5 nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

5 người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam gồm bà Phạm Thu Hương, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Thúy Hằng, Vũ Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Đứng đầu danh sách nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam là bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vingroup).

Với khối tài sản hơn 53.400 tỷ đồng, hồi tháng 2, nữ doanh nhân này được Forbes ghi nhận vào danh sách tỷ phú thế giới.

Bà Hương hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup và nắm hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn điều lệ Vingroup. Mới đây, bà còn được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - đơn vị vận hành thương hiệu taxi Xanh SM.

Bà Phạm Thu Hương.

Để có được vị thế như ngày hôm nay, bà Hương cùng chồng thành lập Technocom (Ukraine) - doanh nghiệp chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, nổi tiếng với thương hiệu mì ăn liền Mivina. Sau những thành công ở nước ngoài, bà Hương và ông Vượng quyết định trở về Việt Nam, tiếp tục xây dựng lên Vingroup với tinh thần “mãi mãi khởi nghiệp”.

Qua nhiều năm phát triển, Vingroup từng bước khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hiện diện ở nhiều lĩnh vực then chốt như giáo dục, y tế, bất động sản, công nghiệp – công nghệ và thương mại – dịch vụ.

“Bóng hồng” quyền lực tiếp theo là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không VietJet (VietJet Air - Mã: VJC) - hiện sở hữu khối tài sản hơn 36.000 tỷ đồng.

Bà Thảo nắm hơn 47 triệu cổ phiếu VJC, chiếm 8,02% vốn. Đồng thời, nữ doanh nhân sở hữu gần 131 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 3,4% vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB).

Theo cập nhật Forbes, tính đến ngày 8/3, bà Thảo có khối tài sản 3,8 tỷ USD, xếp thứ 1.120 trong danh sách tỷ phú thế giới. Bà được biết đến là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam và nữ tỷ phú tự thân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Với triết lý “mang lại cơ hội đi máy bay cho tất cả mọi người”, bà Thảo đã góp phần mở ra một chương mới cho ngành hàng không Việt Nam, biến giấc mơ bay vốn từng xa xỉ trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng triệu người dân.

Dưới sự điều hành của bà, Vietjet vươn lên trở thành hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam, không chỉ mở rộng mạng bay mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và tăng cường kết nối của Việt Nam với thế giới.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Nữ doanh nhân giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán Việt Nam là bà Phạm Thuý Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup (em gái bà Phạm Thu Hương) - với khối tài sản lớn với hơn 35.700 tỷ đồng.

Bà Hằng sở hữu hơn 228 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2,95% vốn. Hồi tháng 2, nữ doanh nhân được Forbes ghi nhận vào danh sách tỷ phú thế giới.

Bà Vũ Thị Hiền, vợ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) Trần Đình Long, được biết đến là nữ doanh nhân giàu thứ 4 trên sàn chứng khoán với khối tài sản vượt 14.300 tỷ đồng.

Bà hiện sở hữu 528 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 8,25% vốn. Dù là cổ đông lớn nhưng bà Hiền không tham gia lãnh đạo, điều hành tại Hoà Phát và chưa từng xuất hiện trên truyền thông. Tuy nhiên, trên con đường thành công của ông Trần Đình Long, không thể thiếu dấu ấn của bà.

Nữ doanh nhân giàu có tiếp theo là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với hơn 11.400 tỷ đồng. Bà Thủy là vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB).

Theo báo cáo quản trị của Techcombank, Bà Thuỷ hiện nắm hơn 348 triệu cổ phiếu TCB, tương đương hơn 4,9% vốn.

Như vậy, tổng giá trị tài sản của 5 nữ doanh nhân giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam vượt 150.000 tỷ đồng.