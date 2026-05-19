Chỉ bán xăng E10 từ ngày 1/6, người đi ô tô, xe máy cần lưu ý những gì?

Bắt đầu từ 1/6, xăng E10 sẽ được áp dụng sử dụng bắt buộc trên toàn quốc. Không ít người lo lắng xe của mình có tương thích với xăng E10 hay không.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Từ ngày 1/6, xăng E10 sẽ được áp dụng bắt buộc trên toàn quốc, làm dấy lên lo ngại về tính tương thích, đặc biệt với xe sản xuất trước năm 2000. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên kiểm tra sách hướng dẫn, nắp bình xăng hoặc liên hệ trực tiếp với hãng xe để biết xe có tương thích với xăng E10 hay không. Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P. khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin về loại xăng được khuyến nghị để sử dụng cho xe của mình. Các dòng xe đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí (bình xăng con) như Honda Dream, Yamaha Sirius, Suzuki Viva cần thận trọng khi sử dụng xăng E10. Theo một số nghiên cứu, việc sử dụng xăng E10 có thể làm tăng lượng nhiên liệu tiêu thụ khoảng 1-3%, nhưng giúp giảm phát thải khí CO 20-30%. Cung cấp bởi

Xăng E10 bán tại cây xăng của PVOIL. Ảnh: PVOIL

Người tiêu dùng thường lo ngại rằng Ethanol (xăng E10) có thể làm hỏng động cơ hoặc giảm tuổi thọ của xe. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và thực tiễn tại các quốc gia đã chứng minh rằng, với tỷ lệ Ethanol thấp như E5 hay E10, hầu hết xe hiện đại đều hoạt động ổn định mà không cần bất kỳ thay đổi nào về kỹ thuật.

Tuy nhiên, Ethanol có khả năng hút ẩm cao và có thể gây ăn mòn. Đối với xe cũ, đặc biệt là những xe sản xuất trước năm 2000, việc sử dụng xăng Ethanol có thể ảnh hưởng đến hệ thống phun nhiên liệu, ống dẫn, và các chi tiết bằng cao su. Do đó, đối với những xe đã sử dụng lâu năm, việc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sử dụng xăng E10 là rất cần thiết.

Về cơ bản, hầu hết ô tô và xe máy sản xuất sau năm 2011 đều có thể sử dụng xăng E10 một cách an toàn. Các nhà sản xuất đã lường trước xu hướng sử dụng nhiên liệu sinh học và trang bị cho các dòng xe mới những vật liệu chịu được Ethanol như thép không gỉ, nhựa PTFE hay cao su FKM.

Những mẫu xe máy, xe ô tô có thể thể sử dụng xăng E10 hiện nay. Ảnh: Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P.

Tuy nhiên, theo đại diện Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P. để chắc chắn 100% xe có thể sử dụng được xăng E10, người dân không nên chỉ dựa vào năm sản xuất mà nên kiểm tra bằng một trong ba cách sau: thứ nhất là đọc sách hướng dẫn sử dụng Đây là nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy nhất. Hãy tìm đến mục "Nhiên liệu" (Fuel) hoặc các chương liên quan. Nhà sản xuất sẽ ghi rõ loại xăng được khuyến nghị, chỉ số Octane tối thiểu và các cảnh báo về việc sử dụng xăng có chứa Ethanol;

Thứ hai là kiểm tra nắp bình xăng: nhiều dòng xe, đặc biệt là xe nhập khẩu, có dán nhãn thông tin ngay trên hoặc gần nắp bình xăng. Nếu thấy các ký hiệu như "Up to E10", "E10 Compatible", "Ethanol (E10) suitable" hoặc biểu tượng gạch chéo với các loại xăng có hàm lượng Ethanol cao hơn (ví dụ E15, E85), điều đó có nghĩa là xe của người dùng hoàn toàn sử dụng được E10.

Và cuối cùng là liên hệ trực tiếp hãng xe hoặc đại lý: nếu người dân làm mất sách hướng dẫn sử dụng hoặc không tìm thấy thông tin rõ ràng, hãy gọi đến Hotline chăm sóc khách hàng hoặc đại lý chính hãng để được tư vấn sử dụng xăng E10 chính xác.

Về những dòng xe không nên hoặc cần thận trọng khi dùng xăng E10, các chuyên gia cho hay với ô tô là các xe sản xuất trước năm 2000, các dòng xe cổ, xe nhập khẩu không rõ nguồn gốc hoặc các dòng xe châu Âu đời cũ không có khuyến cáo rõ ràng từ nhà sản xuất;

Với xe máy là các dòng xe đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí (bình xăng con) là đối tượng rủi ro cao nhất. Ví dụ: Honda Dream, Super Cub, Wave và Future đời đầu; Yamaha Sirius, Jupiter đời cũ; Suzuki Viva, FX, Best; SYM Attila đời đầu....

Các cơ quan chức năng, chuyên gia cũng lưu ý quan trọng với người dùng là nếu xe của người dân rất ít khi sử dụng, thường để trong nhà kho hoặc bãi giữ xe từ 1 tháng trở lên thì nên thận trọng khi để xăng E10 trong bình. Bởi vì xăng E10 (chứa 10% Ethanol) có tính dung môi mạnh và dễ hút ẩm, rất dễ làm bong tróc cặn bẩn trong hệ thống lâu năm hoặc tạo kết tủa nếu để xe lâu ngày. Các tạp chất này có thể làm tắc nghẽn hệ thống lọc xăng, khiến xe bị giật cục, yếu máy hoặc khó khởi động.