Vincom Collection - “bàn đạp” để thương hiệu lớn phủ nhanh thị trường tiêu dùng đô thị

Khi chi phí mở điểm bán ngày càng lớn, các thương hiệu bán lẻ, F&B và dịch vụ không chỉ cần mặt bằng đẹp, mà cần không gian chuẩn hóa, có sẵn dòng khách và điều kiện vận hành đồng bộ. Vincom Collection được kỳ vọng trở thành lời giải cho bài toán mở rộng nhanh trong các đại đô thị đông dân cư của Vinhomes.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Bà Lan Anh, phụ trách phát triển thương hiệu, cho biết mở điểm bán cần "tệp" khách phù hợp, không gian chuẩn và vận hành ổn định thay vì chỉ vị trí đông người. Vincom Collection được xem là lựa chọn đáng chú ý để phủ điểm bán tại các đô thị mới, tạo ra không gian bán lẻ có tổ chức tại đại đô thị Vinhomes. Vincom Collection Bazaar tại Vinhomes Global Gate, Đông Anh, Hà Nội, lấy cảm hứng từ "Hà Nội 36 phố phường", kết hợp mua sắm, ẩm thực và văn hóa. Các căn thương mại tại Vincom Collection Bazaar có hai mặt tiền rộng khoảng 6-7m, hệ trục bộ hành rộng 19m và hai tầng hầm đỗ xe, tăng khả năng tiếp cận. Vincom Collection giúp nhãn hàng rút ngắn thời gian xây dựng niềm tin nhờ tệp khách hàng sẵn có, đón đầu trung tâm tiêu dùng mới tại đại đô thị Vinhomes. Cung cấp bởi

Mở rộng hệ thống cần nhiều hơn một mặt bằng đẹp

Sau hơn 5 năm phát triển chuỗi cửa hàng thời trang thiết kế tại Hà Nội, chị Lan Anh, phụ trách phát triển thương hiệu cho biết việc mở thêm điểm bán không còn đơn giản là tìm một vị trí đông người qua lại.

Với các thương hiệu đã có nhận diện riêng, mỗi cửa hàng mới phải đáp ứng nhiều tiêu chí như “tệp” khách phù hợp, mặt bằng dễ nhận diện, không gian đủ chuẩn để trưng bày sản phẩm, vận hành ổn định và trải nghiệm đồng nhất với toàn hệ thống.

“Điểm bán mới không chỉ cần đông khách. Nếu không gian không phù hợp, khách đến một lần nhưng không quay lại hoặc trải nghiệm khác biệt quá nhiều so với các cửa hàng còn lại, thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng”, chị Lan Anh nói.

Đây cũng là áp lực chung của nhiều thương hiệu khi mở rộng hệ thống. Các tuyến phố trung tâm vẫn có lợi thế nhận diện nhưng chi phí thuê cao, diện tích hạn chế, khó dừng đỗ xe cho khách và phụ thuộc nhiều vào khách vãng lai. Trong khi đó, mô hình mở rộng bền vững đòi hỏi điểm bán phải vừa có lưu lượng khách thường xuyên, vừa đảm bảo khả năng vận hành dài hạn.

Vincom Collection có lợi thế tiếp cận “tệp” cư dân đông đảo cho các thương hiệu bán lẻ

Với các thương hiệu chuỗi, tốc độ phủ điểm bán chỉ thực sự hiệu quả khi đi cùng năng lực chọn đúng điểm đến. Một cửa hàng đặt trong khu vực có sẵn cư dân, tiện ích, sự kiện và dòng khách thường xuyên sẽ có lợi thế hơn so với việc phải tự kéo khách về một mặt bằng riêng lẻ.

Đây là lý do Vincom Collection được xem là lựa chọn đáng chú ý trong chiến lược phủ điểm bán tại các đô thị mới. Thay vì chỉ cung cấp mặt bằng thương mại, mô hình này tạo ra một hệ không gian bán lẻ có tổ chức, đặt trong lòng các đại đô thị Vinhomes, kết nối với quảng trường, phố đi bộ, cảnh quan, không gian sự kiện và cộng đồng cư dân.

Cách tổ chức này giúp thương hiệu giảm rủi ro về dòng khách khi mở điểm bán mới, đồng thời tạo điều kiện để cửa hàng vận hành trong một hệ sinh thái tiêu dùng hoàn chỉnh hơn.

