Thiếu cơ chế tài chính sau đầu tư, nhiều tổ chức khoa học phải tự cân đối để trả lương

Thiếu cơ chế tài chính sau đầu tư đang trở thành điểm nghẽn với nhiều tổ chức khoa học công nghệ. Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, không ít phòng thí nghiệm, đơn vị nghiên cứu phải tự xoay xở nguồn thu để duy trì hoạt động, trả lương nhân lực.

Thông tin được Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao đổi tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 26/5.

Bộ trưởng chỉ ra tình trạng thiếu hiệu quả trong chia sẻ hạ tầng, trang thiết bị và tài nguyên dùng chung giữa các đơn vị, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và phát triển khoa học, công nghệ. Từ thực tế đó, Bộ trưởng Vũ Hải Quân yêu cầu cần phải thay đổi tư duy xây dựng chính sách.

"Làm chính sách là phải xuất phát từ thực tế, đối thoại trực tiếp với người trong cuộc để xem họ cần gì, vướng gì, chứ không thể làm chính sách kiểu mơ hồ, xa rời thực tiễn", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành KH&CN cũng giao các đơn vị nghiên cứu xây dựng cơ chế "mua sản phẩm công nghệ đầu tiên" do doanh nghiệp trong nước sản xuất nhằm tạo động lực và thị trường cho hoạt động đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng cũng yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và tính nhất quán trong thực thi nhiệm vụ.