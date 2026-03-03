close Đăng nhập

Vì sao cổng USB 2.0 mới là lựa chọn tối ưu giúp chuột máy tính hoạt động mượt mà?

Tiến Dũng

Các thiết bị ngoại vi như chuột và bàn phím vốn không đòi hỏi tốc độ truyền tải dữ liệu cao như mức mà tiêu chuẩn USB 3.0 cung cấp.

Có thể chúng ta đang kết nối chuột với máy tính sai cách. Ảnh: BGR.

Nếu bạn từng gặp tình trạng chuột máy tính bị trễ, giật lag hoặc đột ngột đóng băng, có lẽ bạn sẽ đổ lỗi cho hệ điều hành hoặc thiết bị. Tuy nhiên trên thực tế phần lớn vấn đề lại nằm ở chính cổng USB mà bạn đang sử dụng để kết nối. Các dòng máy tính hiện đại dù là để bàn hay xách tay đều trang bị nhiều loại cổng USB-A và USB-C khác nhau để kết nối ngoại vi.

Thông thường người dùng có thói quen cắm chuột vào bất kỳ cổng nào còn trống mà không biết rằng sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn USB có thể gây ra những phiền toái không đáng có. Vấn đề không nằm ở hình dáng cổng cắm mà nằm ở tiêu chuẩn kỹ thuật bên trong của chúng.

Các thiết bị ngoại vi như chuột và bàn phím vốn không đòi hỏi tốc độ truyền tải dữ liệu cao như mức mà tiêu chuẩn USB 3.0 cung cấp. Chúng thực chất phù hợp hơn với tiêu chuẩn USB 2.0 cũ hơn bởi đây là những thiết bị đầu vào có băng thông thấp với tốc độ cao. Việc kết nối chuột vào cổng USB 3.0 không mang lại lợi ích thực tế nào về độ nhạy mà thậm chí còn có thể gây ra các sự cố ảnh hưởng đến khả năng hoạt động mượt mà của thiết bị.

Để xác định đúng cổng phù hợp bạn nên quan sát màu sắc hoặc ký hiệu bên cạnh cổng cắm. Thông thường cổng màu đen là USB 2.0 còn màu xanh dương hoặc xanh lá cây đại diện cho USB 3.0. Trên các máy tính không dùng màu sắc các cổng nhanh hơn thường có ký hiệu sấm sét của tiêu chuẩn Thunderbolt đi kèm.

Ngoài khía cạnh hiệu suất việc dành riêng cổng USB 2.0 cho chuột còn mang lại một lợi ích thực tế khác là giải phóng các cổng USB 3.0 tốc độ cao cho các thiết bị cần băng thông lớn như ổ cứng SSD rời. Nhiều người dùng đã phản hồi rằng tiêu chuẩn USB 3.0 đôi khi gây ra nhiễu sóng làm ảnh hưởng đến tính ổn định và hiệu suất của chuột không dây. Nó có thể tạo ra độ trễ đầu vào gây tác động tiêu cực đến trải nghiệm chơi game của người dùng. Tuy nhiên đây không phải là một vấn đề phổ biến cho mọi trường hợp vì đôi khi vị trí của cổng cắm lại đóng vai trò quan trọng hơn.

Nếu con chuột của bạn đang hoạt động bất thường việc thử chuyển đổi giữa các cổng cắm chỉ mất chưa đầy một phút nhưng có thể nâng cấp đáng kể trải nghiệm làm việc hàng ngày của bạn.

