Đà Nẵng hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí cho hộ kinh doanh

Tại Đà Nẵng, hộ kinh doanh sẽ được miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng trong thời gian 6 tháng; miễn phí chữ ký số trong thời gian 6 tháng; hỗ trợ 5.000 hóa đơn điện tử khởi tạo miễn phí…

​Chiều 26/5, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Công Thương, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan tổ chức Hội nghị công bố Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết kế hoạch nhằm cụ thể hoá NQ57 và NQ68 của trung ương, việc tổ chức chuyển đổi số thành công sẽ thúc đẩy phát triển và hoàn thành các mục tiêu kinh tế trong thời gian tới.

"Chuyển đổi số không phải lựa chọn mà là yếu tố sống còn cho sự tồn tại và phát triển của khối kinh doanh này. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở cho phát triển kinh tế số trong thời gian tới. Hơn nữa, muốn phát triển kinh tế số hiệu quả phải bắt đầu từ hộ kinh doanh, nên việc thực hiện cần đi vào thực chất, tránh đánh trống bỏ dùi", Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ KH&CN yêu cầu triển khai chuyển đổi số cho hộ kinh doanh đi vào thực chất, tránh đánh trống bỏ dùi.

Theo UBND TP Đà Nẵng, đây là hoạt động hiện thực hóa một trong các giải pháp “đột phá” về phát triển kinh tế số, góp phần tăng trưởng kinh tế “hai con số” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân nói chung.

Hội nghị cũng đồng thời thúc đẩy phổ cập chuyển đổi số tới khu vực kinh tế cơ sở - khu vực có số lượng chủ thể lớn, đóng vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa, tạo việc làm và ổn định đời sống xã hội.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết việc triển khai thí điểm tại thành phố Đà Nẵng đồng thời là cơ sở thực tiễn quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá mô hình, hoàn thiện cơ chế phối hợp, chính sách hỗ trợ và nghiên cứu nhân rộng trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới.

"Kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh đóng góp hơn 30% nền kinh tế, nên đây là kế hoạch quan trọng và thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển GDP. Đây cũng là giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy kinh tế số nên cần sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ giữa các cơ quan, sở ngành, đơn vị đối với người dân, hộ kinh doanh trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh. Tôi hy vọng kế hoạch sẽ tạo nên những chuyển biến trong chuyển đổi số, phục vụ phát triển cho các hộ kinh doanh trên địa bàn", ông Bửu nhấn mạnh.

Cũng theo ông Bửu, chương trình góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán lẻ thích ứng với xu hướng thương mại số, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước chuẩn hóa hoạt động quản trị, tài chính, dữ liệu và đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh phát triển kinh tế số.

Theo kế hoạch, các hộ kinh doanh tham gia chương trình sẽ được đánh giá miễn phí mức độ sẵn sàng chuyển đổi số thông qua hệ thống RDX tại: https://rdx.gov.vn; được tư vấn, hướng dẫn lựa chọn các giải pháp số phù hợp với nhu cầu và quy mô kinh doanh; được hỗ trợ tiếp cận, trải nghiệm các nền tảng số, công cụ số và phương thức quản trị số trong hoạt động kinh doanh; và được hỗ trợ, đồng hành từ 22 doanh nghiệp công nghệ số và ngân hàng trên cả nước.

Quang cảnh Hội nghị công bố Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, hộ kinh doanh sẽ được miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng trong thời gian 6 tháng; miễn phí chữ ký số trong thời gian 6 tháng; hỗ trợ 5.000 hóa đơn điện tử khởi tạo miễn phí; hỗ trợ miễn phí 2 năm tên miền quốc gia .biz.vn, cung cấp website AI và email theo tên miền…

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh còn được hỗ trợ mở tài khoản thanh toán và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ kết nối các nền tảng thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến; hướng dẫn xây dựng thương hiệu trên các mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok; xây dựng nội dung (content) bằng AI, miễn phí công cụ AI đăng bài (autopost); tạo định vị Google Maps và hỗ trợ SEO…

Thông qua việc ứng dụng các công cụ số, hộ kinh doanh có thể từng bước chuẩn hóa hoạt động quản lý, giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 11/2026, Đà Nẵng sẽ hoàn thành khảo sát đối với khoảng 10.000 hộ kinh doanh; phấn đấu trên 90% hộ kinh doanh tham gia khảo sát được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ trải nghiệm các nền tảng số phù hợp (toàn thành phố Đà Nẵng có gần 100.000 hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ); hình thành cộng đồng hộ kinh doanh số trên địa bàn thành phố; hình thành mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số hộ kinh doanh tại cơ sở; từng bước xây dựng cộng đồng hộ kinh doanh số trên địa bàn thành phố, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử và thương mại số trong khu vực bán buôn, bán lẻ.