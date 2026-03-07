Tin nóng công nghệ 7/3: BYD gây sốt với công nghệ pin xe điện sạc đầy trong 9 phút

VietTimes - BYD gây sốt với công nghệ pin xe điện sạc đầy trong 9 phút; Bước ngoặt y học với ca phẫu thuật bằng robot;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. BYD gây sốt với công nghệ pin xe điện mới cho phép sạc đầy chỉ trong chín phút

BYD giới thiệu pin xe điện được nâng cấp, có thể sạc từ 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút. Ảnh: Interesting Engineering.

Hãng xe Trung Quốc, BYD, vừa chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng pin Blade, với khả năng sạc từ 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút.

Đây được xem là loại pin có tốc độ sạc nhanh nhất thế giới, dành cho các dòng xe sản xuất hàng loạt hiện nay. Ngay cả trong điều kiện nhiệt độ âm 30 độ C, pin vẫn có thể nạp đầy phần lớn dung lượng, trong vòng 12 phút, khắc phục nhược điểm giảm hiệu suất của xe điện khi trời lạnh.

Công nghệ mới này ban đầu sẽ được lắp đặt trên 11 mẫu xe, bao gồm cả xe thuần điện và xe lai, tiêu biểu là mẫu SUV Song Ultra.

Bên cạnh đó, BYD còn phát triển hệ thống sạc 1.500 kW, đồng thời cải thiện đáng kể phạm vi lái xe, lên tới hơn 1.000 km cho mỗi lần sạc đầy. Chiến lược này nhằm giúp BYD thúc đẩy doanh số đang có dấu hiệu chững lại, bằng cách nâng cao trải nghiệm người dùng, thông qua việc rút ngắn thời gian chờ đợi.

2. Ấn Độ mạnh tay trợ cấp dự án nhà máy bán dẫn

Nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở miền tây Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Ảnh: Nikkei Asia.

Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định trợ cấp cho dự án xây dựng nhà máy bán dẫn của công ty Kaynes Semicon, một đơn vị đang hợp tác cùng Mitsui & Co. và Aoi Electronics từ Nhật Bản.

Theo thông báo chính thức vào hôm 6/3, chính quyền dự kiến sẽ gánh vác một nửa tổng chi phí dự án trị giá 33 tỷ rupee, tương đương khoảng 359 triệu USD.

Nhà máy này tập trung vào khâu hậu cần bán dẫn, dự kiến sẽ bắt đầu đi vào vận hành ngay cuối năm nay nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn chip nhập khẩu.

Mitsui sẽ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chuỗi cung ứng vật liệu, đồng thời phát triển các kênh bán hàng và dịch vụ vận chuyển chuyên dụng. Trong khi đó, Aoi Electronics sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng dây chuyền sản xuất và đào tạo nhân lực.

Đây là nỗ lực mới nhất trong sáng kiến "Make in India" nhằm tăng cường an ninh kinh tế và tự chủ công nghệ quốc gia.

3. SoftBank tìm kiếm khoản vay 40 tỷ USD để tăng cường đầu tư vào OpenAI

SoftBank có kế hoạch đầu tư thêm 40 tỷ USD vào OpenAI. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản đang thương thảo một khoản vay bắc cầu trị giá lên tới 40 tỷ USD, với mục tiêu chính là tài trợ cho các khoản đầu tư vào OpenAI.

Theo báo cáo từ Bloomberg, khoản vay này có thời hạn khoảng 12 tháng và đang được bốn tổ chức tài chính lớn, bao gồm JPMorgan, xem xét bảo lãnh.

Giám đốc điều hành Masayoshi Son đang thực hiện chiến lược đặt cược tất tay vào trí tuệ nhân tạo, nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu của SoftBank vốn đã đạt mức 11% vào cuối năm ngoái.

OpenAI hiện cũng đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, với kỳ vọng định giá công ty có thể chạm ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Trong vòng gọi vốn mới nhất, cha đẻ của ChatGPT dự kiến huy động thêm 110 tỷ USD, thu hút sự tham gia mạnh mẽ từ các gã khổng lồ như Nvidia và Amazon, nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

4. Nvidia áp dụng kế hoạch thưởng mới dựa trên doanh thu cho CEO Jensen Huang

Nvidia áp dụng kế hoạch thưởng mới cho CEO Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Nvidia vừa chính thức thông qua kế hoạch thù lao biến đổi mới cho năm tài chính 2027, trong đó đặt mục tiêu tiền thưởng bằng tiền mặt là 4 triệu USD cho CEO Jensen Huang.

Theo hồ sơ quản lý được công bố vào hôm 6/3, ủy ban thù lao của công ty đã phê duyệt phương án này nhằm gắn liền quyền lợi của các cấp lãnh đạo với việc hoàn thành những mục tiêu doanh thu cụ thể.

Trước đó, tổng thu nhập của Jensen Huang trong năm 2025 đã đạt mức 49,9 triệu USD, phần lớn nhờ vào các khoản thưởng cổ phiếu có giá trị cực lớn.

Quyết định điều chỉnh thù lao diễn ra ngay sau khi Nvidia báo cáo kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, đồng thời dự báo doanh thu quý tới sẽ tiếp tục bùng nổ nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với bộ xử lý trí tuệ nhân tạo.

Với vị thế là công ty giá trị nhất thế giới, Nvidia kỳ vọng doanh thu quý đầu tiên sẽ đạt khoảng 78 tỷ USD, phản ánh xu hướng chi tiêu khổng lồ từ các gã khổng lồ công nghệ.

5. Bước ngoặt y học với ca phẫu thuật bằng robot

Bệnh viện London Clinic trở thành bệnh viện đầu tiên ở Anh thực hiện phẫu thuật từ xa có hỗ trợ robot. Ảnh: Interesting Engineering.

Mới đây, giáo sư Prokar Dasgupta tại London đã thực hiện thành công ca cắt bỏ tuyến tiền liệt cho một bệnh nhân tại Gibraltar bằng robot phẫu thuật điều khiển từ xa.

Đây là một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực viễn phẫu, khi bác sĩ và bệnh nhân cách nhau tới 2.400 km nhưng quá trình vận hành vẫn diễn ra vô cùng chính xác.

Nhờ hệ thống mạng sợi quang tốc độ cao, độ trễ giữa thao tác của bác sĩ tại London và cử động của robot Toumai tại Gibraltar chỉ vỏn vẹn 48 mili giây.

Bệnh nhân Paul Buxton, 62 tuổi, đã hồi phục tốt và chia sẻ sự hài lòng khi không phải di chuyển xa để điều trị ung thư.

Thành công này mở ra hy vọng hỗ trợ y tế cho những vùng sâu vùng xa, nơi người dân khó tiếp cận với các chuyên gia phẫu thuật hàng đầu. Sắp tới, nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ tiếp tục trình diễn công nghệ đột phá này tại hội nghị tiết niệu châu Âu.

Theo Nikkei Asia, Reuters, Interesting Engineering