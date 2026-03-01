Điện thoại Leica Leitzphone đậm chất máy ảnh về Việt Nam

Mẫu smartphone hợp tác giữa Leica và Xiaomi gây chú ý với thiết kế đậm chất máy ảnh cùng giá bán 49,9 triệu đồng.

Xiaomi vừa giới thiệu dòng điện thoại 17 Series tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh hai mẫu Xiaomi 17 và Xiaomi 17 Ultra, sự kiện còn có sự xuất hiện của Leica Leitzphone, phiên bản hợp tác với Leica nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của thương hiệu máy ảnh danh tiếng này.

Thiết kế tối giản nhưng kén người dùng

Leitzphone theo đuổi phong cách tối giản với mặt lưng phẳng, cụm camera tròn cỡ lớn đặt chính giữa và dấu chấm đỏ đặc trưng của Leica. Cách bố trí này gợi nhớ trực tiếp đến dòng máy ảnh Leica M và tạo khác biệt so với xu hướng cụm camera chữ nhật hoặc đa ống kính xếp tầng trên nhiều smartphone cao cấp hiện nay.

Thiết kế mặt lưng của Leitzphone tương đối đơn giản, không khác biệt nhiều so với các mẫu điện thoại của Xiaomi. Ảnh: Xiaomi.

Chi tiết đáng chú ý là Leica Camera Ring, vòng điều khiển vật lý bao quanh cụm camera. Người dùng có thể xoay để mở nhanh ứng dụng chụp ảnh hoặc thay đổi các thông số như EV, tốc độ màn trập. Đây là yếu tố hiếm gặp trên smartphone, mang lại cảm giác thao tác gần với máy ảnh hơn so với điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng.

Dù vậy, cụm camera kích thước lớn cũng khiến phần lưng máy dày và nhô cao, dễ cập kênh khi đặt trên mặt phẳng. Thiết kế này có thể hấp dẫn nhóm người yêu thích phong cách Leica, nhưng chưa chắc phù hợp với người dùng ưu tiên sự gọn nhẹ và tính thực dụng.

Giá bán cao so với mặt bằng camera phone

Leitzphone sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiến trình 3 nm, đi kèm 16 GB RAM và 1 TB bộ nhớ trong. Cấu hình này thuộc nhóm cao cấp, đáp ứng nhu cầu xử lý ảnh độ phân giải lớn và quay video 4K 120fps.

Máy trang bị màn hình Xiaomi HyperRGB 6,9 inch, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa khoảng 3.500 nit. Thông số này phù hợp với nhu cầu xem nội dung chất lượng cao và chỉnh sửa ảnh trực tiếp trên máy. Tuy nhiên, kích thước lớn khiến tổng thể thiết bị khá cồng kềnh so với một số mẫu flagship mỏng nhẹ hơn.

Máy trang bị màn hình Xiaomi HyperRGB kích thước 6,9 inch, độ phân giải cao, tần số quét 120Hz. Ảnh: Xiaomi.

Tại Việt Nam, máy được phân phối duy nhất phiên bản có giá 49,9 triệu đồng. So với mặt bằng chung của phân khúc camera phone, mức giá này cao đáng kể. Chẳng hạn, Vivo X300 Pro hiện được chào bán khoảng 32-34 triệu đồng tùy cấu hình, còn Oppo Find X9 Pro dao động từ 22,9-32,9 triệu đồng.

Khoảng chênh lệch hơn 15 triệu đồng đặt Leitzphone vào nhóm smartphone Android chính hãng có giá cao nhất thị trường. Điều này cho thấy sản phẩm không cạnh tranh bằng giá, mà tập trung vào yếu tố thương hiệu và trải nghiệm đặc thù.

Trải nghiệm nhiếp ảnh mang dấu ấn Leica

Đúng như tên gọi, trải nghiệm của Leitzphone nhắm vào yếu tố nhiếp ảnh và cách tái hiện chất ảnh đặc trưng của Leica. Máy tích hợp chế độ Leica Essential với hai phong cách Leica M3 và Leica M9, mô phỏng tông màu, độ tương phản dựa trên dữ liệu từ hai dòng máy ảnh cùng tên. Ảnh theo phong cách này thiên về tông trầm, tương phản rõ, hạn chế đẩy màu và kiểm soát vùng sáng tốt hơn thay vì xử lý HDR mạnh.

Leica Camera Ring cho phép xoay để mở nhanh ứng dụng chụp ảnh hoặc điều chỉnh EV, tốc độ màn trập trực tiếp trên máy. Ảnh: Xiaomi.

Về phần cứng, máy sử dụng cảm biến Light Fusion 1050L kích thước 1 inch, hỗ trợ công nghệ Leica LOFIC HDR. Hệ thống camera gồm ống kính tele Leica 200 MP với dải tiêu cự quang học 75-100 mm, hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 30 cm và zoom tối đa 400 mm, camera góc siêu rộng 50 MP và camera trước 50 MP. Máy có khả năng quay 4K 120fps Dolby Vision và 4K 120fps Log theo chuẩn ACES.

Cách xử lý hình ảnh của Leitzphone phù hợp với người thích ảnh trung tính, ít can thiệp. Tuy nhiên, với người dùng quen tông màu rực và HDR mạnh, ảnh có thể bị đánh giá là chưa đủ nổi bật.

Trong khi đó, Vivo X300 Pro và Oppo Find X9 Pro tập trung vào cảm biến lớn, tele độ phân giải cao và thuật toán xử lý tự động cho chân dung, chụp đêm. Hai mẫu này thiên về tính đa dụng và tối ưu sẵn cho nhiều bối cảnh, phù hợp với số đông hơn.

Chất ảnh chụp từ Leica Leitzphone không nịnh mắt như các mẫu smartphone Android trên thị trường. Ảnh: Xiaomi.

Về tổng thể, Leica Leitzphone không chỉ là một smartphone cấu hình cao mà còn mang yếu tố sưu tầm, gắn với thương hiệu Leica. Ở mức giá xấp xỉ 50 triệu đồng, sản phẩm hướng đến nhóm người dùng yêu thích Leica và muốn sở hữu thiết bị có tính nhận diện cao.

Với người dùng ưu tiên hiệu năng trên giá thành và sự linh hoạt khi chụp ảnh, Vivo X300 Pro hoặc Oppo Find X9 Pro là những lựa chọn kinh tế hơn trong tầm giá dưới 35 triệu đồng. Còn Leica Leitzphone, với mức giá khoảng 45-50 triệu đồng và dấu ấn Leica rõ rệt, có thể được xem là sản phẩm dành cho người đam mê thương hiệu hơn là thiết bị dành cho số đông.