Chính quyền Trump đồng loạt chấm dứt sử dụng công nghệ của Anthropic

Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo hàng đầu này sau những tranh cãi gay gắt về các rào cản bảo vệ công nghệ.

Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và cơ quan quản lý nhà ở liên bang Mỹ đang tiến hành chấm dứt mọi hoạt động sử dụng các sản phẩm của Anthropic sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho các cơ quan chính phủ từ bỏ công nghệ của hãng này, bao gồm cả nền tảng Claude. Quyết định được đưa ra vào hôm 27/2 trước khi ông Donald Trump chỉ đạo chính phủ ngừng làm việc với Anthropic.

Lầu Năm Góc cũng tuyên bố công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo này là một rủi ro đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo hàng đầu này sau những tranh cãi gay gắt về các rào cản bảo vệ công nghệ. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã xác nhận việc ngừng sử dụng mọi sản phẩm của Anthropic trong một thông báo chính thức vào đầu tuần.

Cùng thời điểm đó ông William Pulte giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang cũng thông báo rằng bộ của ông cùng các cơ quan lớn sẽ chấm dứt mọi liên kết với các sản phẩm từ Anthropic. Đáng chú ý nhất là Bộ Ngoại giao Mỹ đang tiến hành chuyển đổi mô hình cung cấp năng lượng cho chatbot nội bộ của mình từ Anthropic sang đối thủ OpenAI.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ dùng chatbot mô hình GPT 4.1 của OpenAI. Mặc dù Bộ Ngoại giao chưa đưa ra bình luận chính thức nhưng các tài liệu cho thấy quá trình chuyển đổi đang diễn ra khẩn trương để đảm bảo tính liên tục của công việc. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ có một lộ trình kéo dài 6 tháng để Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác dần loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm này.

Những hành động quyết liệt này đánh dấu một sự khiển trách bất thường từ Washington đối với một trong những công ty hàng đầu từng giúp Mỹ giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo quan trọng đối với an ninh quốc gia. Hiện tại Anthropic có nguy cơ trở thành một cái tên bị tẩy chay, một trạng thái trước đây thường chỉ dành cho các nhà cung cấp từ các quốc gia đối địch.

Trong khi đó ngay sau các quyết định loại bỏ đối thủ thì OpenAI đã nhanh chóng công bố thỏa thuận riêng của mình để triển khai công nghệ vào mạng lưới bảo mật của Bộ Quốc phòng Mỹ. Sự thay đổi đột ngột này không chỉ thay đổi cục diện ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Mỹ mà còn cho thấy sự can thiệp mạnh mẽ của chính quyền mới vào hệ sinh thái kỹ thuật số phục vụ hoạt động quốc phòng và quản lý nhà nước.

Theo Reuters