Tin nóng công nghệ 2/3: Huawei trình làng siêu máy tính AI thách thức Nvidia

1. BYD thử nghiệm trạm sạc nhanh lập kỷ lục 1.500 kW

BYD của Trung Quốc thử nghiệm trạm sạc nhanh lập kỷ lục 1.500 kW. Ảnh: Interesting Engineering.

Gã khổng lồ xe điện BYD đang tiến gần hơn tới việc ra mắt mạng lưới sạc siêu nhanh thế hệ mới sau khi tiến hành thử nghiệm nội bộ hệ thống Flash Charging tại Thâm Quyến.

Trạm trình diễn gần trụ sở công ty cho thấy các cột sạc công suất lớn lên tới 1.500 kW. Trong giai đoạn này chỉ những dòng xe hỗ trợ công suất trên 1.000 kW như Denza Z9 GT hay Seal 07 mới được phép kết nối với tốc độ sạc tự động ngắt ở mức 97%.

Ứng dụng chuyên dụng đi kèm cho phép tài xế định vị trạm và kích hoạt sạc tự động chỉ trong 10 giây mà không cần quét mã QR. Với mức giá dự kiến khoảng 1,3 nhân dân tệ mỗi kWh hệ thống này có công suất cao gấp ba lần bộ sạc V4 của Tesla.

BYD đặt mục tiêu triển khai hơn 4.000 trạm tự vận hành trên khắp Trung Quốc để dẫn đầu kỷ nguyên sạc Megawatt.

2. Huawei trình làng siêu máy tính AI thách thức Nvidia

Huawei đang cạnh tranh với Nvidia trên thị trường phần cứng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Ảnh: Nikkei Asia.

Huawei chuẩn bị gây chú ý tại Đại hội Di động Thế giới ở Barcelona khi lần đầu trình diễn siêu máy tính AI Atlas 950 SuperPoD ra thị trường quốc tế.

Hệ thống khổng lồ này kết nối hơn 8.000 chip Ascend 950 DT được sản xuất trên quy trình xử lý tiên tiến của SMIC.

Huawei khẳng định dù hiệu năng đơn chip có thể thua kém đối thủ Mỹ do hạn chế về thiết bị sản xuất nhưng SuperPoD lại vượt trội nhờ khả năng tích hợp cụm máy tính quy mô lớn.

Với diện tích tương đương bốn sân tennis hệ thống sử dụng giao thức UnifiedBus mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với công nghệ NVLink của Nvidia.

Đại diện hãng cho biết sức mạnh tính toán của SuperPoD có thể gấp nhiều lần hệ thống sắp tới của đối thủ. Việc ra mắt tại châu Âu chứng tỏ quyết tâm của tập đoàn Trung Quốc trong việc tự chủ công nghệ và giành lại tầm ảnh hưởng toàn cầu ở lĩnh vực điện toán đám mây.

3. Xiaomi phô diễn siêu xe Vision Gran Turismo tham vọng

Xiaomi phô diễn siêu xe Vision Gran Turismo. Ảnh: Interesting Engineering.

Gã khổng lồ công nghệ Xiaomi vừa gây kinh ngạc tại sự kiện MWC 2026 ở Barcelona khi trình làng mẫu siêu xe ý tưởng Vision Gran Turismo. Đây là bước đi đột phá đánh dấu lần đầu tiên sau 28 năm một thương hiệu mới gia nhập chương trình thiết kế xe đua giả tưởng danh tiếng này.

Chiếc siêu xe sở hữu ngoại hình hầm hố với cửa cắt kéo cùng cánh gió sợi carbon lớn nhằm tối ưu khí động học.

Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở nền tảng Silicon Carbide 900V cho phép đạt công suất lên tới 1.900 mã lực vượt xa nhiều đối thủ truyền thống từ châu Âu.

Dù hiện tại chỉ là bản thiết kế trong trò chơi điện tử nhưng mẫu xe đại diện cho tham vọng bành trướng của Xiaomi vào thị trường ô tô điện cao cấp toàn cầu.

Với thành tích bán ra hơn 400.000 xe điện trong năm qua Xiaomi đang dần khẳng định vị thế nhà sản xuất ô tô thực thụ thay vì chỉ là một hãng điện thoại.

4. Honor ra mắt điện thoại robot và trợ lý hình người tại MWC 2026

Trước thềm MWC Barcelona, ​​Honor đã hé lộ mẫu điện thoại robot của mình. Ảnh: SCMP.

Hãng điện thoại Honor vừa gây bất ngờ khi trình làng mẫu điện thoại robot độc đáo cùng trợ lý hình người đầu tiên ngay trước thềm sự kiện MWC tại Barcelona.

Chiếc điện thoại robot gây chú ý nhờ cánh tay gimbal ba trục tích hợp camera có khả năng theo dõi chuyển động và tương tác linh hoạt với người dùng. Thiết bị này không chỉ thực hiện các cuộc gọi video đa góc độ mà còn có thể gật đầu phản hồi lệnh hoặc nhảy theo nhạc đầy thú vị.

Song song đó mẫu robot nhân hình của Honor được kỳ vọng sẽ trở thành trợ lý mua sắm và người bạn đồng hành thông minh nhờ nền tảng trí tuệ nhân tạo đột phá. Đây là một phần trong chiến lược đầu tư 10 tỷ USD để chuyển mình thành hệ sinh thái thiết bị AI toàn diện của hãng. Bên cạnh các sản phẩm thử nghiệm Honor cũng ra mắt flagship màn hình gập Magic V6 với khả năng kết nối mượt mà với hệ điều hành của Apple.

5. Xiaomi ra mắt flagship Xiaomi 17, thách thức Apple và Samsung

Xiaomi ra mắt dòng điện thoại flagship Xiaomi 17. Ảnh: SCMP.

Hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi vừa đẩy mạnh chiến lược bành trướng ra quốc tế với việc trình làng dòng flagship Xiaomi 17 tại Barcelona.

Sự kiện diễn ra ngay trước thềm MWC Barcelona đánh dấu sự ra mắt toàn cầu của Xiaomi 17 và Xiaomi 17 Ultra nhằm trực tiếp cạnh tranh với Apple và Samsung trong phân khúc cao cấp.

Cả hai phiên bản đều được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất hiện nay.

Mức giá khởi điểm cho dòng điện thoại này được ấn định cạnh tranh từ 999 Euro cho phiên bản tiêu chuẩn và 1.499 Euro cho dòng Ultra.

Xiaomi hiện đang giữ vị trí thứ ba trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu. Bên cạnh điện thoại hãng cũng giới thiệu máy tính bảng Pad 8 đồng hồ thông minh Watch 5 và siêu xe ý tưởng Vision Gran Turismo. Tập đoàn cam kết đầu tư hàng tỷ USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Theo Nikkei Asia, SCMP