Vincom Collection giúp thương hiệu mở rộng trong đại đô thị

Với bán lẻ hiện đại, một cửa hàng không chỉ cần vị trí tốt, mà cần nằm trong hành trình tiêu dùng đủ hấp dẫn để khách có lý do đến, ở lại, chi tiêu và quay lại. Đây là lợi thế của mô hình khu phố thương mại mở, khi mặt bằng kinh doanh được đặt trong tổng thể mua sắm, ẩm thực, giải trí và sự kiện.

Một trong các ví dụ tiêu biểu là Vincom Collection Bazaar tại Vinhomes Global Gate, Đông Anh, Hà Nội. Lấy cảm hứng từ “Hà Nội 36 phố phường”, mô hình “Phố Hàng 2.0” được phát triển như không gian thương mại - trải nghiệm mở, kết hợp mua sắm, ẩm thực, văn hóa, check-in và hoạt động cộng đồng.

Với định hướng tổ chức sự kiện 365 ngày trong năm, Vincom Collection Bazaar tạo thêm lý do để khách hàng quay lại thường xuyên. Các lễ hội theo mùa, hoạt động cuối tuần và chương trình trải nghiệm dành cho cư dân, khách vãng lai giúp điểm đến duy trì sức hút thay vì chỉ đông khách vào một vài khung giờ nhất định.

Đối với các thương hiệu, đây không chỉ là nơi thuê mặt bằng, mà là cơ hội hiện diện trong một điểm đến có câu chuyện và nhiều lớp trải nghiệm. Khách hàng đến Vincom Collection Bazaar có thể dạo phố, dùng bữa, tham gia sự kiện, gặp gỡ bạn bè, trải nghiệm không gian văn hóa rồi ghé vào các cửa hàng. Mỗi điểm chạm trong hành trình đó đều góp phần tăng nhận diện và kéo dài thời gian tương tác giữa thương hiệu với khách hàng.

Bên cạnh câu chuyện chủ đề, Vincom Collection Bazaar còn có lợi thế về “giao diện thương mại”. Các căn thương mại sở hữu hai mặt tiền rộng khoảng 6-7m, giúp tăng khả năng nhận diện từ nhiều hướng tiếp cận. Hệ trục bộ hành rộng 19m quanh hồ trung tâm dẫn dắt dòng khách giữa các điểm mua sắm, ẩm thực và giải trí, trong khi hai tầng hầm đỗ xe hỗ trợ trải nghiệm tiếp cận thuận tiện hơn.

Vincom Collection Bazaar với mặt tiền thoáng, kết nối trực tiếp các trục phố thương mại, thu hút khách hàng tham quan mua sắm

Cấu trúc khách hàng tại Vinhomes Global Gate cũng tạo nền tảng cho kinh doanh. Cư dân nội khu tạo sức mua nền cho các nhu cầu hằng ngày. Khách vãng lai, khách sự kiện và người dân khu vực lân cận bổ sung lưu lượng vào cuối tuần, dịp lễ hoặc các chương trình lớn. Khi dòng khách đến từ nhiều nguồn, thương hiệu có thêm cơ sở duy trì doanh thu ổn định hơn so với mô hình chỉ phụ thuộc vào khách đi ngang.

Một lợi thế khác là sức nặng thương hiệu Vincom. Với người tiêu dùng, Vincom là tên tuổi quen thuộc gắn với mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ gia đình. Sự hiện diện trong hệ thống này giúp các nhãn hàng rút ngắn thời gian xây dựng niềm tin, đặc biệt khi mới gia nhập thị trường hoặc mở rộng sang các khu đô thị mới.

Thay vì phải tự thuyết phục khách hàng từ đầu, thương hiệu được hưởng lợi từ tệp khách, thói quen tiêu dùng và mức độ nhận diện đã hình thành tại các điểm đến của Vincom. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh bán lẻ ngày càng lớn, chi phí mở điểm tăng và người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn.

Vincom Collection vì thế không chỉ là một lựa chọn mặt bằng, mà còn là cơ hội để thương hiệu đón đầu các trung tâm tiêu dùng mới trong lòng đại đô thị Vinhomes, hiện diện sớm tại các khu vực đang hình thành sức mua mới, đồng thời giữ được chuẩn trải nghiệm khi mở rộng hệ thống.

Với mô hình bán lẻ có sẵn dòng khách, không gian được quy hoạch đồng bộ và hệ sinh thái trải nghiệm đi kèm, Vincom Collection có thể trở thành “bàn đạp” để các thương hiệu lớn tăng tốc phủ thị trường đô thị, đi nhanh hơn nhưng vẫn giữ được sự ổn định cần thiết cho chiến lược dài hạn.