Mạng 5G Việt Nam tốt nhất Đông Nam Á

Ngày 3/3, tổ chức hàng đầu thế giới về đo lường, phân tích và đánh giá hiệu năng mạng viễn thông Ookla vừa ghi nhận VinaPhone là nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong nửa cuối năm 2025.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, nhận giải thưởng tại Mobile World Congress 2026.

Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Mobile World Congress 2026 diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha. VinaPhone là đại diện duy nhất của Việt Nam được trao chứng nhận.

Giải thưởng Best 5G Network được xác định dựa trên chỉ số Speedtest Connectivity Score - thước đo trải nghiệm mạng 5G của người dùng. Chỉ số này gồm ba nhóm tiêu chí: Speed Score chiếm 50% tổng điểm, Web Browsing chiếm 25% và Video Streaming chiếm 25%. Dữ liệu đánh giá được thu thập từ hàng triệu lượt đo kiểm thực tế của người dùng tại Việt Nam thông qua các tình huống sử dụng hằng ngày.

Theo công bố, Speedtest Connectivity Score của VinaPhone đạt hơn 83 điểm, tạo khác biệt so với hai mạng 5G còn lại trên thị trường. Riêng điểm Speed Score đạt hơn 75 điểm, cao hơn nhà mạng xếp sau 8%.

Ở cấp độ khu vực, VinaPhone được vinh danh Best 5G Network Southeast Asia trong quý III và quý IV năm 2025, vượt qua một số nhà mạng như Singtel (Singapore), Unifi (Malaysia), AIS (Thailand)...

Chất lượng mạng 5G của VinaPhone còn được ghi nhận vượt qua nhiều "ông lớn" như Singtel (Singapore), Unifi (Malaysia), AIS (Thailand)...

Ông Stephen Bye, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ookla khẳng định phương pháp đo kiểm nghiêm ngặt trong đánh giá và bình chọn giải thưởng Speedtest cho mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á trong nửa cuối năm 2025.

Qua ghi nhận từ các đợt khảo sát thị trường, hiện nay trên 70% lưu lượng data di động tập trung vào video, mạng xã hội và các nền tảng nội dung số. VinaPhone 5G đạt tốc cao gấp 10 – 15 lần so với 4G, trong điều kiện tối ưu có thể đạt mức trên 1 Gbps, đáp ứng dịch vụ yêu cầu băng thông lớn như video độ phân giải cao, giải trí trực tuyến và làm việc từ xa.

Đại diện Tập đoàn VNPT cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tối ưu mạng lưới ngay từ giai đoạn quy hoạch và phát triển mạng VinaPhone 5G. Từng trạm 5G được đo kiểm đa lớp (multi-layer testing) với các kịch bản sử dụng thực tế như truy cập dữ liệu mật độ cao, livestream, gaming và truyền tải video độ phân giải lớn.

Trong năm 2025, VNPT đã dẫn đầu về công nghệ khi thử nghiệm thành công 5G Standalone (SA) và Network Slicing. Với lộ trình cán mốc 20.000 trạm phát sóng vào cuối năm 2026 và 35.000 trạm vào năm 2027, VNPT đưa 5G trở thành hạ tầng số thiết yếu, phục vụ từ sản xuất thông minh đến đô thị thông minh toàn diện.