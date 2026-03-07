Bản cập nhật Android mới biến điện thoại thành một chiếc PC di động

Sau thời gian dài ấp ủ và thử nghiệm từ năm 2025, Google cuối cùng đã chính thức trình làng chế độ máy tính cho các thiết bị Pixel thông qua bản cập nhật March Pixel Drop. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa trải nghiệm đa nhiệm chuyên nghiệp trên điện thoại, giúp hệ điều hành Android tiến gần hơn tới khả năng làm việc tương tự như tính năng DeX nổi tiếng của Samsung.

Hiện tại, tính năng mới này chỉ khả dụng cho các dòng máy từ Pixel 8 trở lên và yêu cầu một màn hình hỗ trợ kết nối qua cổng USB-C. Khi kích hoạt, người dùng có thể dễ dàng kết nối thêm bàn phím và chuột để điều hướng, tận dụng tối đa không gian hiển thị rộng lớn từ màn hình bên ngoài. Việc làm việc với nhiều cửa sổ ứng dụng cùng lúc trở nên mượt mà và trực quan hơn, mang lại hiệu suất vượt trội so với giao diện điện thoại thông thường.

Đi kèm với chế độ máy tính, bản cập nhật lần này cũng mang đến khả năng quản lý cửa sổ linh hoạt cho dòng Pixel Tablet. Người dùng giờ đây có thể chạy song song nhiều ứng dụng trực tiếp trên màn hình, tự do thay đổi kích thước và sắp xếp vị trí các cửa sổ sao cho phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân. Sự đồng bộ này cũng được áp dụng hoàn hảo khi người dùng kết nối điện thoại Pixel vào màn hình lớn, tạo nên một môi trường làm việc nhất quán và mạnh mẽ.

Bên cạnh những cải tiến về giao diện, Google còn đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo bằng việc nâng cấp sâu rộng cho trợ lý Gemini. Trong phiên bản thử nghiệm mới nhất, Gemini có khả năng tự động xử lý các tác vụ thường nhật như đặt đồ ăn, đặt xe hoặc lập danh sách đi chợ, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho người sử dụng.

Không dừng lại ở đó, Google còn giới thiệu các bộ lọc màn hình dễ chịu mới, sử dụng AI để làm dịu độ sáng của màu sắc và giảm bớt các tác động tiêu cực lên thị giác. Tính năng này tạo ra một trải nghiệm xem bình tĩnh và ổn định hơn ngay trên thiết bị, rất hữu ích cho những người thường xuyên sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Công cụ tìm kiếm Circle to Search cũng nhận được bản nâng cấp lớn, cho phép người dùng không chỉ tìm kiếm từng món đồ trong một bộ trang phục mà còn có thể thử quần áo ảo một cách dễ dàng. Những ứng dụng quen thuộc như Now Playing hay At a Glance cũng được tinh chỉnh để theo dõi âm nhạc tốt hơn và hiển thị thông tin quan trọng như tỉ số thể thao ngay trên màn hình khóa.

Mặc dù các tính năng mới mang lại sự hào hứng, song Google lưu ý rằng thời gian triển khai có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực địa lý và mẫu máy Pixel cụ thể mà người dùng đang sở hữu. Đối với những ai yêu thích sự cá nhân hóa, bản cập nhật tháng ba còn bổ sung thêm các biểu tượng tùy chỉnh mới, giúp giao diện máy trở nên tươi mới và độc đáo hơn.

Việc phát hành chính thức chế độ máy tính không chỉ khẳng định vị thế công nghệ của Google mà còn mở ra một chương mới cho việc sử dụng điện thoại thông minh như một công cụ làm việc thực thụ. Đây chắc chắn là một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành của hệ sinh thái Pixel trong nỗ lực chinh phục nhóm người dùng đòi hỏi cao về tính tiện dụng và đa năng.

Theo BGR