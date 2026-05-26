Thiếu cơ chế tài chính sau đầu tư, nhiều tổ chức khoa học phải tự cân đối để trả lương

Anh Lê
Thiếu cơ chế tài chính sau đầu tư đang trở thành điểm nghẽn với nhiều tổ chức khoa học công nghệ. Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, không ít phòng thí nghiệm, đơn vị nghiên cứu phải tự xoay xở nguồn thu để duy trì hoạt động, trả lương nhân lực.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại Hội nghị.

Thông tin được Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao đổi tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 26/5.

Bộ trưởng chỉ ra tình trạng thiếu hiệu quả trong chia sẻ hạ tầng, trang thiết bị và tài nguyên dùng chung giữa các đơn vị, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và phát triển khoa học, công nghệ. Từ thực tế đó, Bộ trưởng Vũ Hải Quân yêu cầu cần phải thay đổi tư duy xây dựng chính sách.

"Làm chính sách là phải xuất phát từ thực tế, đối thoại trực tiếp với người trong cuộc để xem họ cần gì, vướng gì, chứ không thể làm chính sách kiểu mơ hồ, xa rời thực tiễn", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành KH&CN cũng giao các đơn vị nghiên cứu xây dựng cơ chế "mua sản phẩm công nghệ đầu tiên" do doanh nghiệp trong nước sản xuất nhằm tạo động lực và thị trường cho hoạt động đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng cũng yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và tính nhất quán trong thực thi nhiệm vụ.

Trước bối cảnh những điểm nghẽn về cơ chế đang cản trở dòng vốn cho khoa học công nghệ và tìm giải pháp để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển trong giai đoạn mới, VietTimes khởi đăng loạt bài “Hàng chục nghìn tỷ đầu tư phát triển khoa học công nghệ không tiêu được, vì sao?”

Loạt bài làm rõ nghịch lý: trong khi chính sách cho khoa học công nghệ ngày càng thông thoáng, nguồn lực được ưu tiên ở mức chưa từng có, thì hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư vẫn khó giải ngân hoặc chưa chuyển hóa thành giá trị tương xứng.

Từ khảo sát thực tiễn tại các đơn vị nghiên cứu, phỏng vấn nhà khoa học, chuyên gia quản lý và phân tích chính sách, loạt bài bóc tách các “điểm nghẽn” về thể chế, tâm lý sợ sai và khoảng trống trong hướng dẫn thực thi.

Loạt bài đồng thời nêu ra giải pháp để khơi thông dòng vốn, đưa đầu tư cho khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Bài 1: Tiền đã có nhưng đang nằm chờ

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 3: Khi cơ chế hành chính làm khoa học chậm nhịp

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

#Vũ Hải Quân #Bộ Khoa học và Công nghệ

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.