Anh cân nhắc cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần

Chính phủ Anh vừa chính thức thông báo việc tham khảo ý kiến của phụ huynh và trẻ em về khả năng cấm truy cập mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi.

Động thái này nằm trong khuôn khổ một cuộc tham vấn toàn diện kéo dài ba tháng, nhằm đánh giá các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với các nền tảng trực tuyến.

Không chỉ dừng lại ở mạng xã hội, cuộc tham vấn còn xem xét khả năng áp đặt quy định đối với các nền tảng chơi game và các công cụ chatbot trí tuệ nhân tạo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các chính phủ trên toàn thế giới đang nỗ lực tìm cách hạn chế tác động tiêu cực của không gian số đối với sức khỏe tâm thần và giấc ngủ của trẻ nhỏ. Nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực trước các nền tảng được thiết kế chuyên biệt để tối đa hóa thời gian người dùng trẻ tuổi dành trực tuyến.

Trước đó Australia đã tiên phong giới thiệu lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi vào tháng mười hai năm ngoái. Chính phủ Anh dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer muốn áp dụng các quyền hạn mới để bảo vệ trẻ em, vượt xa các quy định hiện có trong đạo luật an toàn trực tuyến.

Các biện pháp được xem xét bao gồm đặt độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội cấm các tính năng thiết kế gây nghiện và áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm đối với người dùng dưới 16 tuổi. Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall nhấn mạnh rằng chính phủ hiểu rõ các bậc phụ huynh đang phải vật lộn với câu hỏi về thời gian sử dụng màn hình bao nhiêu là đủ. Việc tham vấn nhằm mục đích tìm ra giải pháp để những người trẻ có thể phát triển trong thời đại thay đổi công nghệ nhanh chóng.

Chính phủ Anh khẳng định sẽ thực hiện các dự án thí điểm với các gia đình và thanh thiếu niên để kiểm tra cách thức hoạt động của các hạn chế tiềm năng trong thực tế. Các nghiên cứu cũng sẽ tập trung vào việc liệu trẻ em có nên tương tác với chatbot AI mà không có giới hạn hay không và làm thế nào để củng cố các quy tắc xác minh độ tuổi. Song song với đó nước này đang chuẩn bị các quy tắc nghiêm ngặt hơn buộc các công ty công nghệ phải xóa bỏ các hình ảnh thân mật không có sự đồng thuận trong vòng 48 giờ.

Nếu vi phạm các công ty có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu. Điều này cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn và lành mạnh hơn cho thế hệ trẻ.

Theo Reuters