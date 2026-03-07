Indonesia tuyên bố cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Mới đây, Indonesia đã chính thức ban hành một quy định cấp bộ nhằm hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi.

Quyết định này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt nền tảng phổ biến, từ Instagram cho đến ứng dụng trò chơi trực tuyến Roblox. Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Meutya Hafid cho biết trong một tuyên bố rằng, việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn bắt đầu từ ngày 28/3 tới.

Với bước đi đầy quyết liệt này, Indonesia đã trở thành quốc gia ngoài khối phương Tây đầu tiên áp dụng biện pháp mạnh mẽ như vậy để bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian số. Lý do đưa ra rất rõ ràng, khi chính phủ nhận thấy trẻ em đang phải đối mặt với những mối đe dọa ngày càng thực tế, từ việc tiếp xúc với nội dung khiêu dâm, bắt nạt qua mạng, lừa đảo trực tuyến cho đến tình trạng nghiện thiết bị nghiêm trọng.

Danh sách các nền tảng mục tiêu mà Bộ trưởng Meutya Hafid nêu tên bao gồm YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive và cả Roblox. Bà thừa nhận rằng quy định mới có thể gây ra những khó chịu ban đầu, dẫn đến những lời phàn nàn từ trẻ em và sự bối rối nhất định trong cộng đồng phụ huynh. Tuy nhiên, chính phủ khẳng định đây là bước đi tốt nhất để đối phó với tình trạng khẩn cấp kỹ thuật số đang diễn ra hiện nay.

Theo bà Hafid, hành động này nhằm giành lại chủ quyền đối với tương lai của trẻ em, hướng tới việc nhân văn hóa cuộc sống thay vì hy sinh tuổi thơ của các em cho những tác động tiêu cực từ mạng xã hội. Đây là một nỗ lực lớn của chính quyền nhằm thiết lập lại trật tự và an toàn cho môi trường trực tuyến tại quốc gia vạn đảo.

Trước khi ban hành quy định, bộ trưởng đã thực hiện một cuộc kiểm tra đột xuất tại văn phòng của Meta ở Jakarta. Ngay sau đó, bộ đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với công ty này vì mức độ tuân thủ thấp trong việc xử lý các nội dung cờ bạc trực tuyến, thông tin sai lệch và ngôn từ thù ghét.

Theo dữ liệu từ chính phủ, Meta đang sở hữu một trong những cơ sở người dùng lớn nhất tại Indonesia, với khoảng 112 triệu người đăng ký sử dụng Facebook và WhatsApp. Việc Meta có tỷ lệ tuân thủ thấp nhất trong số các nền tảng mạng xã hội đang hoạt động tại đây, đã khiến cơ quan quản lý phải mạnh tay hơn để bảo vệ lợi ích quốc gia và an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là nhóm đối tượng nhạy cảm.

Động thái của Indonesia diễn ra ngay sau khi Australia ban hành luật quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sử dụng mạng xã hội cho người dưới 16 tuổi vào tháng 12 năm ngoái. Hiện tại, quốc gia láng giềng Malaysia cũng đang cân nhắc một lệnh cấm tương tự để bảo vệ công dân nhỏ tuổi của mình.

Xu hướng thắt chặt quản lý không gian mạng đối với trẻ em đang dần lan rộng tại khu vực Đông Nam Á, phản ánh mối lo ngại chung của các chính phủ về tác động tiêu cực của công nghệ. Nếu triển khai thành công, quy định này của Indonesia sẽ tạo ra một tiền lệ quan trọng cho các quốc gia đang phát triển khác trong việc quản lý hạ tầng số. Sự kiên định của chính quyền Jakarta cho thấy họ sẵn sàng đối mặt với những thách thức về mặt kỹ thuật và phản ứng xã hội để đạt được mục tiêu dài hạn.

Theo Nikkei Asia