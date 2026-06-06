Tập đoàn Lenovo đánh cược vào World Cup để tái định vị thương hiệu AI

Trong niềm luyến tiếc của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Trung Quốc, đội tuyển quốc gia của họ sẽ một lần nữa vắng mặt trong số 48 đội bóng tranh tài khi giải vô địch bóng đá thế giới chính thức khởi tranh vào tuần tới tại Mỹ, Mexico và Canada. Tuy nhiên, đối với một tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc như Lenovo, giải đấu này vẫn là một cơ hội mang tính bước ngoặt.

Mặc dù sở hữu vị thế là nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới, tập đoàn này phần lớn vẫn bị bỏ lại phía sau khi các đối thủ cạnh tranh về hạ tầng công nghệ thông tin như Microsoft đã liên tục tận dụng cơn sốt trí tuệ nhân tạo toàn cầu để đạt được mức định giá thị trường lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Để quay trở lại đường đua, Lenovo đặt mục tiêu tận dụng tối đa vai trò đối tác công nghệ toàn cầu chính thức đầu tiên của FIFA, đơn vị tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới, nhằm trình diễn các hệ thống trí tuệ nhân tạo của mình tới một lượng khán giả khổng lồ gồm các nhà hoạch định chính sách, giới đầu tư và người tiêu dùng trên khắp hành tinh.

Nếu người xem bị thuyết phục rằng công nghệ mới đang nâng cao trải nghiệm thể thao một cách rõ rệt, điều đó sẽ giúp doanh nghiệp được công nhận rộng rãi như một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ thông minh thay vì chỉ là một công ty bán máy tính thuần túy.

Ban lãnh đạo tập đoàn khẳng định cơ hội này có ý nghĩa sống còn, bởi nếu họ có thể triển khai thành công cho một tổ chức quy mô như FIFA thì họ hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu của bất kỳ khách hàng nào khác với những giải pháp công nghệ toàn diện nhất.

Tuy nhiên, sự lo ngại của công chúng Mỹ về vấn đề bảo mật của công nghệ thông minh đang ngày một tăng lên, đồng thời trong giới chính sách, những cảnh báo về việc các công ty công nghệ Trung Quốc có thể bị khai thác cho các mục đích không minh bạch thường xuyên được đưa ra. Thương hiệu này cũng đã từng trở thành mục tiêu chính trị trước đây, vì vậy vai trò của hãng trong việc quản lý đám đông và bảo mật an ninh tại các sân vận động thuộc nhiều thành phố lớn của Mỹ chắc chắn sẽ thu hút sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý.

Việc một doanh nghiệp Trung Quốc chi hơn một trăm triệu USD để tăng cường hiện diện tại giải đấu do Mỹ đăng cai là một bước đi đầy táo bạo. Dù vậy, phản ứng từ chính quyền Washington vẫn là một ẩn số và phụ thuộc lớn vào quan hệ hai nước. Hiện tại, Lenovo đang nỗ lực thoát mác "công ty bán máy tính" vốn có biên lợi nhuận thấp để chuyển mình thành một tập đoàn trí tuệ nhân tạo. Thay vì chạy đua phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn, hãng chọn hướng đi riêng mang tên trí tuệ nhân tạo kết hợp, kết nối trực tiếp phần cứng, hệ thống doanh nghiệp và hạ tầng đám mây. Chiến lược này bước đầu đã giúp giá cổ phiếu của hãng bứt phá mạnh mẽ trên thị trường tài chính.

Các báo cáo gần đây cho thấy doanh thu từ mảng công nghệ thông minh của hãng đang tăng trưởng vượt bậc. Ban lãnh đạo Lenovo rất tự tin vào mục tiêu cán mốc doanh thu một trăm tỷ USD Mỹ trong hai năm tới, tuy nhiên bài kiểm tra thực tế lớn nhất vẫn phải chờ đến khi giải đấu chính thức khởi tranh. Để tạo tiếng vang, tập đoàn đã lên kế hoạch trình diễn hàng loạt công nghệ bóng đá đột phá, bao gồm hệ thống tự động bắt việt vị và camera hành trình góc nhìn thứ nhất gắn trên người trọng tài. Quy mô dữ liệu cần xử lý tại kỳ World Cup này dự kiến sẽ khổng lồ chưa từng có do sự xuất hiện của các mô hình bản sao kỹ thuật số sân vận động và trung tâm điều hành thông minh.

Đối với các thương hiệu Trung Quốc đang gặp rào cản truyền thông tại phương Tây, thể thao chính là tấm vé thông hành hợp pháp để họ tiếp cận những thị trường khó tính. Từng mua lại nhiều mảng kinh doanh cốt lõi của các tập đoàn Mỹ, Lenovo luôn muốn định vị mình như một chiếc cầu nối công nghệ toàn cầu bất chấp căng thẳng địa chính trị. Sân chơi World Cup chính là cơ hội vàng để hãng chứng minh năng lực công nghệ toàn diện của mình, bởi nếu thế giới chỉ nhớ đến họ như một công ty bán máy tính đi tài trợ bóng đá, chiến dịch đắt đỏ này sẽ hoàn toàn thất bại.

Theo Nikkei Asia

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