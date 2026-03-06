Dự luật về tiền mã hóa tại Mỹ rơi vào bế tắc

Cuộc đàm phán về đạo luật tiền mã hóa mang tính cột mốc đang rơi vào bế tắc sau khi các ngân hàng tuyên bố không thể ủng hộ thỏa hiệp do Nhà Trắng thúc đẩy.

Diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu dự luật có được thông qua trong năm nay hay không và kích ngòi làn sóng chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cáo buộc ngành ngân hàng đang tìm cách phá hoại chương trình nghị sự tiền mã hóa mạnh mẽ của chính phủ. Tổng thống Mỹ vốn ưu tiên cải cách lĩnh vực này trong nhiệm kỳ thứ hai sau khi nhận được sự ủng hộ tài chính lớn từ giới tiền số trong chiến dịch tranh cử. Những người ủng hộ dự luật cho rằng các quy định rõ ràng sẽ thúc đẩy việc áp dụng tiền mã hóa giúp các doanh nghiệp thoát khỏi vùng xám pháp lý bấy lâu nay.

Trọng tâm của sự bế tắc nằm ở quy định cho phép các đơn vị phát hành stablecoin và việc công ty tiền mã hóa cung cấp các sản phẩm sinh lời. Các ngân hàng lo ngại điều này sẽ thu hút tiền gửi rời khỏi hệ thống truyền thống, khiến họ khó huy động vốn cho vay hơn.

Ngân hàng Standard Chartered ước tính stablecoin có thể rút khoảng 500 tỷ USD tiền gửi khỏi các ngân hàng Mỹ vào cuối năm 2028. Để khai thông bế tắc, Nhà Trắng đã đề xuất một thỏa hiệp cho phép trả thưởng trong một số trường hợp thanh toán ngang hàng nhưng không áp dụng cho số dư nhàn rỗi. Dù các công ty tiền mã hóa như Coinbase đã chấp nhận phương án này, các ngân hàng vẫn kiên quyết từ chối vì cho rằng nó vẫn có thể gây ra tình trạng tháo chạy tiền gửi.

Hiệp hội Ngân hàng Mỹ khẳng định họ chỉ muốn bảo vệ sự ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sự cứng rắn của họ cùng với sự ủng hộ từ một số thượng nghị sĩ đang khiến cơ hội thông qua dự luật trước kỳ nghỉ hè trở nên mong manh. Thời gian là kẻ thù lớn nhất khi các nhà lập pháp sẽ sớm rời Washington để vận hành chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ.

Nếu đảng Dân chủ giành thêm ghế vào tháng 11, cơ hội cho một đạo luật thân thiện với tiền mã hóa sẽ càng thấp hơn do quan điểm chia rẽ trong nội bộ đảng này. Chuyên gia Adrian Wall từ Liên minh Chủ quyền Số nhận định rằng nếu dự luật không được trình lên bàn Tổng thống trước tháng 7, cánh cửa cơ hội cho năm nay sẽ chính thức đóng lại.

Bên cạnh mâu thuẫn với ngành ngân hàng, dự luật còn phải đối mặt với những tranh chấp về đạo đức và quy định chống rửa tiền. Một số thượng nghị sĩ Dân chủ muốn cấm các quan chức đắc cử trục lợi từ các dự án tiền mã hóa, điều được cho là nhắm trực tiếp vào doanh nghiệp World Liberty Financial của gia đình ông Trump.

Thêm vào đó, tình hình chiến sự tại Iran cũng đang làm xao nhãng ưu tiên của Quốc hội, đẩy đạo luật tiền mã hóa xuống hàng dưới trong danh sách chờ phê duyệt. Việc điều chỉnh các văn bản pháp lý giữa các ủy ban khác nhau và cạnh tranh thời gian thảo luận với chính sách nhà ở đang khiến tương lai của tiền mã hóa tại Mỹ trở nên bất định hơn bao giờ hết.

