Một bệnh viện thực hiện 21 ca ghép tạng trong 4 ngày

Trong “Tuần lễ ghép tạng”, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) đã ghi dấu mốc y khoa mới khi thực hiện thành công 21 trường hợp ghép tạng chỉ trong 4 ngày.

Đây là một trong những đợt ghép đa tạng quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, không chỉ bởi số lượng ca ghép lớn trong thời gian ngắn mà còn bởi hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp được triển khai đồng thời.

Trong 21 ca ghép, có tới 19 trường hợp sử dụng nguồn tạng từ 3 người cho chết não, gồm 5 ca ghép gan, 2 ca ghép tim, 1 ca ghép phổi, 10 ca ghép thận và 1 ca ghép khí quản. Ngoài ra, bệnh viện cũng thực hiện thêm 3 ca ghép thận từ người cho sống.

Đáng chú ý, trong số các ca ghép gan có 2 bệnh nhi được cứu sống nhờ nguồn tạng hiến quý giá.

Ca ghép gan thành công trong 21 ca vừa qua.

Lần đầu áp dụng gây mê mask thanh quản trong ghép phổi

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc BV Việt Đức, điểm nhấn đặc biệt của đợt ghép lần này là những bước tiến mới về kỹ thuật trong lĩnh vực ghép tạng chuyên sâu.

Với ca ghép phổi, các bác sĩ của bệnh viện đã cải tiến quy trình phẫu thuật và gây mê hồi sức nhằm rút ngắn thời gian mổ, giảm chi phí điều trị cũng như hỗ trợ người bệnh hồi phục nhanh hơn.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật gây mê bằng mask thanh quản được áp dụng cho bệnh nhân ghép phổi. Đây được xem là bước đột phá mới trong gây mê hồi sức ghép tạng.

Theo Giám đốc BV Việt Đức, kỹ thuật này giúp hạn chế xâm lấn đường thở, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp sau phẫu thuật và tạo điều kiện phục hồi sớm cho người bệnh. Việc triển khai thành công kỹ thuật mới cho thấy trình độ chuyên môn của đội ngũ ghép tạng Việt Nam đang từng bước tiệm cận các trung tâm ghép tạng tiên tiến trên thế giới.

Không chỉ ghép phổi, việc triển khai đồng thời các ca ghép tim, gan, khí quản và thận trong thời gian cực ngắn cũng phản ánh năng lực tổ chức và phối hợp chuyên môn ở mức độ rất cao.

Các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… đã làm việc liên tục xuyên ngày đêm để chạy đua với “thời gian vàng” bảo quản tạng.

Ca ghép phổi trong 21 ca ghép tạng.

Cuộc điều phối xuyên Việt để cứu người bệnh

Đằng sau thành công của 21 ca ghép là một hệ thống điều phối tạng hoạt động gần như không nghỉ.

Trong đợt ghép này, BV Việt Đức không chỉ thực hiện số lượng lớn ca ghép tại chỗ mà còn giữ vai trò trung tâm điều phối liên viện nhằm tối ưu nguồn tạng hiến.

Bệnh viện đã phối hợp chia sẻ nguồn tạng với Bệnh viện Nhi Trung ương để ghép cho các bệnh nhi, đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhân ghép tim từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ra Hà Nội bằng đường hàng không để kịp thời gian ghép.

Song song với đó, bệnh viện tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nhằm mở rộng mạng lưới ghép tạng trên toàn quốc.

Các chuyên gia đánh giá, đây là dấu hiệu cho thấy hệ thống ghép tạng Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới, với khả năng điều phối và phối hợp quy mô quốc gia thay vì hoạt động riêng lẻ tại từng bệnh viện.

Hành trình hồi sinh từ nghĩa cử hiến tạng

Phía sau những thành tựu y khoa là những câu chuyện đầy xúc động về nghĩa cử hiến tạng cứu người.

Trong số 3 người hiến chết não có nữ bệnh nhân 19 tuổi mắc u sọ hầu. Khi còn sống, cô gái trẻ đã bày tỏ mong muốn được hiến tạng nếu không may qua đời.

Sau khi bệnh nhân chết não, gia đình đã nén đau thương để thực hiện tâm nguyện của con gái, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh hiểm nghèo đang chờ ghép.

Bệnh nhân hồi sinh sau ca ghép.

Từ những trái tim ngừng đập, nhiều cuộc đời đã được hồi sinh.

21 ca ghép thành công trong 4 ngày không chỉ là thành tựu chuyên môn nổi bật của BV Việt Đức, mà điều quan trọng là nó phản chiếu bước tiến mạnh mẽ của lĩnh vực ghép tạng Việt Nam, nơi kỹ thuật hiện đại, sự phối hợp liên viện và tinh thần nhân văn đang cùng tạo nên những kỳ tích cứu người.