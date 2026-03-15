Iran tố Mỹ sao chép UAV Iran để tấn công các nước khác nhằm gây chia rẽ

Theo kênh chính thức của Lực lượng Hồi giáo Iran (IRGC), sáng ngày 15/3, Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran đã ra tuyên bố cho biết “thế lực thù địch đang sao chép máy bay không người lái của Iran để tấn công nhiều mục tiêu tại Trung Đông, nhằm kích động tâm lý chống Iran và tạo ra sự chia rẽ giữa Iran với các nước láng giềng”.

Iran tố Mỹ “gắp lửa bỏ tay người”

Theo tuyên bố, “kẻ thù” (Mỹ) đã sử dụng UAV “Lucas” – được chế tạo dựa trên việc mô phỏng UAV Shahed-136 của Iran – để tấn công các mục tiêu tại các quốc gia trong khu vực.

Những cuộc tấn công này nhằm “gắp lửa bỏ tay người”, gây nghi ngờ và đổ lỗi cho Iran, kích động sự thù địch với Iran, tạo ra chia rẽ và bất hòa giữa Iran và các nước láng giềng, qua đó làm suy yếu các hoạt động phòng vệ hợp pháp của Iran.

Tuyên bố cho rằng một số cuộc tấn công bằng UAV gần đây nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Iraq đã bị quy trách nhiệm nhầm cho lực lượng vũ trang Iran, và đây là những ví dụ điển hình của “âm mưu nhằm bôi nhọ Iran”. Iran nhấn mạnh rằng các hành động phòng vệ của họ trước sự xâm lược quân sự của Mỹ và Israel đều dựa trên cơ sở hợp pháp.

UAV Shahed-136 của Iran. Ảnh: Sina.



Iran khẳng định: “Chúng tôi chỉ tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel. Mỗi khi tiến hành tấn công ở bất kỳ nơi nào, chúng tôi đều công bố chính thức và chịu trách nhiệm về hậu quả”.

Trước đó, một số hãng truyền thông đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã thừa nhận trong một cuộc họp báo kín tại Điện Capitol hôm 4/3 rằng đối với hệ thống phòng không của quân đội Mỹ, máy bay không người lái tấn công cảm tử “Shahed” của Iran là một thách thức lớn, và rất khó có thể đánh chặn toàn bộ.

UAV “Lucas” của Mỹ nhái Shahed-136 Iran

Ngày 28/2, trang web quân sự Mỹ The War Zone đưa tin Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã xác nhận lần đầu tiên sử dụng UAV cảm tử “Lucas” trong cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo giới thiệu, UAV Lucas có thiết kế mô phỏng trực tiếp từ UAV Shahed-136 của Iran. Mục tiêu của dự án là cung cấp cho quân đội Mỹ một loại vũ khí tầm xa ngoài tầm nhìn rẻ hơn nhiều so với tên lửa.

Chiếc UAV Shahed-136 của Iran được Mỹ trưng bày tại Điện Capitol. Ảnh: Sohu.



Theo bài viết của The War Zone, việc Mỹ sử dụng Lucas có nghĩa là quân đội Mỹ đã áp dụng chiến thuật UAV của Iran để chống lại chính Iran. Trong thực tiễn chiến tranh UAV hiện đại, điều này được mô tả là: “một cảnh tượng mang tính châm biếm”

Nguồn gốc của dự án Lucas: Theo truyền thông Mỹ, vào tháng 12 năm ngoái, một quan chức Mỹ tiết lộ quân đội Mỹ đã thu được một UAV Shahed-136 của Iran; sau đó tiến hành nghiên cứu và tiến hành đảo ngược kỹ thuật (reverse engineering), hợp tác với nhiều công ty công nghệ sáng tạo của Mỹ, biến nó thành một thành phần cốt lõi của lực lượng tấn công bằng máy bay không người lái đầu tiên của Mỹ.

Quan chức này nói: “UAV Lucas chính là sản phẩm của quá trình đảo ngược kỹ thuật này và về cơ bản giữ nguyên thiết kế của Shahed-136”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thị sát dự án chế tạo UAV giá rẻ Lucas. Ảnh: Sohu.



