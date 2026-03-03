Tin nóng công nghệ 3/3: Apple ra mắt iPhone giá rẻ

1. Hệ thống tự lái FSD của Tesla đạt cột mốc 12,8 tỷ km

Một chiếc xe Tesla đang sử dụng tính năng Tự lái hoàn toàn. Ảnh: Interesting Engineering

Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao của Tesla vừa đạt cột mốc quan trọng khi ghi nhận hơn 8 tỷ dặm (khoảng 12,8 tỷ km) di chuyển thực tế. Con số này đưa công ty tiến gần hơn tới dự báo của Elon Musk rằng 10 tỷ dặm dữ liệu đào tạo sẽ giúp đạt được khả năng tự lái hoàn toàn. Dù tên gọi đã thay đổi nhiều lần nhưng hiện tại FSD vẫn yêu cầu người lái phải giám sát liên tục để thực hiện các thao tác như chuyển làn hoặc đỗ xe.

Khác với đối thủ sử dụng lidar và bản đồ 3D thì Tesla chỉ dựa vào camera và bản đồ 2D để điều hướng. Chiến lược cung cấp bản dùng thử miễn phí và đội xe Robotaxi đã giúp tốc độ thu thập dữ liệu tăng vọt trong những tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên rào cản pháp lý tại Mỹ vẫn là thách thức lớn khi chỉ có 22 bang cho phép xe tự hành hoạt động.

2. Robot siêu nhỏ vận hành bằng năng lượng ánh sáng

Một robot mềm dẻo hoạt động bằng ánh sáng có thể nhảy 188 lần mà không cần thiết bị điện tử. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu vừa phát triển thành công một robot kích thước côn trùng có khả năng thực hiện 188 cú nhảy liên tục chỉ nhờ ánh sáng. Điểm đột phá của cỗ máy mềm này là hoàn toàn không sử dụng chip, dây dẫn hay pin mà vận hành dựa trên đặc tính vật lý của vật liệu.

Robot được chế tạo từ polymer tinh thể lỏng, một loại vật liệu giống cao su có khả năng thay đổi hình dạng khi tiếp xúc với ánh sáng. Khi được chiếu sáng, cấu trúc robot uốn cong để tích trữ năng lượng đàn hồi rồi giải phóng tức thì để bật nhảy vào không trung. Quá trình tự hạ nhiệt và khôi phục hình dạng diễn ra khi robot rơi vào vùng bóng râm, tạo thành một chu kỳ vận động tự động. Với khả năng chịu tải gấp 1.700 lần trọng lượng cơ thể, loại robot này hứa hẹn sẽ ứng dụng hiệu quả trong việc giám sát cháy rừng hoặc cứu hộ tại các khu vực nguy hiểm.

3. Xiaomi hợp tác cùng Leica ra mắt điện thoại Leitzphone

Xiaomi đã công bố mẫu điện thoại thông minh mang thương hiệu Leica mới của mình tại Barcelona. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Xiaomi vừa công bố việc sản xuất dòng điện thoại thông minh mang thương hiệu Leica nhằm cung ứng cho thị trường quốc tế. Mẫu máy mới này sở hữu hệ thống ống kính đột phá gồm hai camera 50 megapixel và một ống kính viễn vọng lên tới 200 megapixel. Điểm nhấn đặc biệt là vòng điều khiển vật lý giúp tinh chỉnh độ thu phóng và tốc độ màn trập mang lại cảm giác như đang sử dụng một máy ảnh chuyên nghiệp.

Trước đây dòng Leitzphone vốn do Sharp sản xuất độc quyền cho thị trường Nhật Bản nhưng nay Leica đã chuyển hướng bắt tay cùng Xiaomi để mở rộng quy mô. Với mức giá khởi điểm 1.999 euro sản phẩm này hướng tới phân khúc siêu cao cấp để nâng tầm thương hiệu cho gã khổng lồ Trung Quốc. Sự kết hợp giữa tinh hoa quang học Đức và năng lực xử lý hiệu năng của Xiaomi hứa hẹn sẽ thay đổi trải nghiệm nhiếp ảnh di động trong tương lai gần.

4. Apple ra mắt iPhone 17e giá rẻ với cấu hình mạnh nhằm giữ chân người dùng

Mẫu iPhone 17e của nhà Táo. Ảnh: Reuters.

Apple vừa chính thức trình làng iPhone 17e với mức giá khởi điểm đầy hấp dẫn là 599 USD (hơn 15 triệu đồng) cho phiên bản bộ nhớ 256 GB. Đây là động thái chiến lược nhằm bảo vệ thị phần trong bối cảnh thị trường điện thoại toàn cầu đang cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Dù giá chip nhớ đang tăng cao do tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhưng hãng vẫn quyết định giữ giá thấp để tăng sức cạnh tranh cho dòng sản phẩm bình dân.

Mẫu điện thoại này sở hữu chip A19 mới nhất trên tiến trình 3 nanomet và modem C1X giúp tăng tốc độ kết nối đồng thời tiết kiệm pin hơn. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên dòng e được trang bị sạc MagSafe cho phép sử dụng hệ sinh thái phụ kiện nam châm hiện đại. Bên cạnh đó hãng còn giới thiệu iPad Air mới chạy chip M4 với hai kích thước màn hình. Các chuyên gia nhận định việc nâng cấp dung lượng lưu trữ nhưng giữ nguyên giá bán thực chất là một đợt giảm giá gián tiếp từ gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia, Reuters