Tin nóng công nghệ hôm nay: OpenAI mở rộng hợp tác quân sự với NATO

1. Trung Quốc tham vọng xây dựng trạm điện khổng lồ ngoài không gian

Trung Quốc đang nỗ lực xác thực tiềm năng của việc truyền tải năng lượng và can thiệp vào biến đổi khí hậu từ ngoài không gian. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc đang đẩy mạnh dự án Zhuri đầy táo bạo nhằm xây dựng một trạm điện mặt trời trên không gian để cung cấp nguồn năng lượng sạch vô hạn. Theo lộ trình thì vào năm 2030 quốc gia này sẽ thực hiện một cuộc thử nghiệm quan trọng trên quỹ đạo với khả năng tạo ra một megawatt điện. Trạm điện này dự kiến có cấu trúc khổng lồ nặng hơn cả Trạm vũ trụ quốc tế và được đặt ở độ cao 36.000 km.

Điểm đột phá của dự án là việc sử dụng chùm vi sóng cao tần không chỉ để truyền điện về trái đất mà còn có thể can thiệp vào khí hậu. Các nhà khoa học kỳ vọng có thể sử dụng nhiệt năng này để làm thay đổi áp suất và hướng đi của các cơn bão lớn giúp giảm thiểu thiên tai. Ngoài ra trạm còn đóng vai trò như một ngân hàng năng lượng để sạc không dây cho các vệ tinh và tàu thăm dò. Dù hứa hẹn nhiều tiềm năng nhưng dự án vẫn đối mặt với thách thức lớn về an toàn và độ chính xác của chùm tia năng lượng.

2. OpenAI mở rộng hợp tác quân sự với đề xuất cung cấp trí tuệ nhân tạo cho NATO

OpenAI mở rộng hợp tác quân sự với NATO. Ảnh: Reuters.

Sau thỏa thuận với Lầu Năm Góc, OpenAI đang cân nhắc ký hợp đồng triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo trên các mạng lưới không phân loại của NATO. Giám đốc điều hành Sam Altman xác nhận đây là bước đi chiến lược dù thừa nhận quyết định này có thể gây ra những hệ quả tiêu cực về mặt hình ảnh thương hiệu trong ngắn hạn.

Động thái này diễn ra ngay sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu các cơ quan chính phủ ngừng hợp tác với đối thủ Anthropic do những bất đồng về rào cản đạo đức trong sử dụng AI. Để trấn an dư luận, OpenAI khẳng định các hệ thống của họ sẽ không được sử dụng cho mục đích giám sát nội bộ hoặc phát triển vũ khí tự trị hoàn toàn. Việc tiếp cận liên minh quân sự 32 thành viên đánh dấu nỗ lực của OpenAI trong việc khẳng định vai trò then chốt đối với an ninh quốc tế.

3. Apple ra mắt MacBook Neo giá từ 16,5 triệu đồng nhằm thâu tóm phân khúc máy tính phổ thông

Apple ra mắt MacBook Neo giá từ 16,5 triệu đồng. Ảnh: Reuters.

Apple vừa chính thức trình làng MacBook Neo với mức giá gây sốc chỉ từ 599 USD (16,5 triệu đồng) nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường máy tính vốn đang rất nhạy cảm về giá. Đây là một trong những bước đi táo bạo nhất của hãng công nghệ Mỹ trong nhiều năm qua khi trang bị chip A18 Pro mạnh mẽ vốn từng xuất hiện trên dòng iPhone 16 Pro.

Với mức giá này sản phẩm nhắm trực tiếp vào đối tượng sinh viên và những người dùng Chromebook hoặc máy tính Windows giá rẻ. Tuy nhiên để tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh giá chip nhớ toàn cầu biến động MacBook Neo chỉ sở hữu bộ nhớ thống nhất 8 GB. Các chuyên gia nhận định đây là chiến lược thông minh giúp Apple duy trì trải nghiệm cao cấp đồng thời gia tăng thị phần giữa lúc các đối thủ đang gặp khó khăn về nguồn cung linh kiện. Khách hàng có thể đặt trước ngay từ hôm nay và nhận máy vào giữa tháng 3.

4. Nvidia có thể dừng rót vốn vào OpenAI và Anthropic trước thềm lên sàn chứng khoán

Nvidia có thể dừng rót vốn vào OpenAI và Anthropic. Ảnh: Reuters.

CEO Nvidia Jensen Huang cho biết những khoản đầu tư mới nhất vào OpenAI và Anthropic có thể là lần cuối cùng trước khi các công ty này phát hành cổ phiếu ra công chúng. Tại hội nghị công nghệ của Morgan Stanley vừa qua ông Huang xác nhận cơ hội rót thêm 100 tỷ USD vào cha đẻ ChatGPT hiện không còn khả thi.

Thay vào đó Nvidia đã chốt khoản đầu tư 30 tỷ USD vào OpenAI trong bối cảnh startup này đang chuẩn bị cho đợt IPO với định hướng định giá lên tới 1.000 tỷ USD. Tương tự khoản vốn 10 tỷ USD dành cho Anthropic cũng được xem là bước đi cuối cùng khi đối thủ này đang cân nhắc lên sàn trong năm nay. Các chuyên gia phân tích từng lo ngại về mô hình đầu tư vòng quanh khi số tiền khổng lồ mà Nvidia đổ vào các khách hàng lớn cuối cùng lại được dùng để mua chính bộ vi xử lý của hãng.

5. Amazon cắt giảm nhân sự mảng robot khi chiến dịch tinh gọn bộ máy tiếp diễn

Amazon tiếp tục cắt giảm nhân sự. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Amazon vừa xác nhận việc sa thải ít nhất 100 nhân viên khối văn phòng thuộc bộ phận sản xuất robot thông minh. Động thái này diễn ra ngay sau đợt cắt giảm 16.000 nhân sự hồi tháng 1 và là một phần trong kế hoạch tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Bộ phận bị ảnh hưởng trực tiếp lần này chịu trách nhiệm thiết kế các hệ thống tự động hóa và phương tiện vận chuyển trong kho bãi.

Đại diện hãng cho biết việc rà soát tổ chức định kỳ nhằm đảm bảo các đội ngũ có cấu trúc tốt nhất để phục vụ khách hàng. Đáng chú ý Amazon cũng đã ngừng phát triển dự án cánh tay robot Blue Jay đầy hứa hẹn vốn được thiết kế để hỗ trợ nhân viên bốc xếp hàng hóa. Tính đến nay hãng đã cắt giảm tổng cộng khoảng 30.000 nhân viên chuyên môn để tập trung vào các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo Reuters, Interesting Engineering