ nằm ở độ phân giải cao mà còn ở cách bố trí dải tiêu cự. Máy có camera tele 200 MP phụ trách zoom quang 3x ở tiêu cự 70 mm, phù hợp với nhu cầu chụp chân dung và cận cảnh. Trong khi đó, camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang học thực 10x, giúp chụp chủ thể ở xa với độ chi tiết tốt hơn, giảm phụ thuộc vào zoom số.

Cách thiết lập này cho phép người dùng linh hoạt hơn trong nhiều tình huống chụp khác nhau, từ góc siêu rộng, chân dung đến zoom xa. Với những người thường xuyên chụp sân khấu, đường phố, công trình hoặc cần bắt chi tiết ở khoảng cách lớn, đây là nâng cấp dễ nhận ra hơn so với nhiều flagship hiện nay.

Ngoài phần cứng tích hợp sẵn, Oppo còn xây dựng hệ phụ kiện Hasselblad Earth Explorer Master Set, gồm ống kính tele và các thiết bị hỗ trợ, giúp mở rộng khả năng zoom và đưa trải nghiệm chụp ảnh tiến gần hơn tới máy ảnh chuyên dụng.

Bộ phụ kiện Hasselblad Earth Explorer Master Set bổ sung ống kính zoom tiêu cự 300 mm, giúp mở rộng trải nghiệm chụp ảnh theo hướng gần với máy ảnh chuyên dụng hơn. Ảnh: Oppo.

Song song đó, Hasselblad cũng tiếp tục tham gia vào phần tinh chỉnh màu sắc và chế độ chụp, cho phép người dùng chụp nhanh hoặc can thiệp sâu hơn vào các thông số như ISO, tốc độ màn trập hay cân bằng sáng.

Nhìn chung, Find X9 Ultra được xây dựng theo hướng gom nhiều tiêu cự và cách chụp vào một thiết bị duy nhất. Đây là điều nhiều mẫu flagship đang theo đuổi, nhưng Oppo chọn cách đẩy mạnh hơn bằng độ phân giải cao và zoom quang xa.

Cấu hình dẫn đầu nhưng trải nghiệm thực tế vẫn là dấu hỏi

Bên cạnh camera, Find X9 Ultra vẫn được trang bị đầy đủ những thông số đúng chất flagship. Máy dùng màn hình 6,8 inch độ phân giải 2K, tần số quét 144 Hz, hướng đến nhóm người dùng thích trải nghiệm hiển thị mượt và sắc nét hơn mặt bằng chung 120 Hz hiện nay. Đây là điểm có thể tạo khác biệt khi xem video, chơi game hoặc thao tác thường ngày.

Màn hình 6,82 inch 2K, tần số quét 144Hz mang lại trải nghiệm hiển thị mượt và sắc nét hơn khi xem video hay chơi game. Ảnh: Oppo.

Hiệu năng của máy đến từ Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi cùng viên pin 7.050 mAh, sạc nhanh 100 W và sạc không dây 50 W. Trong bối cảnh nhiều mẫu cao cấp vẫn chỉ quanh mốc 5.000 mAh, pin lớn là một trong những thông số đáng chú ý nhất trên Find X9 Ultra.

Với người dùng hay chụp ảnh, quay video hoặc di chuyển nhiều, đây là điểm cộng rõ ràng vì máy không chỉ mạnh mà còn hứa hẹn bền pin hơn.

Dù vậy, bước vào phân khúc smartphone cao cấp không chỉ là cuộc đua thông số. So với các đối thủ như Galaxy S26 Ultra hay iPhone 17 Pro Max, Find X9 Ultra còn cần thời gian để chứng minh thêm ở những yếu tố như xử lý ảnh thực tế, độ ổn định phần mềm, khả năng tối ưu lâu dài và trải nghiệm hệ sinh thái.

Ảnh chụp bằng Find X9 Ultra cho hiệu ứng nén phối cảnh tự nhiên, làm nổi bật chủ thể và tăng chiều sâu khung hình. Ảnh: Oppo.

Oppo chưa công bố giá bán chính thức cho Find X9 Ultra tại Việt Nam. Tuy nhiên, với định vị flagship cao cấp và loạt trang bị nổi bật, sản phẩm nhiều khả năng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Samsung Galaxy S26 Ultra (31-45 triệu đồng), iPhone 17 Pro Max (37-63 triệu đồng) và Xiaomi 17 Ultra (31,2-34,2 triệu đồng).