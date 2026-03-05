Ngành chip Hàn Quốc lo ngại khủng hoảng Iran làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc đang đứng trước nỗi lo ngại sâu sắc rằng cuộc khủng hoảng kéo dài tại Iran sẽ làm gián đoạn nguồn cung vật liệu thiết yếu từ Trung Đông.

Theo một nghị sĩ đảng cầm quyền, tình trạng này không chỉ đẩy giá chip lên cao do chi phí năng lượng tăng vọt mà còn đe dọa trực tiếp đến quá trình sản xuất thực tế.

Nghị sĩ Kim Young-bae đưa ra nhận định này sau cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao từ những tập đoàn hàng đầu như Samsung Electronics cùng các tổ chức thương mại lớn. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ nhưng các kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có khả năng cao bị trì hoãn. Điều này sẽ tạo ra những hệ lụy dây chuyền ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ chip nhớ trên quy mô toàn cầu.

Một trong những mối quan tâm lớn nhất hiện nay là nguồn cung khí helium vốn cực kỳ quan trọng cho quá trình quản lý nhiệt trong sản xuất bán dẫn. Hiện tại loại khí này vẫn chưa có phương án thay thế khả dĩ nào khác và Trung Đông lại là khu vực cung cấp then chốt. Nếu các lệnh trừng phạt hoặc xung đột quân sự khiến việc vận chuyển helium bị đình trệ các dây chuyền sản xuất chip hiện đại nhất thế giới có thể phải đối mặt với nguy cơ dừng hoạt động.

Trong khi đó, Samsung Electronics vẫn giữ thái độ thận trọng và từ chối đưa ra bình luận chính thức về các kịch bản rủi ro này. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp như Samsung và SK Hynix vốn đang hưởng lợi lớn từ việc giá chip nhớ tăng cao nhờ cuộc đua xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất tại khu vực vùng vịnh đã làm dấy lên nghi vấn về tốc độ mở rộng của các tập đoàn đa quốc gia. Mới đây, Amazon đã xác nhận một số số trung tâm dữ liệu của hãng tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain bị hư hại do các đợt tấn công bằng máy bay không người lái.

Đây là một tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng đối với các ông lớn như Microsoft và Nvidia khi họ vốn đang định vị khu vực này thành trung tâm điện toán vùng để vận hành các dịch vụ như ChatGPT. Các đợt phóng máy bay không người lái và tên lửa từ phía Iran nhằm trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến tình hình an ninh trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Sự hỗn loạn này buộc các nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc phải tính đến các phương án dự phòng khẩn cấp để bảo vệ nền công nghiệp mũi nhọn.

Việc duy trì tính ổn định của chuỗi cung ứng hiện nay không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn liên quan mật thiết đến an ninh công nghệ quốc gia. Nếu các nút thắt về vật liệu và hạ tầng tại Trung Đông không sớm được tháo gỡ tham vọng dẫn đầu kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo của nhiều quốc gia có thể bị kéo lùi đáng kể.

Các chuyên gia phân tích cho rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc cần nhanh chóng đa dạng hóa nguồn cung vật liệu thay vì phụ thuộc quá lớn vào một khu vực đang bất ổn. Trong tương lai gần, giá của các loại thiết bị điện tử tiêu dùng và dịch vụ đám mây có thể sẽ phải điều chỉnh theo biến động của chi phí đầu vào từ ngành chip. Mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn vào các phản ứng tiếp theo từ thị trường quốc tế trước những diễn biến khó lường tại khu vực Trung Đông vốn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Reuters