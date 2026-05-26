DAVAS 2026 kết nối vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu

DAVAS 2026 không chỉ quy tụ 30 quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần và hơn 62 dự án startup tiềm năng mà còn tạo không gian kết nối chiến lược, mở rộng cửa kết nối vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Ngày 26/5, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 - Danang Venture and Angel Summit 2026 (DAVAS 2026), với thông điệp “Where Capital Meets Vision” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một dấu ấn quan trọng trong hành trình đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến năng động của dòng vốn đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại khu vực.

Tại lễ khai mạc, ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia đánh giá cao những nỗ lực của Đà Nẵng trong thời gian qua, nhất là DAVAS 2026 đã thu hút được hơn 30 quỹ đầu tư trên khắp khu vực đến tham gia.

“Tuy nhiên, Đà Nẵng cần định vị DAVAS với giá trị riêng, sức hút riêng, khác biệt so với các diễn đàn khác, từ đó tạo nên những hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh, định vị Đà Nẵng là điểm đến của các quỹ đầu tư. Một startup muốn đi xa cần nhiều hơn một khoản đầu tư; đó là một hệ sinh thái biết đồng hành, hỗ trợ và tạo cơ hội phát triển dài hạn”, ông Phạm Hồng Quất nhấn mạnh.

Cũng theo ông Quất, điểm nhấn khác biệt của DAVAS 2026 là không chỉ tập trung vào kết nối dòng vốn, mà còn hướng đến nâng cao năng lực nội tại cho cộng đồng startup thông qua các hoạt động huấn luyện, cố vấn, pitching, định giá doanh nghiệp, xây dựng mô hình tăng trưởng và tiếp cận thị trường quốc tế… tạo không gian hợp tác 3 nhà nhà nước-nhà đầu tư-doanh nghiệp, nơi kết nối các dòng đầu tư toàn cầu.

Diễn ra từ 25/5 - 27/5, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, DAVAS 2026 không chỉ thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tham gia mà còn mở ra cơ hội phát triển cho cộng đồng startup Đà Nẵng.

Rộng cửa kết nối dòng vốn toàn cầu

Sau 2 lần tổ chức, DAVAS 2026 mang đến không gian kết nối đa chiều cho hơn 62 dự án startup trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như Fintech, Web3, AI, Blockchain, GreenTech, CleanTech, SaaS, Robotics, HealthTech, EdTech, AgriTech và các mô hình kinh doanh đổi mới. Đây là cơ hội để các startup giới thiệu giải pháp, trình bày mô hình tăng trưởng, tiếp cận nhà đầu tư và mở rộng kết nối với hệ sinh thái trong nước, quốc tế.

Ông Guley Sergay Nikolaevich, Chủ tịch Quỹ Đổi mới sáng tạo và phát triển xã hội Liên Bang Nga phát biểu tham luận tại DAVAS 2026.

Các hoạt động nổi bật tại DAVAS 2026 gồm startup pitching, 1:1 investor matching, triển lãm công nghệ, các phiên thảo luận chuyên sâu, Web3 Builders’ Summit, hoạt động kết nối đầu tư và các chương trình giao lưu giữa startup, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Thông qua chuỗi hoạt động này, DAVAS 2026 góp phần tạo nên một nền tảng thực chất để startup không chỉ tìm kiếm cơ hội gọi vốn, mà còn hoàn thiện tư duy kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Hợp tác Liên ngành Việt Nam - Liên bang Nga và các đối tác xúc tiến kết nối quỹ đầu tư, ngân hàng và liên minh các dự án BRICS tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được thực hiện tại DAVAS 2026.

Đặc biệt, tại DAVAS lần này, một loạt các biên bản ký kết hợp tác đổi mới sáng tạo đã được thực hiện giữa các đơn vị nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kinh tế số tại Đà Nẵng như: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) và Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu (Global On-chain Economy Alliance – GOE Alliance) hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm triển khai Khung đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Framework - OIF); Hợp tác Liên ngành Việt Nam - Liên bang Nga và các đối tác xúc tiến kết nối quỹ đầu tư, ngân hàng và liên minh các dự án BRICS tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam nhằm thúc đẩy kết nối các nguồn lực đầu tư, tài chính và công nghệ quốc tế lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đầu tư và phát triển các dự án chiến lược trong thời gian tới…