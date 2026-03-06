Lầu Năm Góc áp đặt hạn chế nghiêm ngặt đối với Anthropic

Quyết định này ngay lập tức ngăn chặn các nhà thầu chính phủ sử dụng công nghệ của hãng trong các dự án phục vụ quân đội Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chính thức áp đặt nhãn "rủi ro chuỗi cung ứng" đối với phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic. Quyết định này ngay lập tức ngăn chặn các nhà thầu chính phủ sử dụng công nghệ của hãng trong các dự án phục vụ quân đội Mỹ. Động thái gây sốc này diễn ra sau nhiều tháng tranh chấp căng thẳng về việc công ty kiên quyết duy trì các rào cản bảo vệ mà phía quân đội cho là quá mức cần thiết.

Theo một nguồn tin thân cận, công nghệ Claude của Anthropic hiện đang được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự thực tế bao gồm cả các chiến dịch tại Iran. Đây được xem là một sự khiển trách bất thường từ phía chính phủ đối với một công ty công nghệ nội địa vốn đã tích cực hợp tác với Lầu Năm Góc ngay từ giai đoạn đầu.

Hiện tại, công nghệ của Anthropic có khả năng đang được sử dụng để phân tích dữ liệu tình báo và hỗ trợ lập kế hoạch tác chiến. Hệ thống phần mềm Maven Smart Systems của Palantir vốn cung cấp khả năng phân tích mục tiêu vũ khí cho quân đội cũng đang sử dụng nhiều quy trình xây dựng dựa trên mã nguồn Claude.

Mặc dù Anthropic từng là đơn vị có mối quan hệ tốt với các quan chức an ninh quốc gia nhưng xung đột về cách thức triển khai AI đã khiến mối quan hệ này đổ vỡ. Những bất đồng này đã bùng phát mạnh mẽ và trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vào đầu năm nay. Anthropic kiên quyết từ chối nhượng bộ trước các yêu cầu sử dụng mô hình ngôn ngữ của mình để vận hành vũ khí tự trị hoặc thực hiện giám sát hàng loạt người dân Mỹ.

Ngược lại, Lầu Năm Góc lập luận rằng họ cần được phép sử dụng công nghệ này một cách linh hoạt theo nhu cầu thực tế miễn là tuân thủ luật pháp hiện hành của Mỹ. Việc gắn nhãn rủi ro chuỗi cung ứng đã đưa Anthropic vào một danh sách đen vốn thường chỉ dành cho các đối thủ nước ngoài bị xem là mối đe dọa an ninh.

Trước đây, Mỹ từng thực hiện các biện pháp tương tự để loại bỏ tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc ra khỏi hệ thống cung ứng quân sự quốc gia. Sự thay đổi đột ngột này đặt ra nhiều thách thức cho các hoạt động tác chiến đang phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo của Anthropic. Nó cũng gửi đi một thông điệp cứng rắn về việc chính quyền mới sẽ không chấp nhận bất kỳ rào cản đạo đức nào từ phía các công ty công nghệ làm ảnh hưởng đến hiệu quả quân sự.

Tương lai của việc ứng dụng AI trong quốc phòng Mỹ hiện đang đứng trước ngã rẽ quan trọng khi các quy tắc đạo đức xung đột trực diện với yêu cầu thực tế của chiến trường. Các nhà thầu quốc phòng hiện đang phải rà soát lại toàn bộ hệ thống để loại bỏ các đoạn mã liên quan đến Anthropic nhằm tránh vi phạm quy định mới.

Giới phân tích cho rằng quyết định này có thể tạo ra một khoảng trống công nghệ nhất định trong ngắn hạn đối với các đơn vị tình báo đang sử dụng Claude để xử lý dữ liệu lớn. Tuy nhiên, chính quyền vẫn kiên định với mục tiêu loại bỏ các yếu tố không thể kiểm soát hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng chiến lược. Vụ việc này chắc chắn sẽ làm thay đổi cách thức các tập đoàn thung lũng Silicon đàm phán và hợp tác với cơ quan an ninh quốc gia trong những năm tới đây.

