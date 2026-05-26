Ông Trump họp nội các khẩn tại Trại David

Tổng thống Donald Trump triệu tập toàn bộ nội các tới Trại David giữa lúc Mỹ không kích Iran, Tehran dọa đáp trả và các cuộc đàm phán hòa bình bước vào giai đoạn quyết định.

Trong lúc Washington liên tục phát tín hiệu rằng một thỏa thuận với Tehran có thể đang đến rất gần, Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị triệu tập toàn bộ nội các tới khu nghỉ dưỡng quân sự Camp David (Trại David) để bàn về giai đoạn được xem là “thời khắc quyết định” của cuộc khủng hoảng Iran.

Theo tiết lộ của tờ New York Post, ông Trump dự kiến có chuyến đi hiếm hoi tới Camp David vào ngày 26/5 để chủ trì một cuộc họp nội các quy mô lớn, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2.

Toàn bộ thành viên nội các Mỹ được cho là sẽ tham dự, bao gồm cả Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard – người đã thông báo sẽ rời vị trí trong thời gian tới. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng để ngỏ khả năng thay đổi địa điểm họp nếu thời tiết xấu tiếp diễn tại khu vực Washington DC.

Thông thường, ông Trump di chuyển tới Camp David bằng trực thăng Marine One, nhưng những ngày gần đây thủ đô Mỹ liên tục có mưa lớn, có thể ảnh hưởng tới kế hoạch.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc họp sẽ tập trung vào “những thành công gần đây của chính quyền”, bao gồm tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, chiến dịch chống gian lận liên bang và các diễn biến đối ngoại quan trọng.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin Mỹ, hồ sơ Iran gần như chắc chắn sẽ chiếm phần lớn thời lượng cuộc họp.

Chỉ vài giờ trước thông tin về cuộc họp tại Camp David được hé lộ, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu ở miền Nam Iran. Washington tuyên bố đây là hành động “phòng vệ”, nhắm vào các bệ phóng tên lửa và những tàu bị nghi đang rải thủy lôi tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Đáp lại, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông có thể trở thành mục tiêu nếu Washington tiếp tục leo thang.

Theo Reuters và Axios, Mỹ và Iran hiện vẫn đang đàm phán một khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng qua, trong đó có việc mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27/8 tuyên bố Washington “sẽ cho ngoại giao mọi cơ hội để thành công”, nhưng cũng để ngỏ khả năng dùng “những biện pháp khác” nếu đàm phán thất bại.

Trong khi đó, Tổng thống Trump liên tục đăng tải các thông điệp trên Truth Social cho rằng các cuộc thương lượng với Tehran “đang tiến triển tốt đẹp”, song ông cũng cảnh báo Mỹ sẵn sàng hành động mạnh tay nếu không đạt được một “thỏa thuận đúng nghĩa”.

Theo CBS News và nhiều hãng tin Mỹ, các vấn đề gây tranh cãi lớn nhất hiện nay gồm chương trình hạt nhân Iran, số uranium làm giàu mức cao của Tehran, việc mở lại Hormuz, cũng như yêu cầu của Iran về dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng hàng chục tỷ USD tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài.

Giới quan sát cho rằng việc ông Trump chọn Camp David – nơi từng diễn ra nhiều cuộc họp an ninh tối mật và các thỏa thuận lịch sử của Mỹ – cho thấy Nhà Trắng đang coi hồ sơ Iran là ưu tiên chiến lược hàng đầu.

Cuộc họp cũng diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng muốn củng cố hình ảnh lãnh đạo trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, đặc biệt khi giá năng lượng và căng thẳng Trung Đông đang tác động mạnh tới tâm lý cử tri Mỹ.

Theo Axios, Reuters, NYP