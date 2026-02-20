Công nghệ smartphone 2026: Tích hợp AI trong chip và nâng cấp pin siêu bền

Trong nhiều năm, smartphone gần như được "định danh" bởi những cuộc đua về camera, chất lượng màn hình và độ mỏng của thân máy. Bước sang 2026, cuộc chơi dịch chuyển xuống lớp công nghệ bên trong máy: AI được tích hợp sâu vào chip và pin silicon-carbon.

Nếu AI nâng cấp cách điện thoại phản hồi và "hiểu" người dùng ngay trên thiết bị, thì pin mới giúp kéo dài thời lượng sử dụng và cải thiện không gian bên trong điện thoại.

AI tích hợp sâu ngay trong chip xử lý

Trong nhiều năm, AI trên smartphone thường xuất hiện như một tính năng rời rạc hơn là yếu tố nền tảng. Nó nằm trong vài công cụ như làm đẹp ảnh, nhận diện, dịch thuật, lọc tiếng ồn và thường xuất hiện trên các dòng máy cao cấp. Với các tác vụ nặng, người dùng vẫn phải dựa vào Internet, phát sinh lo ngại về dữ liệu cá nhân.

Các hãng chip phát triển NPU để đưa AI trở thành một phần mặc định của điện thoại. Ảnh: Getty.

Bước sang 2026, hướng đi chủ đạo là đưa AI xuống tầng phần cứng. Các hãng chip tối ưu NPU (bộ xử lý dành riêng cho AI) như một động cơ chuyên dụng để vận hành AI trực tiếp trên thiết bị, từ nhận biết ngữ cảnh đến các tác vụ tạo sinh.

Ví dụ, trên Samsung Galaxy S25, người dùng có thể bật tùy chọn xử lý dữ liệu AI chỉ trên thiết bị, đổi lại một số tính năng sẽ bị giới hạn.

Khi xử lý trên máy trở thành mặc định, AI bắt đầu hỗ trợ ngay trong thao tác hằng ngày. Camera có thể tự gợi ý chỉnh sáng theo bối cảnh và xóa vật thể thừa tự nhiên hơn. Trong soạn thảo, AI giúp rút gọn ý, điều chỉnh giọng văn và sắp xếp nội dung, đồng thời các thao tác nhạy cảm vẫn thường cần xác nhận.

Xu hướng này kéo theo AI đa phương thức, kết hợp chữ, ảnh và giọng nói trong cùng một yêu cầu để tương tác tự nhiên hơn. MediaTek, hãng sản xuất chip của Đài Loan, cũng đẩy mạnh AI chạy trực tiếp trên thiết bị với Dimensity 9400+, dòng chip flagship tập trung tăng hiệu năng và tối ưu AI trên máy.

Hãng nhấn mạnh gen AI để tóm tắt, viết lại, chỉnh ảnh và agentic AI để xử lý tác vụ theo các bước, theo hướng tiết kiệm điện và mở rộng hệ sinh thái ứng dụng AI trên điện thoại.

Trên Samsung Galaxy S25, có thể bật chế độ xử lý AI chỉ trên thiết bị để tăng riêng tư. Ảnh: CNET.

Dù vậy, AI tích hợp sâu cũng đặt ra rủi ro nhất định. Mô hình có thể tạo ra nội dung nghe hợp lý nhưng sai và các tính năng theo ngữ cảnh thường cần quyền truy cập dữ liệu rộng hơn. Năm 2026, AI hứa hẹn tiện và nhanh hơn, nhưng giá trị thật vẫn nằm ở mức tối ưu và cách các hãng cân bằng giữa thông minh, riêng tư và hiệu quả năng lượng.

Pin silicon-carbon: Sạc ít, dùng lâu

Nếu AI giúp điện thoại xử lý nhiều tác vụ hơn, pin cũng hao nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu xử lý ngày càng nặng. Vì vậy, nâng cấp pin năm 2026 không chỉ là tăng dung lượng, mà là đổi vật liệu để tăng mật độ năng lượng trong cùng một thể tích. Trong bối cảnh đó, pin silicon-carbon được chú ý nhờ cải tiến phần anode, giúp chứa nhiều năng lượng hơn so với pin lithium-ion dùng graphite truyền thống.

Cùng kích thước, pin silicon-carbon có dung lượng cao hơn pin graphite truyền thống. Ảnh: Oppo.

Với cùng kích thước, pin silicon-carbon có thể kéo dài thời lượng sử dụng hoặc giữ thời lượng tương đương nhưng thiết kế mỏng gọn hơn, tạo thêm không gian cho tản nhiệt, camera và phần cứng phục vụ AI. Lợi ích dễ thấy nhất của pin silicon-carbon là máy "trụ" lâu hơn trong ngày, nhất là khi quay video, chơi game hoặc xử lý ảnh và tác vụ AI.

Thực tế, pin silicon-carbon không còn là câu chuyện quá xa vời mà đã được các hãng đưa vào sản phẩm.

Oppo đã mang công nghệ này lên Find X9 Pro với viên pin dung lượng lớn nhưng vẫn ưu tiên thiết kế mỏng.

Honor cũng đi theo hướng tương tự, đẩy mạnh pin silicon-carbon trên các mẫu máy thương mại để tăng thời lượng mà không làm máy cồng kềnh.

Nhờ pin silicon-carbon, Honor Magic V5 vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ nhưng đảm bảo thời lượng sử dụng dài. Ảnh: The Verge.

Pin mới cũng cộng hưởng với xu hướng AI chạy trên chip. Khi NPU xử lý hiệu quả hơn CPU và GPU trong nhiều tác vụ AI, điện thoại vừa làm việc nhiều hơn vừa tiết kiệm điện hơn, giúp thời lượng ổn định hơn và giảm nhu cầu sạc giữa ngày. Tuy vậy, silicon-carbon chưa phải lời giải hoàn hảo cho mọi mẫu máy, do vật liệu silicon có đặc tính giãn nở theo chu kỳ sạc xả và đòi hỏi kiểm soát sản xuất tốt để đảm bảo độ bền.