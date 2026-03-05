Vì sao thẻ tín dụng vật lý không còn cần thiết nữa?

Những chiếc thẻ tín dụng vật lý có thể sớm lỗi thời khi phương thức thanh toán qua ví điện tử ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hàng ngày.

Ví điện tử là một thuật ngữ rộng dùng để mô tả các phương thức thanh toán thông qua thiết bị số như Apple Wallet trên điện thoại thông minh vốn cho phép lưu trữ nhiều thứ hơn là chỉ thông tin ngân hàng.

Công nghệ này hoạt động bằng cách chạm điện thoại hoặc đồng hồ thông minh lên thiết bị thanh toán thay vì quẹt thẻ như cách truyền thống. Xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ đến mức tập đoàn Mastercard đã lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn dãy số thẻ gồm 16 chữ số trong tương lai gần. Việc chuyển dịch từ vật lý sang kỹ thuật số mang lại nhiều lợi ích rõ rệt về mặt tiện lợi lẫn bảo mật cho người dùng toàn cầu.

Sự tiện dụng là yếu tố đầu tiên giúp ví điện tử chiếm ưu thế bởi thao tác chạm điện thoại nhanh hơn nhiều so với việc mở ví lấy thẻ. Việc lưu trữ thông tin kỹ thuật số cũng cho phép thực hiện cả giao dịch tại cửa hàng lẫn mua sắm trực tuyến từ cùng một ứng dụng duy nhất. Người dùng không còn phải lo lắng về việc bị mất cắp thẻ vật lý hoặc có ai đó cố tình đọc lén dãy số thẻ qua vai khi đang đứng ở quầy thu ngân.

Bên cạnh đó, ví điện tử cung cấp khả năng bảo mật nâng cao vì mỗi giao dịch được gán một mã kỹ thuật số dùng một lần duy nhất. Tùy thuộc vào cách thiết lập mà các công nghệ như nhận dạng dấu vân tay hoặc khuôn mặt sẽ khiến kẻ trộm khó lòng sử dụng thiết bị để thanh toán trái phép.

Apple Wallet là một ví dụ điển hình khi không chỉ lưu trữ thẻ tín dụng mà còn tích hợp cả giấy phép lái xe hay hộ chiếu và các loại thẻ phần thưởng từ nhà bán lẻ. Ứng dụng này còn hỗ trợ theo dõi đơn hàng trực tuyến và thông tin vé máy bay ở cùng một nơi thuận tiện.

Google Wallet và Samsung Wallet cũng vận hành tương tự mang đến những ưu đãi hấp dẫn để khuyến khích người dùng từ bỏ thẻ nhựa. Thậm chí, nếu bạn không muốn rút điện thoại ra khỏi túi thì các loại đồng hồ thông minh từ dòng phổ thông đến cao cấp như Garmin cũng đã tích hợp khả năng thanh toán trực tiếp từ cổ tay. PayPal vốn nổi tiếng với thanh toán trực tuyến cũng đã lấn sân sang mảng thanh toán chạm tại cửa hàng thông qua ứng dụng di động để bắt kịp xu hướng này.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu ví điện tử có thực sự an toàn hơn thẻ vật lý một cách tuyệt đối hay không. Câu trả lời không hề đơn giản bởi điện thoại hay đồng hồ hoàn toàn có thể bị mất trộm giống như chiếc ví tiền của bạn. Dù có nhiều bước bảo mật hơn nhưng việc tích hợp quá nhiều tính năng và ứng dụng từ bên thứ ba cũng làm tăng nguy cơ dữ liệu bị đánh cắp trên không gian mạng.

Không có gì có thể khẳng định là chống được tin tặc hoàn toàn nên rủi ro rò rỉ thông tin luôn tồn tại trong thế giới số. Ngoài ra, người dùng còn phải đối mặt với các kịch bản lừa đảo qua tin nhắn hoặc email giả mạo có giao diện giống hệt dịch vụ chính thống nhằm chiếm quyền truy cập vào ví tiền.

Một hình thức lừa đảo khác cần cảnh giác là chiếm dụng tên miền, hay còn gọi là typosquatting, để dụ người dùng điền thông tin cá nhân vào các trang web giả. Những kẻ tấn công đã từng sử dụng cách này để đánh cắp mật khẩu Microsoft trong quá khứ và giờ đây chúng đang nhắm tới các ví điện tử. Sau cùng, ví điện tử vẫn mang theo những rủi ro nhất định tương tự như thẻ tín dụng nhưng lại sở hữu ưu điểm vượt trội về sự đa năng và các giao thức bảo mật hiện đại.

Với việc các ông lớn như Mastercard đang dần loại bỏ số thẻ vật lý, có lẽ một ngày nào đó ví điện tử sẽ chính thức trở thành tiêu chuẩn duy nhất của tương lai. Việc hiểu rõ cả lợi ích và rủi ro sẽ giúp người dùng tận dụng công nghệ này một cách thông minh và an toàn nhất trong kỷ nguyên số hóa hiện nay.

Theo BGR