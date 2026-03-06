Tin nóng công nghệ 6/3: Trung Quốc chế tạo chip quang học giúp robot học tập bằng ánh sáng

1. Trung Quốc vận hành trạm lưu trữ năng lượng bằng khí nén lớn nhất thế giới

Hệ thống này sẽ tiết kiệm khoảng 250.000 tấn than tiêu chuẩn và giảm lượng khí thải CO₂ khoảng 600.000 tấn mỗi năm. Ảnh: Interesting Engineering.

Trạm lưu trữ năng lượng bằng khí nén Huai’an tại tỉnh Jiangsu, Trung Quốc vừa chính thức đi vào hoạt động toàn bộ sau khi tổ máy số hai hòa lưới điện thành công. Với tổng công suất lắp đặt đạt 600 MW và khả năng lưu trữ lên đến 2.400 MWh, đây được coi là một siêu ngân hàng năng lượng độc đáo. Dự án tận dụng các hang động muối bỏ hoang ở độ sâu tới 1.500 m để nén khí và lưu trữ năng lượng trong những khung giờ thấp điểm.

Hệ thống sử dụng công nghệ nhiệt muối nóng chảy tiên tiến giúp quá trình vận hành hoàn toàn không phát thải khí nhà kính và đạt hiệu suất chuyển đổi khoảng 71%. Với tổng vốn đầu tư 520 triệu USD, trạm dự kiến cung cấp đủ điện cho 600.000 hộ gia đình mỗi năm. Đột phá này không chỉ giúp ổn định lưới điện quốc gia mà còn góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của khu vực.

2. BMW bắt tay gã khổng lồ viễn thông Nhật Bản để nâng tầm công nghệ xe điện thông minh

Mẫu BMW iX3 mới được trưng bày trong buổi ra mắt toàn cầu. Ảnh: Nikkei Asia.

Hãng xe BMW vừa quyết định lựa chọn công nghệ xe thông minh của NTT Docomo Business cho các dòng xe mới ra mắt toàn cầu vào năm 2026. Thay vì tiếp tục sử dụng đối tác viễn thông Đức truyền thống, thương hiệu xe sang này đã tin dùng hạ tầng kết nối của Nhật Bản để trang bị cho mẫu iX3 thuần điện thế hệ mới.

Hệ thống được tích hợp SIM giúp duy trì kết nối mạng ổn định tại hơn 100 quốc gia nhằm trao đổi dữ liệu giao thông và tình trạng xe theo thời gian thực. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển xe điện thế hệ Neue Klasse giúp tối ưu hóa khả năng cập nhật phần mềm qua mạng và tăng cường an toàn lái xe. Sau khi vượt qua các bài kiểm tra về độ trễ dữ liệu cực thấp NTT Docomo Business đã chứng minh được năng lực vượt trội trong việc cung cấp hạ tầng số cho xe hơi hiện đại. Sự hợp tác này đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc kết nối xuyên biên giới cho ngành công nghiệp ô tô tương lai.

3. NASA tinh chỉnh quỹ đạo của tiểu hành tinh 2024 YR4, loại trừ khả năng va chạm với Mặt Trăng

Tiểu hành tinh 2024 YR4 được phát hiện vào cuối năm 2024. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb của NASA đã chính thức loại trừ khả năng tiểu hành tinh 2024 YR4 va chạm với Mặt Trăng vào năm 2032. Những quan sát mới nhất vào tháng hai vừa qua giúp các chuyên gia tại phòng thí nghiệm phản lực tinh chỉnh quỹ đạo của vật thể này với độ chính xác cực cao. Dữ liệu cập nhật cho thấy tiểu hành tinh sẽ bay qua Mặt Trăng ở khoảng cách an toàn khoảng 21.200 km vào ngày 22 tháng 12 năm 2032.

Trước đó các mô hình tính toán sơ bộ từng dự báo tỷ lệ va chạm lên tới 4,3% do thiếu hụt dữ liệu đo lường. Nhờ độ nhạy vượt trội của James Webb nhóm nghiên cứu có thể theo dõi vật thể ngay cả khi nó trở nên quá mờ đối với các thiết bị quan sát khác. Thành tựu này khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống phòng thủ hành tinh trong việc theo dõi và giảm thiểu các mối đe dọa từ không gian.

4. Trung Quốc chế tạo chip quang học giúp trí tuệ nhân tạo học tập bằng ánh sáng

Robot hình người EngineAI T800 và chip thần kinh quang học. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Xidian vừa chế tạo thành công loại chip máy tính quang học mới cho phép mạng thần kinh học tập trực tiếp bằng ánh sáng. Công nghệ này mô phỏng cách các nơ-ron sinh học giao tiếp thông qua các xung ánh sáng cực nhanh thay vì tín hiệu điện truyền thống. Đột phá lớn nhất nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn các linh kiện điện tử trong những bước tính toán phi tuyến tính phức tạp giúp giảm độ trễ và tiết kiệm năng lượng tối đa.

Thử nghiệm thực tế cho thấy hệ thống có khả năng đưa ra quyết định chính xác với độ trễ chỉ 320 picosecond trong các tác vụ điều khiển robot. Đây là bước tiến quan trọng mở ra kỷ nguyên mới cho các phương tiện tự hành và trí tuệ hiện thân cần xử lý dữ liệu thời gian thực. Nhóm nghiên cứu đang đặt mục tiêu phát triển phiên bản 128 kênh để hỗ trợ những nhiệm vụ học tập máy móc phức tạp hơn trong tương lai gần.

5. Mỹ cân nhắc buộc các nước đầu tư vào hạ tầng nội địa để đổi lấy chip trí tuệ nhân tạo

Mỹ đang cân nhắc các quy định mới đối với việc xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Reuters.

Các quan chức Mỹ đang thảo luận về một khung pháp lý mới nhằm thắt chặt việc xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo ra nước ngoài. Theo tài liệu Reuters thu thập được chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể yêu cầu các quốc gia đồng minh phải đầu tư vào các trung tâm dữ liệu tại Mỹ hoặc đưa ra các cam kết bảo mật nghiêm ngặt.

Đây được xem là điều kiện tiên quyết để các đối tác có thể tiếp cận nguồn cung chip số lượng lớn từ những tập đoàn công nghệ hàng đầu. Đề xuất này nhằm thay thế các quy định cũ vốn tập trung vào việc duy trì hạ tầng phần cứng ngay trên đất Mỹ và kiểm soát hoạt động mua bán thông qua các công ty điện toán đám mây nội địa. Dù các quy tắc vẫn chưa được hoàn thiện nhưng nỗ lực này cho thấy tham vọng của Washington trong việc củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ. Nếu được thông qua chính sách mới sẽ định hình lại dòng chảy linh kiện bán dẫn và chiến lược đầu tư công nghệ trên quy mô toàn cầu.

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia