Bí quyết xử lý tình trạng điện thoại sạc chậm dù đang sử dụng bộ sạc nhanh

Hầu hết các dòng điện thoại thông minh hiện đại, từ iPhone cho đến Android, đều đã được tích hợp công nghệ sạc nhanh để giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong ngày. Được biết, các dòng iPhone 17 hiện nay đã hỗ trợ công suất sạc lên đến 40 W, trong khi Galaxy S26 Ultra có thể đạt mức 60 W và nhiều dòng máy Trung Quốc còn sở hữu tốc độ ấn tượng hơn nữa.

Tuy nhiên, không hiếm trường hợp người dùng cảm thấy thiết bị của mình không đạt được tốc độ sạc như kỳ vọng dù đã cắm vào bộ sạc nhanh. Tin vui là phần lớn các nguyên nhân gây ra tình trạng sạc chậm này đều có thể tự chẩn đoán và khắc phục một cách dễ dàng ngay tại nhà.

Để tìm ra nguyên nhân, bạn cần kiểm tra toàn bộ quy trình sạc, bắt đầu từ thân máy, viên pin cho đến các phụ kiện đi kèm như dây cáp, củ sạc và thậm chí là môi trường xung quanh.

Bước đầu tiên và đơn giản nhất là kiểm tra cổng sạc trên điện thoại vì sau một thời gian dài sử dụng, bụi bẩn hoặc xơ vải thường tích tụ bên trong gây cản trở sự tiếp xúc giữa đầu cắm và đầu nối. Việc vệ sinh kỹ lưỡng cổng sạc cho cả iPhone lẫn Android thường mang lại hiệu quả tức thì trong việc khôi phục tốc độ truyền điện.

Tiếp theo, hãy kiểm tra dây cáp sạc vì đây là linh kiện dễ hỏng hóc nhất do bị uốn cong hoặc đứt gãy ngầm. Tốt nhất bạn nên sử dụng dây cáp đi kèm theo máy hoặc các loại cáp bên thứ ba có hỗ trợ chuẩn USB Power Delivery để đảm bảo hiệu suất. Củ sạc cũng đóng vai trò quan trọng không kém, đặc biệt khi bạn sử dụng các loại sạc đa cổng. Hãy chắc chắn rằng cổng sạc bạn đang cắm vào có công suất đầu ra tương thích với mức tối đa mà điện thoại của bạn có thể tiếp nhận.

Yếu tố môi trường và nhiệt độ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ nạp năng lượng của viên pin lithium-ion. Trong những ngày hè oi bức, nếu điện thoại bị quá nhiệt do ánh nắng trực tiếp hoặc do người dùng vừa sạc vừa chơi game nặng, hệ thống sẽ tự động giảm tốc độ sạc để bảo vệ linh kiện.

Để khắc phục, bạn nên để máy nghỉ ngơi trong môi trường mát mẻ, tắt bớt các ứng dụng chạy ngầm và tháo ốp lưng nếu cần thiết. Ngoài ra, việc kiểm tra các cài đặt phần mềm như chế độ sạc pin tối ưu trên iPhone hay cài đặt sạc nhanh trên Android cũng giúp bạn đảm bảo thiết bị đang hoạt động đúng cấu hình. Đôi khi, một lần khởi động lại máy cũng có thể giải quyết được các xung đột phần mềm đang âm thầm làm tiêu tốn năng lượng trong quá trình sạc.

Nếu bạn đã thử mọi cách trên mà tốc độ sạc vẫn không cải thiện, rất có thể viên pin bên trong máy đã bị chai. Hiệu suất của pin sẽ giảm dần theo thời gian và các phản ứng hóa học bên trong không còn nhạy bén như lúc mới mua.

Lúc này, phương án tối ưu nhất là mang thiết bị đến các trung tâm bảo hành chuyên nghiệp để kiểm tra và thay thế pin chính hãng. Việc bảo trì định kỳ và thay đổi thói quen sạc pin đúng cách không chỉ giúp máy sạc nhanh hơn mà còn kéo dài tuổi thọ cho toàn bộ hệ thống.

Theo BGR