Cảm biến LiDAR trên ô tô đời mới có thể làm hỏng camera điện thoại

Mặc dù tia laser từ lidar vô hình và an toàn với con người, nhưng đối với các ống kính nhạy cảm trên smartphone, chúng lại là một thảm họa thực sự.

Chúng ta thường nghe cảnh báo không nên nhìn trực tiếp vào bút laser vì chúng gây hại cho mắt, nhưng ít ai biết rằng loại ánh sáng này còn có thể "tiêu diệt" cả camera điện thoại.

Một mối nguy mới vừa được phát hiện chính là cảm biến lidar trên các dòng ô tô hiện đại. Mặc dù tia laser từ lidar vô hình và an toàn với con người, nhưng đối với các ống kính nhạy cảm trên smartphone, chúng lại là một thảm họa thực sự. Khi tia laser này chiếu thẳng vào camera, nó có thể đốt cháy các điểm ảnh bên trong cảm biến, tạo ra những vết "sẹo" vĩnh viễn trên camera của bạn.

Công nghệ lidar hoạt động bằng cách phóng ra các xung ánh sáng laser cực nhanh để đo khoảng cách và vẽ bản đồ không gian ba chiều xung quanh xe. Đây là "mắt thần" giúp ô tô tự lái nhận biết chướng ngại vật ngay cả trong bóng tối hay sương mù.

Vì thuộc phổ hồng ngoại nên bạn không thể nhìn thấy tia này bằng mắt thường, nhưng cảm biến máy ảnh lại thu nhận được chúng. Một video gây sốt trên mạng xã hội gần đây đã ghi lại cảnh một chiếc điện thoại bị hỏng camera ngay lập tức khi người dùng cố gắng quay phim cận cảnh một chiếc ô tô Volvo đời mới.

Trước sự việc này, các hãng xe cũng đưa ra lời khuyên người dùng nên tránh hướng trực tiếp ống kính điện thoại vào các bộ phận phát tín hiệu của xe. Rủi ro sẽ đặc biệt cao nếu bạn đứng quá gần hoặc sử dụng chế độ phóng to, vì khi đó năng lượng laser bị tập trung vào một điểm nhỏ trên máy ảnh.

Dù xác suất hỏng hóc trong điều kiện hằng ngày là không quá lớn, nhưng đây là bài học quan trọng cho những ai thích quay phim, chụp ảnh xe cộ. Chỉ một giây sơ ý đưa máy quá gần "mắt thần" của ô tô, chiếc điện thoại đắt tiền của bạn có thể sẽ phải thay cụm camera mới vì những vết cháy không thể sửa chữa.

Theo BGR