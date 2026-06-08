Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành "thành phố AI"

Nội dung trên được ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ tại Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN diễn ra ngày hôm nay (8/6).

Theo ông Bửu, trong thời gian qua, để triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đà Nẵng đã xác định kinh tế số sẽ là động lực then chốt, phấn đấu chiếm 35-40% GRDP vào năm 2030, góp phần thực hiện tăng trưởng GRDP 2 con số.

Chính vì vậy, Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ từ “thế thủ” sang “thế công”, tập trung xây dựng mô hình tăng trưởng mới: Vốn (Blockchain) + Lao động (Robot) + Tri thức (AI). Trong đó, AI được xem là năng lực cốt lõi, Blockchain mở rộng nguồn vốn tài sản số, còn Robot giúp nâng cao năng suất lao động.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tham gia toạ đàm tại Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN diễn ra ngày 8/6, tại Hà Nội. Ảnh Thanh Nguyên.

Với nền tảng vững chắc sau nhiều năm dẫn đầu các chỉ số chuyển đổi số quốc gia, Đà Nẵng đã 14 năm liên tiếp đứng đầu Vietnam ICT Index, nhiều năm liền là “Thành phố thông minh xuất sắc” và lọt top điểm đến hấp dẫn của du mục số châu Á.

Đặc biệt năm 2026, thành phố tăng vọt 212 bậc trong bảng xếp hạng 1.000 thành phố khởi nghiệp tiêu biểu toàn cầu... Do đó, Đà Nẵng xác định không chỉ phát triển là một thành phố du lịch hấp dẫn, mến khách, mà còn xác định cho mình một mục tiêu cao hơn: Trở thành một "Thành phố AI" (AI City).

Bên cạnh đó, để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số", Đà Nẵng luôn mở rộng cửa đón chào các ý tưởng đột phá, sáng tạo, từ kinh tế không gian tầm thấp đến các giải pháp fintech, tài sản số, lượng tử, công nghệ sinh học. Nhất là mong muốn các tập đoàn lớn đặt trụ sở nghiên cứu, sản xuất... để Đà Nẵng đạt mục tiêu thu hút khoảng 10 doanh nghiệp công nghệ số có doanh thu trên 1 tỷ USD.

“Đà Nẵng sẽ "chớp lấy" thời cơ từ làn sóng AI để tiên phong trở thành thành phố AI dẫn dắt miền Trung và khu vực. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo môi trường tốt nhất để các doanh nghiệp cùng thành phố đạt mục tiêu trên", ông Hồ Quang Bửu chia sẻ.

Vẫn còn nhiều thách thức

Tuy nhiên, ông Bửu cũng chỉ ra 3 thách thức lớn cần vượt qua bằng khoa học công nghệ.

Thứ nhất là sự chênh lệch về hạ tầng và năng lực số. Hạ tầng viễn thông và kỹ năng số của người dân tại các khu vực xa trung tâm, vùng núi còn hạn chế, còn những khu vực lõm sóng, trắng sóng, gây khó khăn cho việc triển khai chuyển đổi số đồng bộ.

Thứ hai là khoảng trống về khung pháp lý đang thiếu các quy chuẩn kỹ thuật, định mức đơn giá và hướng dẫn cụ thể cho các mô hình mới như đô thị thông minh, blockchain và quản trị, định giá dữ liệu.

Thứ ba là bài toán nhân lực chất lượng cao. Để đáp ứng mục tiêu phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn và AI, fintech, thành phố đang rất cần một đội ngũ chuyên gia có trình độ quốc tế.

Một góc Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh (IOC) Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh tế dữ liệu, mở rộng phạm vi thử nghiệm Sandbox và có chính sách thị thực (visa) đặc thù để khơi thông nguồn lực từ kinh tế dữ liệu, các nguồn vốn mới và thu hút cộng đồng "du mục số" và chuyên gia quốc tế đến với Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng.

“Đà Nẵng cam kết kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi nhất để các doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia quốc tế cùng thành phố hiện thực hóa khát vọng trở thành Thành phố AI dẫn dắt miền Trung và khu vực”, ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.