Theo các nguồn tin, Spektre Works, đặt tại Arizona, là nhà sản xuất máy bay không người lái Lucas. Vào tháng 12/2025, Hải quân Mỹ đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm trên biển đầu tiên của máy bay không người lái Lucas từ tàu chiến ven biển USS Santa Barbara. Tư lệnh Hạm đội 5, Kurt Renshaw, gọi đây là một "cột mốc", đánh dấu thành tựu của quân đội Mỹ trong việc "nhanh chóng cung cấp khả năng máy bay không người lái hiệu quả về chi phí cho các chiến binh".

Các thông số tính năng cụ thể của máy bay không người lái "Lucas" chưa được công bố rộng rãi, nhưng dựa trên một máy bay không người lái mục tiêu có tên FLM-136, cực kỳ giống với "Lucas" trên trang web "Spectrum Factory", người ta có thể suy luận sơ bộ về các đặc điểm tính năng khác nhau của nó. Máy bay không người lái mục tiêu FLM-136 có sải cánh khoảng 2,4 mét, chiều dài khoảng 3 mét, tầm bay tối đa 714 km, thời gian hoạt động liên tục 6 giờ, tải trọng 18 kg và tốc độ bay hành trình 137 km/giờ.

"Lucas" thể hiện sự thất vọng và nhu cầu thay đổi của quân đội Mỹ trong lĩnh vực máy bay không người lái giá rẻ. Đầu tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng máy bay không người lái chiến trường giá rẻ, dùng một lần đã chứng tỏ hiệu quả và Mỹ không thể tụt hậu trong lĩnh vực này. "Chúng ta không thể dùng tên lửa trị giá 2 triệu USD để bắn hạ một chiếc máy bay không người lái rẻ tiền".

Máy bay không người lái mục tiêu (bia bay) FLM-136 được cho là có các thông số của Lucas. Ảnh: Sohu.



Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên phát triển máy bay không người lái, sở hữu nhiều loại máy bay không người lái trinh sát và tấn công như Global Hawk, Reaper và ScanEagle. Tuy nhiên, máy bay không người lái do Mỹ sản xuất thường quá theo đuổi sự tiến bộ công nghệ, dẫn đến chi phí cao. Một chiếc máy bay không người lái tấn công MQ-9 Reaper có giá lên tới 32 triệu USD, cho thấy một thiếu sót đáng kể trên chiến trường hiện đại, nơi mà máy bay không người lái giá rẻ được sử dụng rộng rãi.

Quyết định sao chép máy bay không người lái của Iran của Mỹ là một quyết định bất đắc dĩ. Dòng máy bay không người lái "Shahed-136” của Iran được thiết kế rất khéo, với cấu trúc cánh bay giúp chúng dễ điều khiển. Quan trọng hơn, những máy bay không người lái này cực kỳ rẻ tiền, sử dụng phần mềm điều hướng dân sự. Mặc dù độ chính xác của chúng không đạt tiêu chuẩn quân sự, nhưng vẫn đạt yêu cầu một máy bay không người lái chủ yếu được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định trên mặt đất. Các báo cáo cho thấy chi phí để quân đội Mỹ sao chép máy bay không người lái "Lucas" chỉ là 35.000 USD, mang lại lợi thế cho việc triển khai trên quy mô lớn.

Trong nỗ lực nhanh chóng trang bị cho các binh sĩ tiền tuyến những máy bay không người lái hiệu suất cao, chi phí thấp, CENTCOM hồi tháng 9 năm ngoái đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp triển khai nhanh. Ngày 3/12, phi đội máy bay không người lái tấn công tầm xa đầu tiên – Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion – được thành lập ở Trung Đông, bao gồm khoảng 20 nhân viên và trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Trung ương, cơ quan điều phối các hoạt động tác chiến đặc biệt của Mỹ ở Trung Đông.

Tim Hawkins, người phát ngôn của CENTCOM cho biết máy bay không người lái Lucas có bán kính tác chiến rộng, khả năng tấn công ngoài tầm nhìn, có thể được triển khai thông qua nhiều cơ chế phóng và có thể phối hợp tự động, khiến nó phù hợp với chiến thuật bầy đàn và chiến tranh lấy mạng làm trung tâm.

Theo Guancha, Sohu