Tin nóng công nghệ 8/3: DeepSeek hợp tác cùng Tencent đột phá công nghệ thiết kế 3D

1. Nintendo kiện chính phủ Mỹ đòi hoàn lại hàng triệu USD tiền thuế quan

Nintendo kiện chính phủ Mỹ do thuế quan. Ảnh: Interesting Engineering.

Nintendo of America vừa chính thức đệ đơn kiện chính phủ Mỹ lên Tòa án Thương mại Quốc tế liên quan đến các khoản thuế quan được áp đặt dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong đơn khiếu nại, gã khổng lồ trò chơi điện tử yêu cầu hoàn trả các khoản thuế mà họ cho là đã bị áp đặt một cách bất hợp pháp kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2025.

Cuộc chiến pháp lý này bùng nổ sau khi Tối cao Pháp viện Mỹ ra phán quyết rằng các sắc lệnh thuế quan trên đã vượt quá thẩm quyền hành pháp. Nintendo lập luận rằng với tư cách là đơn vị nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm chịu thuế, họ đã phải chịu tổn thất tài chính nặng nề từ chính sách này. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp lớn khác như Costco hay Revlon cũng đang theo đuổi các vụ kiện tương tự để đòi lại công bằng. Việc thu hồi các khoản thuế kèm theo lãi suất sẽ giúp Nintendo củng cố lại nguồn lực tài chính sau giai đoạn biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.

2. OpenAI và Oracle rút lại kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Texas

Trung tâm dữ liệu AI Stargate. Ảnh: Interesting Engineering.

OpenAI cùng Oracle vừa quyết định dừng kế hoạch mở rộng quy mô trung tâm dữ liệu tại Abilene, Texas, sau những cuộc đàm phán kéo dài về tài chính. Ban đầu, hai bên dự kiến nâng công suất cơ sở này từ 1,2 gigawatt lên 2 gigawatt nhằm phục vụ siêu dự án Stargate.

Tuy nhiên, những thay đổi trong dự báo nhu cầu hạ tầng ngắn hạn đã khiến các đối tác này phải đánh giá lại chiến lược đầu tư. Hiện tại, Meta Platforms đang cân nhắc tiếp quản phần công suất dư thừa này để phục vụ tham vọng trí tuệ nhân tạo của riêng mình. Nvidia cũng được cho là đã tham gia thúc đẩy cơ hội này cho Meta nhằm đảm bảo các chip xử lý của họ được ưu tiên sử dụng. Dù kế hoạch mở rộng bị hủy bỏ, Oracle khẳng định quá trình xây dựng hạ tầng hiện hữu vẫn đang diễn ra đúng tiến độ. Sự điều chỉnh này phản ánh tính chất thay đổi nhanh chóng của cuộc đua xây dựng hạ tầng số tại Mỹ.

3. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng chip toàn cầu do mâu thuẫn với Nexperia

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng chip toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về khả năng tái diễn cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu do những xung đột mới giữa công ty chip Hà Lan, Nexperia, và chi nhánh tại Trung Quốc. Căng thẳng leo thang sau khi trụ sở chính tại Hà Lan bị cáo buộc vô hiệu hóa tài khoản làm việc của toàn bộ nhân viên tại Trung Quốc, gây cản trở nghiêm trọng đến quá trình đàm phán giữa hai bên.

Bắc Kinh khẳng định hành động này đang phá hoại hoạt động sản xuất bình thường và phía Hà Lan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu chuỗi cung ứng ngành ô tô bị đứt gãy một lần nữa. Trước đó, tranh chấp quyền kiểm soát giữa công ty mẹ Wingtech và phía Hà Lan đã dẫn đến các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt. Dù các nỗ lực ngoại giao từ Brussels và Hague đã được triển khai nhưng nỗ lực hòa giải vẫn đang rơi vào bế tắc do các cáo buộc vi phạm thỏa thuận liên tục được đưa ra.

4. Nhật Bản đặt mục tiêu doanh thu bán dẫn nội địa đạt 254 tỷ USD vào năm 2040

Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu tại cuộc họp tháng 12 của Hội đồng Chiến lược Tăng trưởng Nhật Bản. Ảnh: SCMP.

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm đạt mức doanh thu 254 tỷ USD từ chip nội địa vào năm 2040. Chiến lược này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu về trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn cầu.



Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến sẽ trình bày lộ trình đầu tư công tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia trước các đối thủ lớn như Mỹ và Trung Quốc. Nhật Bản sẽ tập trung vào mảng trí tuệ nhân tạo vật lý dùng để điều khiển robot và máy móc công nghiệp, vốn là thế mạnh truyền thống của nước này. Bên cạnh các khoản trợ cấp khổng lồ, chính phủ cũng cam kết cải cách quy định về sử dụng điện nước để thu hút thêm các nhà máy sản xuất. Mục tiêu cuối cùng là chiếm lĩnh hơn 30% thị phần thế giới và thiết lập các trung tâm nghiên cứu chip tiên tiến cho xe tự lái.



5. DeepSeek hợp tác cùng Tencent và Đại học Hong Kong tạo đột phá công nghệ thiết kế 3D

DeepSeek hợp tác cùng Tencent đột phá công nghệ thiết kế 3D. Ảnh: SCMP.

Startup trí tuệ nhân tạo DeepSeek vừa phối hợp cùng các nhà nghiên cứu từ Tencent và Đại học Hong Kong ra mắt phương pháp Pointer-CAD nhằm nâng cao độ chính xác trong thiết kế ba chiều. Hệ thống này được xây dựng dựa trên mô hình Qwen 2.5 của tập đoàn Alibaba, giúp các kỹ sư lựa chọn các cạnh hoặc mặt của vật thể 3D một cách hiệu quả và chính xác hơn.

So với những công nghệ hiện có, Pointer-CAD giúp giảm thiểu đáng kể các lỗi phân đoạn và hỗ trợ tốt việc tạo ra các cấu trúc hình học phức tạp trong lĩnh vực sản xuất và kiến trúc. Các thử nghiệm cho thấy phương pháp mới có tỷ lệ lỗi thấp hơn ít nhất 69% so với những giải pháp truyền thống nhờ vào khả năng tích hợp thông tin hình học thông minh. Nhóm tác giả đã quyết định mở mã nguồn dự án trên GitHub để cộng đồng lập trình viên toàn cầu có thể cùng phát triển. Đây là bước tiến quan trọng khẳng định vị thế của DeepSeek trong cuộc đua công nghệ AI.

Theo Reuters, SCMP, Nikkei Asia, Interesting Engineering