Ông lớn công nghệ Việt Nam được gì khi tham gia Liên minh 6G toàn cầu?

Hàng loạt tập đoàn công nghệ Việt đã tham gia Liên minh 6G toàn cầu do Qualcomm Technologies khởi xướng, hướng tới mục tiêu thương mại hóa từ năm 2029.

Hôm nay (3/3), trong ngày đầu diễn ra hội nghị và triển lãm thương mại di động lớn nhất, uy tín nhất thế giới Mobile World Congress (MWC) 2026 tại Barcelona, hàng loạt ông lớn công nghệ Việt Nam, gồm Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Công nghệ FPT và Tập đoàn VNG tham gia Liên minh 6G toàn cầu do Qualcomm Technologies khởi xướng nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai 6G từ năm 2029.

6G không còn là câu chuyện của riêng các nhà mạng, mà là nền tảng chiến lược cho hệ sinh thái AI và kinh tế số trong thập kỷ tới.

Viettel, FPT, VNG nhập cuộc 6G toàn cầu

Tập đoàn Viettel cho biết đã tham gia vào các hoạt động nghiên cứu kiến trúc 6G, thử nghiệm sớm hệ thống và thiết bị tiền thương mại vào năm 2028, đóng góp xây dựng tiêu chuẩn và chuẩn bị cho triển khai thương mại từ năm 2029.

Thương mại hóa 6G không chỉ là cung cấp dịch vụ viễn thông 6G trong tương lai mà là kinh doanh các sản phẩm công nghệ 6G do Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất, bao gồm thiết bị mạng, nền tảng phần mềm và hệ sinh thái thiết bị thông minh tích hợp AI.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết: “Việc tham gia liên minh 6G toàn cầu thể hiện cam kết của Viettel trong việc làm chủ công nghệ lõi và đóng góp vào hệ sinh thái 6G từ giai đoạn đầu. Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời từng bước đưa các sản phẩm công nghệ do Việt Nam nghiên cứu, phát triển tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu".

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel và ông Alkash Palkhiwala, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Điều hành của Qualcomm tại MWC Barcelona 2026.

Việc ký kết hợp tác phát triển smartphone flagship tích hợp AI với Qualcomm cho thấy khả năng doanh nghiệp này tham gia vào chuỗi giá trị phần cứng cao cấp, thay vì chỉ dừng ở vai trò vận hành mạng.

Với FPT, 6G mở rộng cơ hội trong giao thông thông minh, UAV tự hành, sản xuất thông minh và kỹ thuật số tiên tiến.

Tham gia Liên minh 6G, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhận định trong bối cảnh AI, điện toán lượng tử và mô hình ngôn ngữ lớn hội tụ nhanh chóng, 6G nổi lên như lớp trí tuệ trung tâm hợp nhất kết nối, cảm biến và tính toán hiệu năng cao.

“Việc tham gia Liên minh này sẽ đồng thời giúp FPT nâng cao năng lực chuyển hóa các công nghệ tiên tiến thành giá trị thực tiễn cho khách hàng trong nhiều ngành, khu vực và thị trường, đồng thời tăng cường năng lực trong các lĩnh vực chiến lược như giao thông thông minh, hệ thống UAV tự hành, sản xuất thông minh và kỹ thuật số tiên tiến, hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững cho một thế giới an toàn, thông minh và giàu khả năng thích ứng”, ông Trương Gia Bình nói.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VNG cho rằng: “Bước tiến tiếp theo của AI không chỉ đơn thuần là khả năng tính toán – mà là khả năng tính toán kết hợp với kết nối. VNG đang xây dựng các tác nhân AI cho hàng trăm triệu người dùng trên khắp Việt Nam và Đông Nam Á, và 6G chính là cơ sở hạ tầng sẽ hiện thực hóa tầm nhìn đó”.

Ông Minh nhận định Qualcomm có cả chiều sâu kỹ thuật và cam kết thực sự đối với Đông Nam Á, họ là đối tác phù hợp để giúp khu vực này dẫn đầu và đổi mới trong thế giới AI đang thay đổi nhanh chóng này.

Với VNG, tham gia liên minh đồng nghĩa tham gia định hình nền tảng hạ tầng cho hệ sinh thái AI quy mô khu vực.

Cơ hội thoát khỏi vai trò thị trường tiêu thụ công nghệ

Việc nhiều tập đoàn công nghệ Việt cùng tham gia liên minh 6G toàn cầu cho thấy một bước chuyển chiến lược: doanh nghiệp Việt không còn chỉ triển khai công nghệ do bên ngoài phát triển, mà đang tham gia từ giai đoạn kiến tạo tiêu chuẩn và hệ sinh thái.

Nếu lộ trình thương mại hóa từ năm 2029 thành hiện thực, câu chuyện sẽ không dừng ở việc Việt Nam có thế hệ mạng 6G, mà là các doanh nghiệp Việt có sản phẩm, nền tảng và giải pháp 6G tham gia thị trường toàn cầu.

Ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm CEO của Qualcomm, cho biết 6G không chỉ là bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển của công nghệ không dây. Đây là nền tảng cho một tương lai AI-native, nơi trí tuệ được phân bổ xuyên suốt từ thiết bị, biên mạng đến đám mây, đồng thời chuyển hóa các nhà cung cấp hạ tầng mạng thành những doanh nghiệp vận hành dựa trên AI.

Liên minh tập trung phát triển toàn diện trên thiết bị, mạng và hạ tầng đám mây, với các mục tiêu trọng tâm gồm: thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn 6G, xác thực hệ thống sớm, trình diễn thiết bị và mạng tiền thương mại vào năm 2028, thiết lập chuẩn đánh giá mức độ sẵn sàng 6G cho toàn ngành và triển khai thương mại các hệ thống 6G toàn cầu, có khả năng tương tác vào năm 2029.

Điểm cốt lõi của 6G là hợp nhất ba trụ cột: kết nối thế hệ mới, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao. Đây được xem là lớp hạ tầng cho AI quy mô lớn.

Trong kỷ nguyên AI, 6G có thể trở thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số. Và việc các ông lớn công nghệ Việt nhập cuộc sớm cho thấy họ đang nhắm tới vị thế dài hạn, thay vì chỉ chạy theo một thế hệ mạng mới. Việc nhập cuộc sớm giúp doanh nghiệp Việt rút ngắn khoảng cách công nghệ, gia tăng năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì chỉ đóng vai trò thị trường tiêu thụ như lâu nay.